Liv Signe og Sp tar av i hjemfylket

SOGNDAL (VG) Sogn og Fjordane er Sps beste fylke, ifølge VGs nyeste fylkesmåling. Liv Signe Navarsete tror motstand mot sammenslåinger og politireform er årsaken.

Senterpartiet får hele 32 prosent oppslutning i Sogn og Fjordane, og det kan føre til at listetopp Navarsete får med seg enda en Sp-politiker inn på Stortinget når hun setter seg på Oslo-flyet fra Sogndal etter 11. september.

Her kan du lese: Alt om valget 2017

Den tidligere Sp-lederen og statsråden er fortsatt svært populær i hjemfylket, tyder VG/Infacts fylkesmåling på. 32 prosent er kun to prosentpoeng under partiets beste måling noensinne i fjordfylket.

Distrikts-opprørere



Valgforsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen, kjenner Sogn og Fjordane godt. Han mener velgerne i fylket er blant landets sterkeste distrikts-opprørere.

– Det er nok her de er mest skeptisk av alle til sykehusreformer, politireform og sammenslåinger av kommuner og fylker. Dette skaper oppslutning om Senterpartiet, sier Aarebrot til VG.

Få med deg: Frp-minister: Vedum er sleip som en ål

Han synes også det er verd å merke seg at både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet går kraftig tilbake i fjordfylket.

SNAKKER OM OPPRØR: Valgforsker og professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Høyre og Frp sitter igjen med tilsammen 21 prosent etter en samlet nedgang på ni prosentpoeng sammenlignet med siste stortingsvalg.

– De blir jo rammet av det samme distriktsopprøret som gjør Sp stort, sier Aarebrot til VG.

Navarsetes flysete



Sp-listetopp Liv Signe Navarsete kommer feiende inn på Widerøeflyet fra Bergen til hjembygda Sogndal som siste passasjer.

Les også: Sp-Trygve kan halvere Ap-Støres plan om økt skatt

Hun er strålende fornøyd med fylkesmålingen.

– Mange oppfatter nok Senterpartiets tydelighet om politireformen og sammenslåing av fylker og kommuner som noe de støtter. Folk er ikke så dumme at de tror en såkalt nærpolitireform nødvendigvis er noe som fører politiet nærmere innbyggerne, sier Navarsete.

Hun mener Infact/VG-målingen er resultatet av et godt Sp-arbeid i valgkampen.

– Den viser at folk i Sogn og Fjordane ser på Sp som partiet som kan ta fylket videre, sier Navarsete.

Leste du? Sjokktall for Støre i tradisjonelle Ap-fylker

Sogn og Fjordane er som kjent vedtatt slått sammen med Hordaland - av Stortinget.

– Du er ikke redd for at dere tar for mange velgere fra regjeringspartner Ap?

– Vi tar i høy grad også velgere fra Høyre og Frp. Det er våre hovedmotstandere, svarer Navarsete.

Sps andre-mandat i VGs måling er mest truet av mandatene i Sogn og Fjordane. Mens Høyre er nærmest til å gjenvinne sitt ene mandat i fjordfylket.