LO-forbund ut mot Støre i innspurten av valgkampen

Leder Frode Alfheim i LO-forbundet IndustriEnergi går nå ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støres fredning av Brevik som nasjonalt avfallsdeponi.

Det har vakt reaksjoner etter at det onsdag ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil frede Brevik mot det planlagte nasjonale avfallsdeponiet.

Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen kritiserte beslutningen, fordi han mener Brevik er den ideelle løsningen.

Nå står IndustriEnergi fast på at saken må konsekvensutredes før man avgjør hvor deponiet skal ligge. Også LO sentralt krever å se utfallet av konsekvensutredningen før de mener noe om hvor depotet skal lokaliseres.

– Det er et viktig prinsipp vi ikke vil avvike, og vi mener det er nødvendig å konsekvensutrede begge de to aktuelle alternativene, sier leder Frode Alfheim i IndustriEnergi, som er LOs 4. største forbund.

Bakgrunn: Langvarig strid

Deponistriden Langøya avfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien. Bruddet har siden 1993 blitt brukt av Bjørn Rune Gjelstens Norsk Avfallshandtering (NOAH) til deponi av farlig uorganisk avfall. Anlegget begynner å bli fullt og det trengs et alternativ innen 2021/2022. Klimadirektoratet har vurdert aktuelle steder. De kom frem med fire steder, hvor to ble ansett som uegnet. De to gjenværende er Brevik og Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Direktoratet konsekvensutreder nå hvem av de to alternativene som er best.

– Hvis konsekvensutredningen slår fast at Brevik er det beste alternativet, må Brevik velges?

– Ja, da må vi finne løsninger som både industrien og lokalbefolkningen kan leve med. Det må skje i dialog, og jeg er overbevist om at det er mulig å komme frem til en løsning alle kan leve trygt med, sier han og legger til:

– Jeg er glad Ap sier de vil ta initiativ til et snarlig møte for å diskutere med industrien og de involverte partene. Det bør skje rett etter stortingsvalget.

KRITISK: Forbundsleder Frode Alfheim i IndustriEnergi mener det blir feil å frede Brevik nå. Foto: Industri Energi/marie Von Krogh

LO vil utrede først



LO-leder Hans-Christian Gabrielsen viser til LO-sekretær Are Thomasgaard.

– Det er aller viktigst for oss at det slås fast at industriens deponibehov skal sikres. Industrien må ha trygghet for at ikke manglende deponimuligheter legger begrensninger på driften. Det er ikke fattet noe vedtak om hvorvidt det skal etableres et deponi i Brevik. Et eventuelt vedtak må bygge på en grundig konsekvensutredning og vurdering av ulike alternativer. I en slik prosess er det naturlig at lokalbefolkningen tas med på råd.

– Dere understreker at det er konsekvensutredningen som må legges til grunn. Hvis den ender med Brevik som beste faglige alternativ – blir det ikke feil å avskrive Brevik allerede nå?

– Vi har ikke låst oss til noe alternativ, men det som er viktig for oss er at det slås fast at industriens deponibehov skal sikres.

Hågensen med to budskap



Tidligere LO-leder Yngve Hågensen er også klar.

– Vi må konsekvensutrede før Brevik avvikles som alternativ. Men når det er sagt ønsker jeg å komme med et hjertesukk vedrørende pressens mange omtaler av Støres økonomi:

– Nok er nok. Støre kan vanskelig lastes for at han har arvet penger.

– Det er måten han har plassert pengene som kommer i fokus?

– Ja, jeg ser det, men jeg ser også at dere ikke finner all verden og at omfanget av saker blir altfor stort. Dette gjelder pressen samlet.

– Risikerer å stå uten deponi



Høyres parlamentariske nestleder, Nikolai Astrup, sier Aps tilnærming til deponisaken skaper stor usikkerhet om Norge vil få et deponi overhodet når Langøya er fullt i 2022.

– Støre mener man ikke kan velge steder hvor det ikke er ønsket av lokalbefolkningen: Det stedet hvor det er ønsket og faglig fornuftig, finnes trolig ikke. Da risikerer Norge å stå uten deponi fra 2022. Det er både i strid med internasjonale konvensjoner, uforsvarlig i et miljøperspektiv og det kan sette mange tusen industriarbeidsplasser i fare. Å kortslutte konsekvensutredningen nå, er et totalt useriøst valgkamputspill fra Jonas Gahr Støre, sier han.

– I denne saken har Miljødirektoratet vurdert alle aktuelle områder. De endte med fire alternativer, hvor to var uegnet. Vi står da igjen med to alternativer, Brevik og Nesset i Møre og Romsdal, som nå blir konsekvensutredet. Høyre vil avvente konsekvensutredningen før vi bestemmer hva vi gjør, og uansett hvor det blir må vi lytte til lokalbefolkningen for å minimere eventuelle negative konsekvenser.

Aps energi- og klimapolitiske talsmann, Terje Aasland, sier de står på at deponiet ikke skal ligge i Brevik, selv beslutningen kommer før konsekvensutredningen er ferdig og selv om Klimadirektoratet har konkludert med at Brevik er beste alternativ.

Fire punkter



Men han har sendt en utdypning i fire punkter til VG om hva han og Støre og Ap vil gjøre:

1) Norsk industris deponibehov må sikres, men på en slik måte at det ikke er til unødig belastning for befolkningen.

2) Arbeiderpartiet vil ha nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall, der målet er å redusere deponibehovet. Dette vil styrke – ikke svekke – norsk industris konkurransekraft i fremtiden.

3) Staten skal sammen med industrien og den enkelte bedrift bidra til å styrke bedriftenes muligheter til å redusere avfallsmengden.

4) I arbeidet med strategien ser arbeiderpartiet fram til et snarlig møte med bedriftene, fagbevegelsen og representanter fra industrien for å finne gode løsninger på dagens og fremtidens deponibehov.

– Betyr det at dere fortsatt står på at dere deponiet ikke skal ligge i Brevik?

– Ja, vi står fast på det Støre sa onsdag. Vi mener et slikt deponi ikke skal være en belastning for lokalbefolkningen.

– Det har vist seg å bli protester alle steder hvor et slikt avfallsdeponi er aktuelt; det finnes vel knapt ett sted i Norge hvor befolkningen ønsker et slikt deponi i bakgården?

– Lytte til innbyggerne



– Det er mulig, men vi mener det er viktig å lytte til innbyggerne og vi mener det blir feil å legge til et så befolkningstett område som Brevik, når innbyggerne ikke vil.

– Leder Stein Lier Hansen sier dere bryter alle prinsipper om saksbehandling når dere fjerner stedet svært mange mener er det ideelle lagringsstedet, ut ifra faglige hensyn?

– Når vi vektlegger at et slikt fremtidig deponi ikke skal være en unødvendig belastning for lokalbefolkningen, er det greit allerede nå å avklare at Brevik ikke er aktuelt. Vi er uenig i at dette vil redusere norsk industris konkurransekraft; vi vil legge en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall, som vi mener vi styrke industriens konkurransekraft, sier Aasland og legger til:

– Vi mener Staten må aktivt inn for å bidra til at behovet for deponi blir mindre ved at bedriftene reduserer avfallsmengden.

– Men det vil fortsatt være behov for et nasjonalt deponi?

– Ja, det vil det være.

– Utilbørlig av Støre



Lier-Hansen utdyper sin kritikk slik:

– Punkt 1 er alle enige i, men hva som er en god løsning vet vi ikke før de ulike prosjekter har vært igjennom en ordinære saksbehandling etter lovverket, herunder en konsekvensutredning. Dette er dette Støre går imot gjennom sitt utspill, idet han lukker døren for en løsning i Brevik uten å ha vurdert den aktuelle løsning gjennom et formelt konsekvensutredningsprogram. Dette er utilbørlig av en sentral politiker som bør avvente å trekke konklusjoner før alle fakta er på bordet, sier han og legger til:

– Det er den type utspill som skaper usikkerhet om Ap virkelig vil følge opp egne industripolitiske programerklæringer – testen ligger i behandling av enkeltsaker ikke generelle programformuleringer.

I Brevik sitter motstanderne av avfallsdeponi og koser seg over Støres forsikringer og rister på hodet over argumentene for å legge deponiet i gruven deres.

– Stein Lier-Hansen uttaler at flere tusen arbeidsplasser går tapt. Vi mener tvert om: Flere tusen arbeidsplasser kan bli skapt, ved det grønne skiftet og gjenvinning, sier

Knut Schüller i aksjonsgruppen mot deponi i Brevik.