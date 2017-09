MDG frem i Oslo - mener Ap ikke hører på velgerne

På en ny VG-måling i Oslo går MDG, SV og Rødt frem, mens Ap holder stand. Une Aina Bastholm (MDG) mener Ap gjorde en feil ved å avvise partiet i starten av valgkampen.

MDGs førstekandidat i Oslo, Une Aina Bastholm (31), tror Ap bommet da Støre avviste regjeringssamarbeid i juli. Hun mener at de radikale partienes fremgang på VGs måling viser at velgerne vil ha mer radikal politikk og sterkere miljøstemmer.

– Vi er ganske greie folk, egentlig. Det tror jeg de kommer til å merke kjapt, dersom vi kommer inn med en stor grønn gruppe på Stortinget, sier Bastholm til VG.

I Oslo har MDG og Ap regjert sammen med SV i to år, støttet av Rødt.

– Var det en strategisk bommert av Ap å avvise dere?

– Ja, jeg tror Ap har undervurdert velgerne. Velgerne er opplyste. Det gjelder også Ap-velgerne, og de ser at verden holder på å endre seg, sier hun.

Rødgrønn fremgang

På oppdrag fra VG har Infact utført en lokalmåling i Oslo. MDG, Rødt og SV styrker seg fra 2013-valget, mens Ap får 6 mandater som i dag. Aps byrådsleder Raymond Johansen og nestleder Hadia Tajik smiler når de får presentert tallene.

FORNØYDE: Byrådsleder Raymond Johansen og Ap-nestleder Hadia Tajik smilte da de så VG-tallene. Tajik mener Norge kan lære av Oslo-byrådets satsing på eldre, skole og et trygt arbeidsliv. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Dette er bra. Vi holder stand, mens venstresiden samlet sett går frem, sier han.

– Er dette et pusterom i en utfordrende valgkamp?

– Jeg vil være litt forsiktig med å overtolke målinger for mye. Det er få dager igjen. Den viktigste målingen kommer 11 september, men det er snakk om bittesmå marginer og det er derfor viktig at alle bruker stemmeretten sin, sier Tajik.

Tajik mener det var riktig av Støre å avvise MDG nasjonalt, selv om det ifølge henne og byrådsleder Johansen er mye Norge kan lære av byrådet i Oslo.

– Jeg mener det var en viktig avklaring for velgerne. Vi sitter ikke i regjering med et parti som har et ultimatum på oljeboring, og heller ikke sammen med et parti som har et så annerledes syn på sikkerhets- og utenrikspolitikk som Rødt. Vi sitter heller ikke i regjering med klimafornektere, som Frp, sier Tajik.

Radikale Oslo

MDG forklarer fremgangen for radikale partier i Oslo med at Ap har vært for svake i opposisjon, samtidig som at partiet svikter på sentrale miljøspørsmål.

– Ap har ikke klart å være en god nok motstemme til de blåblå verdiene. Jeg tror for eksempel det Frp har sagt og gjort i innvandringsdebatten har fått det til å rykke ganske kraftig i ryggmargen til mange av oss, sier Bastholm.

Bastholm har et håp om å havne på vippen på Stortinget. Da vil hun kjøre hardt på miljøkravene, men hun mener at partiet kan være konstruktive.

Akkurat nå vil hun helst ha Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

POLITIKK: På standen i Oslo ble Une Bastholm intervjuet av journalistikk-student Siri Berge Christensen (20). Foto: Tore Kristiansen , VG

MDG: Helst Jonas

– Slik det ser ut på målingene er det ingenting som tyder på at Erna klarer å bygge et borgerlig flertall uten Frp. Det betyr at det vil være mer interessant for oss å forhandle om et statsbudsjett med Jonas Gahr Støre, sier Bastholm.

– Hvis vi gjør et brakvalg kan jeg garantere at jeg ikke kommer til å ha på leppestiftkjole og si «morna Jensen». Om vi gjør det godt vil jeg snakke om politikken Norge trenger og velgerne har stemt på, sier hun.

– Men du sparker også Frp ut av regjeringskontorene?

– Ja. Frp ryker ut av regjering hvis vi havner på vippen, sier Bastholm.