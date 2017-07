MDG over sperregrensen i fersk måling

MDG er over sperregrensen på VGs ferske partibarometer, noe som gjør dem like store som SV på Stortinget.

VGs partibarometer for juli gir Venstre ingen grunn til å juble. Partiet er igjen under sperregrensen med 3,5 prosent, men MDG har karret seg over sperregrensen og lander på 4,1 prosent.



Med det følger syv mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.



* Se listen med MDG-politikere som kan komme inn på Stortinget lenger ned i saken! Én forsker på latin, en annen vil lage jam på Stortinget.



MDG har som mål å få mange nok på Stortinget til å påvirke hvem som blir statsminister – uten at de vil si hvilken statsminister de vil ha.



– Syv mandater betyr at vi har en gruppe på Stortinget som kan jobbe på veldig mange forskjellige politikkområdet, og at vi kan ha innflytelse på hvem som blir den neste statsministeren, sier MDG-talsperson Une Aina Bastholm til VG.

Tror Ap og Høyre vil si nei nå



Ifølge Pollsofpolls fikk MDG i snitt 3,2 prosent på meningsmålingene i juni. Det er første gang MDG måler over sperregrensen på VGs målinger i år. De er imidlertid ikke statistisk trygt over sperregrensen, da feilmarginen er på 1,7 prosent:

– Dere har stilt som et ultimatum at dere ikke kan sitte i en regjering som skal ha mer oljeleting etter valget. Med dette ultimatumet har dere vel uansett spilt dere selv ut av en ny regjering?

– Nei, jeg er helt sikker, til langt innenfor i ryggmargen min, at hvis vi kommer på vippen med enten Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg, så vil dette være et veldig lite offer for dem, sier Bastholm til VG.

Jonas Gahr Støre og rød blokk har klart flertall på VGs julimåling. MDGs andre talsperson, Rasmus Hansson, sier at både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er «like dårlige».

– Du tror det er realistisk at Høyre og Ap skal stoppe all ny oljeleting?

– De kommer helt sikkert til å svare nei på det spørsmålet nå, men de vil måtte svare ja på det spørsmålet mye raskere enn de vil innrømme, fordi det blir dårlig butikk for Norge, svarer Hansson.

Alle MDG-politikernee i denne saken fikk spørsmål om de helst ville ha Erna eller Jonas som statsminister, men ingen av dem ville velge. Nærmest et klart svar kom Arild Hermstad i Hordaland, som sier:

Slik er mandatene regnet ut * VG har her gjort mandatberegningen på nasjonale målinger, ved såkalt multiplikativ metode. * Det betyr at landsresultatet i målingen sees mot landsresultatet ved forrige valg (2,8 % ved valget 2013 mot 4,1 % nå, som blir en faktor på 1,46), og så ganges hvert fylkesresultat fra valget 2013 opp med denne nasjonale faktoren. * Det tar altså ikke høyde for lokale variasjoner i oppslutning.

– Jeg er jo bergenser, så jeg kan ikke gi opp Erna.

Disse kan MDG få inn på Stortinget



VG har tatt utgangspunkt i et MDG over sperregrensen og sett på hvilke kandidater partiet kan få inn på Stortinget (se faktaboks for metode).

Det kan bli utjevningsmandat i Buskerud, Finnmark og Vest-Agder. Partiet kan få direkte mandater i Akershus, Hordaland og to i Oslo

– Dette har hele tiden vært de sikreste mandatene våre, sier Hansso, men påpeker at utjevningsmandat er bingo og kan slå annerledes ut ved valget.

Direkte mandat i Akershus: Rasmus Hansson (62)



RASMUS HANSSON: Førstekandidat for MDG i Akershus. Foto: Frode Hansen , VG

Bakgrunn: Biolog

– Si en ting folk ikke vet om deg

– Jeg kan si at jeg liker kaffe latte. Jeg opprinnelig fra Oslo og jeg bor i Akershus. Folk i Norge har drukket kaffe med melk i 200 år, så jeg har aldri skjønt bekymringen over at folk fortsetter å gjøre det.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Det er å påvirke regjeringserklæringen til en ny regjering i grønn retning.

Direkte mandat i Oslo: Une Aina Bastholm (31)

UNE AINA BASTHOLM: Førstekandidat for MDG i Oslo. Foto: Frode Hansen , VG

Bakgrunn: Statsviter med master i sikkerhetsstudier.

– Si en ting folk ikke vet om deg

– At jeg underviser i aerobic en gang i uken, ved siden av partilederjobben.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Styrkingen av jernbanebudsjettet. Så vi flytter de milliardene som går til nye motorveier til utbygging på jernbane – og et godt busstilbud der jernbanen ikke kommer til.

Direkte mandat i Oslo: Per Espen Stoknes (50)

PER ESPEN STOKNES: Annenkandidat MDG i Oslo. Foto: Frode Hansen , VG

Bakgrunn: Psykolog og økonom.

– Si en ting folk ikke vet om deg

– Jeg er hobby-jazzmusiker. Jeg håper å bli valgt inn med Ingrid Liland fra Trøndelag, fordi hun synger, og da kan vi ha jam på Stortinget.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Det blir å «pushe» grønn næringslivspolitikk og nyskapning. Jeg har vært gründer før og startet flere selskaper, for meg er å jobbe med grønt næringsliv er prioritet nummer én.

Vara i Oslo: Kristoffer Robin Haug (32)

Fordi Une Bastholm skal ut i mammapermisjon i vinter, trenger hun en vara Og da kan også Haug rykke inn.



KRISTOFFER HAUG: Tredjekandidat for MDG i Oslo. Foto: MDG

Bakgrunn: Forsker, nanoteknolog

– Si en ting folk ikke vet om deg...

– Jeg har blitt så frustrert som forsker, fordi politikere ikke lytter til faktaene. Det er grunnen til at jeg prøver å komme inn på Stortinget.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Jeg kommer fra en av de mest politisk underrepresenterte områdene i landet, Groruddalen. Jeg tror vi kunne trengt flere på Stortinget som kan hjelpe Jan Bøhler med å løfte Groruddalen i politikken. Kampsak: At vi kan puste og bevege oss rundt uten å få alvorlige helseskader.

Direkte mandat i Hordaland: Arild Hermstad (50)



ARILD HERMSTAD: Førstekandidat for MDG i Hordaland. Foto: Calle Huth / MDG

Utdannet samfunnsviter, med hovedfag i geografi. Var leder i Fremtiden i våre hender.



– Si en ting folk ikke vet om deg...

– Jeg har jobbet i bank i tre år. Det er kanskje litt uventet. Jeg jobbet der da banken gikk konkurs, sier han, og påpeker at det er uventet fordi han siden har vært rivende idealist på menneskerettigheter og miljø.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Å omstille fra olje til grønne næringer. Det er den store saken for min del.

Han mener det er 50/50 om han kommer inn på Stortinget.

– Jeg er i prinsippet relativt avhengig av et direkte mandat i Hordaland, sier Hermstad til VG.

Utjevningsmandat i Buskerud: Ståle Sørensen (44)



STÅLE SØRENSEN. Førstekandidat for MDG i Buskerud. Foto: CF Wesenberg

Bakgrunn: Utdannet billedkunster, jobber med skulpturer.

– Si en ting folk ikke vet om deg...

– Det er kanskje ikke så veldig mange som vet at en billedkunstner stiller på De Grønnes liste. Jeg er også flink til å klippe hår.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Det er selvfølgelig klima og miljø som er den viktigste saken. Også er jeg representant fra Buskerud, så jeg brenner for å legge til rette for et grønt næringsliv i mitt fylke – og nasjonalt.

Utjevningsmandat i Vest-Agder: Birte Simonsen (69)

BIRTE SIMONSEN: Førstekandidat for MDG i Vest-Agder. Foto: MDG

Bakgrunn: Ledet lærerutdanningen på UiA i flere år, nå underviser hun.

– Si en ting folk ikke vet om deg

– Jeg driver studier i antikken, jeg forsker på latin- og gresk. Jeg tror man kan lære mye om miljø- og klima ved å studere de gamle skrifter.

– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Det er å stable på beina en regjering som peker i riktig retning.

Utjevningsmandat i Finnmark: Ørjan Ingebrigt Jensen (50)



ØRJAN JENSEN: Førstekandidat for MDG i Finnmark. Foto: MDG

Bakgrunn som siviløkonom med eget regnskapsfirma

– Si en ting folk ikke vet om deg...

– Jeg liker å reise til steder som ikke er turistifisert, der det handler om kultur og lokalbefolkning og jeg ikke møter andre nordmenn. Jeg reiser med en så liten ryggsekk som overhodet mulig.



– Første sak du vil ta fatt i på Stortinget?

– Det jeg er opptatt av, er at vi får en god politikk for distriktene, både på oppdrettspolitikk, fiskeripolitikk og verdiskaping i distriktene. Og at det skal være miljø- og klimavennlig.