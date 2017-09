MESH, Oslo (VG): Miljøpartiet De Grønne lå lenge an til å bryte gjennom sperregrensen i årets valg, men får en oppslutning på «bare» 3%.

Fakta om Miljøpartiet De Grønne (MDG) * Norsk grønt parti * Stiftet i 1988 * Nasjonale talspersoner: Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm * Partiet har i dag 1 stortingsrepresentant. * Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 2,8 prosent * Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,0 prosent * Oppslutning siste kommunevalg (2015): 4,3 prosent * Beste stortingsvalg: 2,8 prosent (2013) * Dårligste stortingsvalg: 0,1 prosent (1993 og 2005)



Skuffelsen var til å ta og føle på da resultatene fra forhåndsstemmene ble lagt fram på MDGs valgvake på utestedet MESH i Oslo klokken ni. Partiet havnet under sperregrensen på 4%.



Fra scenen beskriver likevel talsperson Une Aina Bastholm det hun mener er et «kjempevalg» for partiet.

– Vi har brukt tiden på å vise Norge at det å ta vare på framtiden ikke trenger å komme på bekostning av hvor bra vi har det i dag, sier hun.

– Vi er kommet for å bli!

I valgkampen havnet De Grønne gjentatte ganger over sperregrensen. Det var noe av grunnen til at valgforsker Johannes Bergh kalte dette for «småpartienes valgkamp».

Men MDG havner altså under sperregrensen på selve valgdagen. Partiet ligger i skrivende stund an til å få tre prosent - og ett mandat, det samme som i forrige stortingsperiode.

– Har vært et privilegium

Stemningen var høy i det De Grønnes andre talsperson Rasmus Hansson går på scenen.

– Det har vært et privilegium å få representere dere på Stortinget, sier han og takker for tilliten partiet har gitt ham.

SOLID NEDTUR: Sperregrensen var kveldens ord på Miljøpartiet De Grønnes valgvake på utestedet MESH i Oslo. De Grønne havnet under 4%, men etablerte seg på stortinget. Foto: Mattis Sandblad , VG

Hansson overleverer nøkkelkortet sitt til Bastholm.

– Sjansen er nok stor for at Une og jeg må bytte kontor. Nå skal jeg bruke tiden på å rydde i skjulet. Det rekker man ikke så mye av når man sitter alene på stortinget, sier han.

– Takket være Rasmus

– Jeg er litt skuffa. Men også veldig stolt fordi det er en bragd i seg selv å klare å bli værende på Stortinget etter en periode som en enmannsgruppe, sier Une Aina Bastholm til VG.

Hun sier at de klarer dette takket være Rasmus Hansson.

– Rasmus har hatt en veldig tydelig profil og ikke forsvunnet blant 169 representanter.

– Velgerne sviktet oss ikke

Hansson understreker at han vil fortsette som nasjonal talsmann for partiet, men at han har full tillit til Une.

– Hun vil fortsette å videreutvikle partiet, og gå videre på jobben jeg nå har begynt på.

– Skuffet velgerne dere på valgdagen?



– Nei! Vi får evaluere hvorfor ikke flere stemte på oss, men det er ikke velgerne som har sviktet oss, slår Hansson fast.

– Selvsagt er vi skuffet over at vi ikke kom oss over sperregrensa, og det må vi få lov til å være. Men her blir det full fest uansett!

– Politisk historie

MDGs andrekandidat i Oslo, Per Espen Stoknes, trekker også frem at dette er første gang et parti har klart å beholde et mandat etter å ha kommet inn på Stortinget siden Frp gjorde det.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi gjør politisk historie i kveld, sier Stoknes til VG. Han legger til at han har visst at partiet de ligger rundt fire prosent. – Nå venter vi på de endelige resultatene. Jeg er totalt forberedt på alt, sier han.