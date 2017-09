Nå har partiene fått karakterer for veisatsing

Ap, H og KrF satser mer på norske veier enn Frp. Det mener Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

For mens Ap, H og KrF får karakteren 5- må Frp må nøye seg med en 4+, ifølge vurderingene OFV har gjort.

OFV, som omtaler seg selv som en politisk uavhengig medlemsorganisasjon, har trålet partiprogrammene med vekt på samferdsel og veipolitikk samtidig som de har sett på hva partiene skriver om dette i Stortingets innstilling til Nasjonal Transportplan (NTP) og brukt dette for å sette karakterer.

Organisasjonen har vurdert partiene ut fra syv forskjellige kriterier; budsjettnivå, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, trafikksikkerhet, planer for motorveier og store utbygginger, fylkesveinettet, Nye Veier AS og dynamisk veiprising.

Dynamisk veiprising

Og det er det siste punktet – at du må betale for å bruke bilen i forhold til hvor du kjører, når du kjører og hva slags bil du kjører – som drar ned Frp.

– Tar vi vekk den kategorien, er Frp best, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen til VG.

Les også: Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller hvorfor de ikke vil ha dynamisk veiprising.

– Vi er imot fordi det kommer til å bli en avgift på toppen av alle eksisterende avgifter, akkurat som bompenger. Og fordi det vil medføre mulighet for omfattende overvåkning av alle innbyggere. Vi betaler tross alt allerede i tråd med utslipp og kjørelengde gjennom drivstoffavgiften, skriver han i en sms til VG.

Fikk du med deg? Solberg om nasjonal transportplan: Skal bruke 1000 milliarder kroner

Men OFV sier at de ikke vil øke det totale avgiftstrykket.

– Snarere tvert imot. Vi vil ha et mer rettferdig system. Nå er det samme veiavgift på drivstoff om du kjører på vidda i Finnmark eller midt i Oslo, sier Thorsen.

– Det skal koste å forurense?

– Ja. Og det skal være dyrere når du forurenser og skader mer, enn når du skader mindre, sier Thorsen.

Les: Bomsjokk i rushtrafikken i Oslo

– Leker med ilden

Men Solvik-Olsen er langt fra trygg på at avgiftstrykket ikke vil øke med dynamisk veiprising.

– Erfaringene med bompenger og de øvrige partier tilsier at OFV leker med ilden. Man gir ikke fyrstikker til pyromaner, skriver statsråden i sms-en.

Husker du? Sp vil halvere bomsatser i juli

OFVs karaktersystem er basert på i hvilken grad de politiske partiene klart og tydelig sier at de vil satse på de forskjellige områdene – eller ikke. Solvik-Olsen synes det er hyggelig at Frp får god score på de andre indikatorene.

Kommentar: Det var ikke bare valgflesk

– Jeg tror de fleste bilister har opplevd nå at best veisatsing skjer med Frp i regjering og Ap i opposisjon, skriver Solvik-Olsen, som mener veiene har forfalt hver gang Ap har sittet i regjering.

Regjeringen foreslo i årets statsbudsjett å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet med 1,6 milliarder kroner.

MDG ikke overrasket

Miljøpartiet de Grønne (MDG), som tildeles en 2+, sier de blir straffet i denne rangeringen fordi de vil ha en helt ny retning i samferdselspolitikken.

– Vi er det eneste partiet som tar på alvor at vi ikke skal ha trafikkøkning inn til byene, men premisset her er at det å bygge motorveier gir plusspoeng, sier Arild Hermstad til VG.

Han er MDGs førstekandidat i Hordaland og tidligere leder av Fremtiden i våre hender.

Han sier det viktigste for dem er å ha et veisystem som ikke øker utslippene og miljøproblemene.

– Alt i alt er vi ikke overrasket over denne rangeringen, sier Hermstad, som mener partiet hadde kommet helt annerledes ut hvis man hadde sett på hvem som hadde den beste jernbanepolitikken.

Husker du? Knusende rapport om Norges tilstand: Forfall på 2600 milliarder

Og dette fikk de andre partiene: SP: 4+, SV: 3- og V: 4.

Senterpartiet får ros fordi de, ifølge OFV, er det eneste partiet som ønsker et eget 10-årig nasjonalt program for fylkesveinettet.