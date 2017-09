Listhaug og AUF i ﻿﻿full krangel

AUF-leder Mani Hussaini mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sprer «grove løgner», mens Listhaug omtaler en AUF-video om henne som «avskyelig».

Listhaug har flere ganger påstått at Hussaini har sagt at «Frp jubler når barn drukner i Middelhavet.»

Onsdag slo Hussaini tilbake.

– Grov løgn, sier han til NTB.

Hussaini avviser blankt å ha sagt noe slikt og ber innvandrings- og integreringsminister Listhaug om å ordne opp. AUF-lederen hevder å ha mottatt både sjikane og drapstrusler som følge av Listhaugs påstander.

I en epost til NTB sier Listhaug at hun håper Mani Hussaini anmelder truslene, men hun sier ikke om hun kan dokumentere at Hussaini faktisk har sagt det hun hevder.

Omdiskutert

Da AUF-lederen tok opp saken med Listhaug på Twitter, meldte leder i Akershus KrFU, Julia Sandstø, seg inn i diskusjonen med Hussaini:

– Har selv sittet i debatt med deg x antall ganger hvor du har sagt akkurat dette. Ville ligget litt lavt hvis jeg var deg, flere har videoer.(...) Når folk fra KrFU, Unge Høyre og FpU alle sier de har hørt deg si det, uavhengig av hverandre, stoler jeg mer på dem enn deg, skriver Sandstø.

AUF-lederen etterlyser dokumentasjon.

– FpU og KrFU påstår at de har en film hvor jeg har sagt dette, jeg har vært i kontakt med flere og spurt etter videoen. De må bare publisere den. Nå har det gått fem dager, og ingen har publisert videoen. Nå spinner de en løgn videre, sier han.

TRUSLER: AUF-leder Mani Hussaini hevder han har mottatt drapstrusler etter påstander fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Omstridt video

Derimot har en valgkampvideo fra AUF Trøndelag skapt rabalder og store avisoverskrifter. I videoen settes sitater fra Listhaug sammen med bilder av blant annet båtflyktninger og forelskede homofile. Flere av sitatene er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng.

– Dette er den mest avskyelige og løgnaktige valgkampvideoen jeg har sett fra Arbeiderpartiet, sier Listhaug (Frp) til Dagbladet.

Et av sitatene er lagt oppå et bilde av et gråtende flyktningbarn. Sitatet lyder: «Deira eige liv betyr ikkje noko for dei. Dei drep seg sjølve og andre».

Listhaug kom med utsagnet i forbindelse med en sak om radikale islamistiske terrorister.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Adresseavisen at han ikke har sett videoen selv, men at han vil ta tak i saken.

– Vi tar det veldig alvorlig, sier han.

Trukket

Leder i AUF Trøndelag, Julie Indstad Hole, forsvarte først videoen som et oppgjør med retorikken til Sylvi Listhaug.

Senere onsdag ga Hole kontrabeskjed og opplyste at videoen var slettet.

– Det er en sterk video med sterke bilder og sterke sitater. Vi føler vi har fått fram vårt poeng om at en stemme til Venstre er en stemme til fortsatt Frp i regjering. Vi har respekt for at mange synes videoen blir svært sterk, og har derfor valgt å trekke den tilbake, skriver hun.

Ved 18.30-tiden onsdag var videoen imidlertid fortsatt tilgjengelig på AUF i Trøndelags facebookside.

Falske valgsedler

Onsdag ble det også kjent at det er spredt falske valgkampbrosjyrer med Venstre som avsender i Oslo.

På brosjyren står det «Hvis du vil ha Sylvi Listhaug som integreringsminister, bør du stemme Venstre». Budskapet er til forveksling likt budskapet i AUF-videoen: «En stemme til Venstre er en stemme til Listhaug».

– Vi har ingen kjennskap til disse løpesedlene. Det er ikke vi som står bak, sier AUFs generalsekretær Renate Tårnes til NTB.