MDG-Unes kravliste til ny regjering

20 prosent lavere kollektivpriser, kortere arbeidstid og 10.000 nye grønne arbeidsplasser årlig. MDG-topp Une Bastholm (31) har kravlisten klar til en ny regjering.

Fra en hjemmelaget trebenk polstret med striesekker og en diger kabeltrommel på MDGs partikontor, presenterer Miljøpartiet de Grønne sin kravliste til en ny regjering.

Nasjonal talsperson og førstekandidat i Oslo, Une Aina Bastholm (31) synes ikke Jonas Gahr Støre og Ap gjør lurt i å ta støtten fra dem for gitt.

Kommer partiet over sperregrensen, kan MDG med rette stille krav, mener Bastholm. For eksempel om å kutte kollektivprisene 20 prosent, om å ta imot 1000 klimaflyktninger og forby «unødvendig» plastemballasje.

– Dere er et lite parti som fikk 4,4 prosent på VGs siste landsmåling. Hvordan kan dere da stille ti så ambisiøse krav?

– Vår oppgave er å få mest mulig gjennomslag på vegne av velgerne våre. Så er vi vant til å forhandle i byer som Oslo, Trondheim og Bodø. Men vi vet jo selvsagt at vi må gi også. Disse kravene er et godt utgangspunkt. Vi vil se an valgresultatet, og kommer til å være ambisiøse, men realistiske, mener Bastholm.

PÅ KARL JOHAN: Une Bastholm (31) står på helt inn i valgkampen, selv om hun er gravid og har termin før jul. Her på stand der hun møter Siri Berge Christensen (20) til høyre. Foto: Tore Kristiansen , VG

Oljeultimatum først



Hun mener det er viktig å vise hva MDG synes er viktig å få til også utenom de tre kjente hovedkravene: Miljø og klima først, Frp ut av regjering og det mest kjente ultimative kravet: Ingen leting etter ny olje.

– Men hverken Ap eller Høyre vil akseptere hovedkravet deres om null oljeleting?

– Oljepolitikken, som skattefordeler og utdeling av letekonsesjoner, vil være viktig å forhandle på for oss uansett. Og disse ti kravene kommer i tillegg. Det er ganske sannsynlig at vi får en mindretallsregjering. Da vil vi også kunne danne flertall utenfor regjeringen fra sak til sak for å presse igjennom mest mulig av disse kravene, svarer Bastholm.

Hun understreker flere ganger at Frp er det eneste partiet MDG overhode ikke vil samarbeide med hverken om regjerings-støtte eller et statsbudsjett.

– Er dere da virkelig et blokkuavhengig parti?

– Ja, det er vi langt inn i grunnsjela. Norge er blokkdelt. Men vi er hverken rødt eller blått. Det betyr at vi er villig til å forhandle med- og støtte alle i regjering eller i budsjettsammeheng, bortsett fra Frp, sier Bastholm til VG.

– Må dere ikke støtte en Ap-ledet regjering så lenge dere vender ryggen til en regjering med Frp?

– Vi må ingenting. Det vi må er å sørge for mest mulig grønt gjennomslag. Forhandlingsrommet vårt vet vi jo først noe om etter valget. Jonas Gahr Støre kan ikke ta oss for gitt.

– Gjør han det?

– Nei, men jeg merker meg at han har selvtillit. Men det har vi også. Han er veldig tydelig på at de vil snakke med oss om budsjett. Det han ikke liker er vårt ultimatum om å ikke lete etter olje. Men de kommer etter om får år, svarer Bastholm.

– Realistisk med rusreform



– MDG vil gi hjelp istedenfor straff i rusomsorgen - som et av kravene. Vil dere legalisere narkotikabruk?

– Vi vil avkriminalisere brukerdoser. Vi vil skille mellom de kriminelle bakmennene og folk som har en avhengighet og en sykdom og ofte psykiske lidelser og drivert med selvmedisinering. Dette er en av de virkelig realistiske kravene vi kan få igjennom sosialpolitisk, svarer Bastholm.

Hun er opptatt av at MDG er noe mer enn et ensaksparti kun opptatt av klima og miljøvern.

Dette vil Miljøpartiet De Grønnes kreve i forhandlinger på Stortinget eller i et samarbeid med en ny regjering:

1. Flere grønne jobber. Etablere en plan med en tiltakspakke for å bidra til 10.000 nye, fremtidsrettede jobber hvert år de neste 15 årene.

2. Modernisere transporten. Kutte kollektivprisene med 20 prosent, starte planlegging av høyhastighetstog Oslo–Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger, bygge 4000 hurtigladere de neste fire årene, en ladestasjon hver femte mil. Etablere pilotprosjekt med elfly i Finnmark. Ingen kapasitetsøkende motorveiprosjekter inn til byene, slik som E18-vestkorridoren.

3. Økt klimaansvar. Ta imot 1000 klimaflyktninger innen 2021.Øke klimabistanden med 33 mrd årlig, gjennom overføringer fra oljefondet til FNs klimafond.

4. Mer til de som tjener minst. Redusere forskjeller og hindre fattigdom ved å redusere skatt til alle som tjener mindre enn 600.000 (tilsvarer 4300,- kr for de fleste i gruppen).

5. Miljøvennlig avgiftsreduksjon. Gjøre det billigere å velge sunt og miljøvennlig ved å fjerne momsen på vegetarmat, økologisk, elsykler, kollektivtransport, solcelleanlegg og kultur.

6. Bedre dyrevelferd. Omstille oppdrettsnæringen gjennom krav til lukkede oppdrettsanlegg for nye konsesjoner, gjøre dyrepolitiet landsdekkende og forby pelsdyroppdrett.

7. Et rent matfat. Forby unødvendig plastemballasje, betale fiskere for å rydde plast, og ta til initativ til en «Paris-avtale mot plast».

8. Kortere arbeidstid. Starte gradvis arbeidstidsreform for kortere arbeidstid og mer fritid, med mål om å løfte lavinntektsgrupper og få flere i jobb ved å dele mer på arbeidet.

9. Erstatte straff med hjelp i rusomsorgen. En rusreform med mål om null overdosedødsfall, null overførbare sykdommer som følge av rusbruk og null rusavhengige uten tilbud om behandling.

10. Stanse utrydding av arter og natur. Etablere en nærnaturlov som sikrer tilgang til turområder og naturopplevelser der folk bor. Det må også etableres en opptrappingsplan for 10 prosent skogvern.