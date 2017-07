Martin Kolberg om Listhaug: Opptrer i strid med kristne verdier

ØSTERBO I HALDEN (VG) På Evangeliesenterets sommerstevne gikk Ap-veteranen Martin Kolberg til et knallhardt angrep på Sylvi Listhaug (Frp) og beskyldte henne for å omtale innvandrere i strid med kristne verdier.

– Jeg ber dere legge merke til mangelen på kristen forståelse av nestekjærlighet, i måten hun omtaler medmennesker på, sa Kolberg til deltagerne på det kristne sommerstevnet med flere tusen deltagere fra hele landet.

– Hun omtaler folk som har rømt fra død og fordervelse, som om de skulle være et problem for oss, la han til.

– Det finnes mange flotte innvandrere som har kommet til Norge. Men utfordringen er de som ikke integrerer seg, og som Ap helst ikke vil snakke om, svarer Sylvi Listhaug.



Nødvendig oppgjør



Kolberg sier til VG at en integreringsminister bør holde seg for god til å snakke ned de som skal forsøke å bygge seg en fremtid i Norge, og som har fått tillatelse til å bli.

– Det var nødvendig å ta et oppgjør med måten Sylvi Listhaug omtaler innvandrerne på, og det var på sin plass å gjøre det i en kristen forsamling, sier Kolberg til VG, og hevder at han fikk anerkjennelse for det fra flere av deltagerne på stevnet etterpå.

– Hun snakker om dem som økonomiske migranter, men det er de ikke. Arbeiderpartiet står på innvandringsforliket og mener at økonomiske migranter ikke skal få opphold i Norge.

– Men dette er folk som Listhaug har gitt opphold i Norge, etter regler hun og jeg er enige om. De skal integreres, ikke stigmatiseres, utdyper Kolberg.

SVARTE KOLBERG: Sylvi Listhaug sa under debatten at Kolberg bør være med å sende et signal om at Norge ikke skal være attraktivt for økonomiske migranter. Foto: THERESE ALICE SANNE

Advarte med Sverige



Sylvi Listhaug svarte Kolberg fra scenen og sa at det er viktig å diskutere hva slags verdier Norge skal bygge på, og advarte mot «svenske tilstander» dersom Norge tar imot for mange flyktninger:

– Om Martin Kolberg er opptatt av norske verdier, så bør han være med å sende et signal om at Norge ikke skal være attraktivt for økonomiske migranter, sa Listhaug.

– Dette er gammelt nytt fra Ap. Jeg sier jo at det er mange flotte flyktninger som kommer til Norge, og at de betyr enormt mye, ikke minst for pleie- og omsorgssektoren, Men vi må tørre å snakke om det som ikke fungerer også, selv om Ap ikke ønsker det, sier hun.

Ikke Kolberg som skal dømme



– Omtaler du innvandrere i strid med kristne verdier, slik Kolberg sa fra scenen?

– Jeg tror ikke det er opp til Martin Kolberg å dømme over levende og døde. Jeg er for min del opptatt av å hjelpe flest mulig, og derfor må vi ha en streng politikk i Norge. Vi kan hjelpe langt flere i nærområdet i steder for å invitere så mange hit slik Ap gjorde i 2015.

Kolberg mener at regjeringens kutt i trygdeytelser og forslagene om kutt i norskopplæring er ikke til hjelp i arbeidet med å integrere de som skal bli i Norge.

– Noen av dem er så fattige at de ikke har råd til å reparere tennene. Tenk at vi har folk i Norge som må gå rundt med tannverk, sier Kolberg.

Men Sylvi Listhaug forsvarte kuttene med å si at reglene at urettferdig for de som må bruke 40 år på å opparbeide dem, mens andre har fått rettigheter fra første dag.

OPPHETET: Martin Kolberg er uenig med Listhaug om at hijab må forbys i barneskolen. Foto: THERESE ALICE SANNE

Hijab-debatten



– Det er heller ikke greit at små jenter blir seksualisert i skolen, og at de blir tvunget til å gå med hijab. Det er ikke greit at vi slutter med skolegudstjenester. Vi skal ta vare på de som er her, men antallet har betydning for å forsvare våre verdier. Vi er garantisen for at Norge aldri skal bli som Sverige, sa Frp-politikeren.

Kolberg er ikke enig med Listhaug i forslaget om å forby hijab i grunnskolen:

– Dette er enda et forslag for å gjøre livet vanskeligere for noen. Om det er faren for seksualisering som ligger bak, hvorfor vil hun ikke forby korte skjørt med det samme, spør Kolberg.