Lover vern om første sykedag

ARENDAL (VG) Neste år skal sykelønnsavtalen opp til vurdering. Med tre uker igjen til valget, lover både høyre- og venstresiden at de ikke vil innføre såkalt karensdag.

IA-avtalen Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 4. mars 2014 og gjelder fram til og med 2018. Avtalen skal derfor evalueres i løpet av neste år. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er videre nedfelt i tre delmål: 1) Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. 2) Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 3) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sett i forhold til 2009–tall). Kilde: Regjeringen

Det er avtalen om et inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen – som skal evalueres neste år. Den har så langt fått ned sykefraværet med 11 prosent, men målet var 20 prosent. Med evalueringen kommer frykten for at saken som tidligere har skapt rabalder i norsk politikk - kutt i sykelønnsordningen - skal komme på bordet igjen.

Derfor går arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne og YS felles sammen om et krav til partiene: Man skal ikke trekkes i lønn første sykedag, ved at det innføres en såkalt karensdag, slik Sverige har.

Der får man ikke sykelønn første dagen man er syk og 20 prosent trekk de 13 neste dagene. Deretter tar den svenske staten regningen.

Les også: – Nekter å tro at vi er dobbelt så syke som svenskene

– Å gjøre dagens sykelønnsordning svakere, er ikke veien å gå. Innføring av karensdag mener vi må være uaktuell politikk. Vi utfordrer partiene til å si hva de mener om det, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

De vil delta aktivt i arbeidet for å evaluere sykelønnsordningen neste år.

– Det er en sentral rett i Norge å få lønn når du blir syk. Folk betaler inn over skatteseddelen og det bidrar til at de skal være sikret lønn ved sykdom. Vi kommer aldri til å gi oss på det, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Bakgrunn: Karensdag har vært oppe før

– Vil dere kreve garantier fra partiene?

– Problemet er at regjeringens garantier ikke er til å stole på: I valgkampen i 2013 lovet Høyre at dagpengeordningen ikke skal rokkes ved. Men regjeringen har tatt feriepengene fra arbeidsledige.

– Vil du kreve garanti fra Ap?

– Ja, det føler jeg meg trygg på at vi får.

Les også: Vil at syke møter på jobb

– Urealistisk med karensdag

– I dag er vi endel av de fire store arbeidstakerorganisasjonene som står samlet bak IA-avtalen, inkludert sykelønnsordningen. Vi vil ta ansvar og delta i diskusjonene om IA-avtalen når det skal evalueres på nyåret, men jeg vil si at det er urealistisk at vi skal være med på å innføre en karensdag, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.

De fire store LO 920 000 medlemmer. Unio 350 000 medlemmer YS 215 000 medlemmer Akademikerne 199 000 medlemmer

YS-leder Jorunn Berland har samme utgangspunkt.

– Per i dag vil jeg ikke ta til orde for å svekke sykelønnsordningen og vi vil ikke nå gå inn for innføring av karensdag. Men nå som vi skal evaluere IA-avtalen, så vil det, i forlengelse av dette, kunne være fornuftig å se på hele sykefraværsregimet, inkludert sykelønnsordningen. Jeg vil derfor ikke si at den må bevares for enhver pris. Vi mener det er viktig først å evaluere alle sider ved det sykefraværsregimet vi har i dag, før vi konkluderer.

Les: Lederne vil ha svensk ordning

Venstre vil ha endringer



Venstre er nøkkelpartiet og signalene derfra i dag forteller at det ikke er flertall for karensdag.

– Vi har ikke planer om å innføre karensdag. Erfaringene fra blant annet Sverige viser at det ikke er et godt virkemiddel. Ledigheten gikk noe ned til å begynne med, men har steget senere, sier partiets talsmann, Sveinung Rotevatn, i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Men vi mener det er behov for endringer i sykelønnsordningen. Vi ønsker å se på om det er riktig at man skal få 100 prosent sykelønn, når uføre og folk på arbeidsavklaringspenger har atskillig lavere ytelser.

LØFTE: Venstres arbeidspolitiske talsmann Sveinung Rotevatn sier Venstre ikke vil gå inn for karensdag. Foto: Roger Neumann , VG

– Vi vil fordomsfritt sette oss ned å se på disse utfordringene. Vi har verdens høyeste sykefravær, og da må noe gjøres. Vi tror blant annet at det kan være fornuftig å endre perioden for når arbeidsgiver skal betale. I dag er det de 16 første dagene. Det kan være fornuftig at arbeidsgiverne får ansvar for lengre sykefravær, som gjør at de blir mer aktive for å få folk tilbake i jobb, og gi staten ansvar for de første dagene.

Høyre lover



Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lover at Høyre ikke vil ha karensdag.

– Høyre vil ikke innføre karensdager. Et forslag om karensdager ble behandlet og nedstemt av Høyres landsmøte i vår, så det er ikke aktuelt for oss å innføre karensdager i løpet av neste stortingsperiode, sier hun til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre garanterer også at de ikke vil innføre karensdag.

– Arbeiderpartiet vil ikke innføre karensdag. Folk skal føle trygghet på jobben, også når de blir syke, sier han.