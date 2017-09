LO jubler over KrFs sidevalg

BERGEN (VG) LO-leder Hans Christian Gabrielsen er «utrolig glad» for at flørten mellom Ap og KrF nå er over. LO-familien har i det stille mislikt Jonas Gahr Støres utstrakte hånd til Knut Arild Hareide.

Etter at KrF-leder Knut Arild Hareide torsdag klargjorde at partiet ikke vil felle regjeringen til Erna Solberg (H), er lettelsen stor i Folkets Hus.

– Vi har hele veien sett at mange medlemmer har satt seg på gjerdet i frykt for at et samarbeid mellom Ap og KrF eller Venstre. Jeg har vært mye rundt og hørt dette mange ganger, sier Gabrielsen til VG.

Støre: KrF-samarbeid ikke lenger aktuelt

JUBLER OVER KrF-AVKLARING: Hans Christian Gabrielsen er LO-leder, men også medlem av Aps sentralstyre. Foto: Klaudia Lech , VG

– KrF har endret strategi



Men han vil ikke kritisere Ap-leder Jonas Gahr Støre for feil valg av strategi i forhold til KrF:

– Det er KrF som nå i siste sving endrer strategi. Vi har hele veien sluttet opp om hovedlinjene i Aps strategi. Men samtidig har vi vært klare, spesielt i forhold til Venstre, at vi måtte hindre at de borgerlige partiene får innflytelse.

– Derfor er jeg utrolig glad for at det nå er krystallklart at en regjering med Ap og ledet av Jonas ikke skal basere seg på Venstre og KrF, sier LO-lederen.

Nøkkelen er kastet



Han legger til at en stemme på KrF nå vil bety at Sylvi Listhaug (KrF) vil fortsette som statsråd.

– Det at denne døren mot KrF nå er tydelig lukket, låst og nøkkelen er kastet, vil løfte Ap. Det er jeg ikke i tvil om, sier Gabrielsen.

Nei takk til Høyre-drops



Men KrF-leder Knut Arild Hareide mener LO har misforstått hans budskap.

Hareide drev fredag ettermiddag valgkamp på Torgallmenningen i Bergen, hvor han stilte smilende opp til intervjuer sammen med statsminister Erna Solberg (H) før kveldens partilederdebatt i NRK.

– Hun er vår statsministerkandidat, gjentok Hareide.

Men han takket nei til å låne en button med bilde av Erna Solberg, fra Venstre-nestleder Terje Breivik.

Hareide sto med hendene dypt i lommene og takket nei også da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tilbød KrF-lederen drops med Høyre-logo.

Rart om vi feller Erna



– LO-lederen kan ikke ha fått med seg hva jeg har sagt, så jeg gjentar mitt budskap: Dersom vi er på vippen og Erna ikke velger vårt foretrukne regjeringsalternativ med sentrumspartiene og Høyre, vil det være rart om vi rett etter valget feller Erna som er vår statsministerkandidat, sier Hareide til VG.

– KrF vil i så fall ikke være noe støtteparti for en regjering med Frp. KrF har sagt at vi vil skifte ut Frp i regjering. Det er det vi går til valg på. Vår avstandstagen til Frp er derfor mer enn tydelig, legger han til.

Og:

– Dersom Erna altså fortsatt velger Frp, har en slik blå-blå regjering ikke KrFs støtte, sier KrF-lederen.

