Listhaug ber Støre beklage: Hang redaktør ut til tørk under karikaturstriden

Sylvi Listhaug bruker en gammel karikaturstrid som fersk ammunisjon i verdikampen mot Arbeiderpartiet.

I en video på sin egen Facebook-konto går innvandrings- og integreringsministeren til frontalangrep på Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre.

I videoen spiller hun videre på debatten om norske verdier, der blant annet Hadia Tajik beskyldte Høyre- og Frp-regjeringen for å motarbeide sentrale norske verdier som likhet og likestilling gjennom sin politikk.

Nå slår Listhaug knallhardt tilbake – og viser til den nåværende Ap-lederens rolle under karikaturstriden i 2006.

– Hvilken politiker var det som hang en norsk redaktør ut til tørk for å ha trykket karikaturene? Ja, det var Jonas Gahr Støre. En person som nå ønsker å bli norsk statsminister, sier Listhaug i videoen.

Støre var utenriksminister på tidspunktet da den kristne avisen Dagen trykket en faksimile av Kurt Westergaards karikaturtegninger av Muhammed.

Dagens redaktør Vebjørn Selbekk ble drapstruet, og måtte gå i dekning. Under striden fremførte Jonas Gahr Støre en offentlig unnskyldning til verdens muslimer under en reise til Palestina i januar 2006.

I ettertid fikk norske myndigheter kritikk for å være lite prinsippfaste når det gjelder ytringsfrihet, og for at Vebjørn Selbekk ble stående alene under striden.

– Jeg synes ikke det er særlig forlokkende å tenke at norske verdier skal styres av Arbeiderpartiet og en ny regjering. Fordi vi vet at det vil føre til økende innvandring, sier Listhaug i videoen.

BLE DRAPSTRUET: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Her på et bilde fra 2015. Foto: , NTB scanpix

I 2015 publiserte VG en kronikk av Selbekk, der han kritiserer Støres håndtering av saken.

Der skriver han at det ikke var riktig av ham å gå videre uten å legge saken bak seg på en skikkelig måte. Det mener han fortsatt:

– Det Støre gjorde burde diskvalifisere ham for å bli statsminister i dag. Norske verdier er under press, og Støre har ikke ryddet opp i det han gjorde den gangen. Det er naturlig at denne saken kommer opp nå når han søker vårt fremste tillitsverv, sier Selbekk til VG.

Mener Støre burde beklaget

Til VG forteller at Listhaug at hun mener den danske regjeringen håndterte saken bedre enn den daværende rødgrønne regjeringen i Norge.

– Støre beklaget og unnskyldte at tegningene var trykket og gjorde Vebjørn Selbekk til syndebukk for at den norske ambassaden i Damaskus ble angrepet. Det var bare Fremskrittspartiet som den gang sto klart og tydelig opp for ytringsfriheten og Vebjørn Selbekk, sier Listhaug.

– Hvorfor tar dere opp denne gamle saken nå?

– Jonas Gahr Støre har enda ikke beklaget sin opptreden overfor Vebjørn Selbekk. Det er det minste man kunne forlange av en som ønsker å bli norsk statsminister, sier Listhaug.

Giske svarer for Støre



Selv om Listhaug angriper Støre spesifikt, er det nestleder Trond Giske som svarer på kritikken. Han finner det underlig at Listhaug løfter frem debatten om karikaturstriden nå, elleve år senere.

– Hun kan ikke ha mye å utsette på Jonas når hun må gå elleve år tilbake i tid. Etter det har Jonas vært utenriksminister i flere år, helseminister og parlamentarisk leder for Ap. Jeg tror folk vet hva han står for når det gjelder menneskerettigheter, internasjonal fordeling og ytringsfrihet, sier Giske til VG.

IKKE STØRE: Det er Ap-nestleder Trond Giske som svarer på kritikken mot Jonas Gahr Støre. Trond Solberg , VG

– Burde Støre håndtert saken på en annen måte den gangen?

– Det å begynne å ta opp den diskusjonen nå, tre stortingsperioder senere, er helt meningsløst, sier Giske.

– Men har du noen tanker om hvordan saken burde blitt håndtert?

– Nei, men det jeg har noen tanker om er at Listhaug sier de vil føre annen innvandringspolitikk. Politikken som føres i dag er basert på det brede forliket som ble inngått på Stortinget der Ap, Høyre og de fleste partier var med. Det er den hun styrer etter, og det er den som vil gjelde når hun flytter ut av regjeringskontorene, sier Ap-nestlederen.

– Listhaug sier det er innvandringen som setter norske verdier under press. Er du enig i det?

– Jeg har ikke tenkt å gå inn på denne verdidebatten. Hadia Tajik har snakket godt om det nå nylig, sier han.