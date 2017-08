Listhaug snur etter somlekjeft

Ett år etter at Stortinget vedtok en oppmykning på familiegjenforening, har regjeringen fortsatt ikke innført den. KrF ba Erna Solberg rydde opp. Nå skal det innføres likevel.

VG publiserte torsdag formiddag en sak med sterke reaksjoner mot Justisdepartementet og Sylvi Listhaug.

Bakgrunnen er at det 1. august kom nye regler som strammer inn på familiegjenforening. Men et flertall på Stortinget har også vedtatt en oppmykning - at kravet til hvor mye man må tjene for å få familiegjenforening skulle settes ned.

Og det har ikke regjeringen innført.

Dette er inntektskravet PSST! Inntektskravet gjelder både for flyktninger som vil hente familien til Norge og for nordmenn som har funnet seg en utenlandsk ektefelle.

* For å søke om å få ektefellen eller familien din til Norge, må du vise til en inntekt på 306.700 kroner før skatt. * Stortinget vedtok i fjor sommer at inntektsgrensen skulle settes ned til 252 472 kroner. * Flyktninger er unntatt inntektskravet hvis de leverer en søknad på nett innen seks måneder (før var fristen ett år, men den ble strammet inn fra 1. august i år). Rekker de ikke fristen, gjelder inntektskravet.

– Så de har innført innstramningen vi ble enige om, men unnlatt å gjennomføre lettelsen vi ble enige om? Dette er en ren trenering av Stortingets vedtak, sa Senterpartiets innvandringspolitiske talskvinne, Heidi Greni, til VG.

Justisdepartementet mente nemlig at saken måtte behandles i Stortinget enda en gang.

KrF ba Erna Solberg rydde opp og Ap mente Listhaugs departement utviser «liten eller ingen respekt for Stortinget».



Nå opplyser Justisdepartementet at regjeringen har snudd.

Svarer ikke på om Erna krevde endring



– Vi kommer til å iverksette en forskrift der så fort det lar seg gjøre, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet nå til VG.

– Uten at Stortinget behandler på nytt?

– Ja.

– Hva er bakgrunnen for det?

– Når vi ser reaksjonen fra de andre partiene, ser vi ikke grunn til å utsette dette her ytterligere, svarer Brein Karlsen.

– Har Statsministerens kontor tatt kontakt med dere om denne saken?



– Det er ikke naturlig å diskutere hva som skjer internt i Regjeringen, svarer statssekretæren i Justisdepartementet.



Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra statsminister Erna Solberg.



Dette er saken: Konflikt om inntektskrav



Justisdepartementet kunngjorde i april i fjor at de ville øke inntektskravet for familiegjenforening fra 252.472 til 305.200 kroner. Det betyr at flyktninger eller nordmenn som skal få familien eller ektefellen sin til Norge, må tjene mer.

Regjeringen gjorde dette ved å bruke instruksjonsmyndigheten, altså uten å spørre Stortinget. Endringen ble innført på bare 17 dager.

Men 1. juni i fjor kom beskjeden fra Stortinget: Nei, inntektskravet må ned igjen. Men det har ikke blitt gjort.



Justisdepartementet opplyste onsdag til VG at de ville at Stortinget skulle behandle saken enda en gang.



– Det er helt uakseptabelt dersom statsråden ser bort fra et stortingsvedtak. I så fall må statsministeren rydde opp i dette, saKrFs innvandringspolitiske talsmann Geir Toskedal til VG.

– Stortinget har allerede gjort en grundig behandling av dette. Dette er å utvise liten eller ingen respekt for Stortinget, sa Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås (Ap).