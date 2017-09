Krisemøter i KrF etter valgnederlaget

Det ble borgerlig seier, men KrF gjorde sitt dårligste valg i etterkrigstiden. Nå starter jakten på hva som gikk galt.

I alle valg siden 1945 har KrF fått minst 5,5 prosent. I årets valg havnet de på kriselave 4,2, og kjempet mot sperregrensen gjennom store deler av valgnatten.

Det er et historisk nederlag for KrF.

Nå skal det nedstemte partiet diskutere krisen i flere møter på Stortinget, før det etter hvert er duket for tøffe forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.

Krisen blir blant annet tema når den gamle stortingsgruppen møtes nå på formiddagen. Der skal de diskutere hva som gikk galt i valgkampen og ga KrF det sjokklave resultatet.



Uenige om strategi

Hareide gikk allerede søndag ut i VG og sa at han kunne gjort en bedre jobb i valgkampen og at han hadde sovet lite etter partilederdebatten.

Internt i partiet var det søndag reaksjoner på om det var lurt å gå ut med et så selvkritisk budskapet ett døgn for valget. Og om Hareide burde vært skjermet i en sårbar situasjon.

Også KrFs nestleder innrømmer at de alle kunne gjort en bedre jobb:

Da Hareide gikk opp på scenen foran sine kolleger på valgkvelden, la han heller ikke skjul på at han hadde en del av ansvaret for at KrF har gjort en dårlig valgkamp.

KrF hadde gått inn i valgkampen med mål om å se bedre resultater enn sist stortingsvalg. I stedet havnet de på det laveste resultatet i etterkrigstiden. Forklaringen innad i partiet er at KrF ikke har fått frem sakene sine godt nok. Men hvorfor de ikke har greid det, har det blitt vanskeligere å sette fingeren på.

KrFs stortingsgruppe møtes i dag til kriseprat om hva som gikk galt.

– Men vi skal ha en mye bredere prosess på enn stortingsgruppen. Men det må vi ta med oss hele organisasjonen på og bruke tid på. Men vi skal løfte oss som parti, det er det ingen tvil om, vi må bruke tid, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til VG.

– Du kan ikke finne en enkelt sak, dette er mye mer sammensatt, og det må vi faktisk vær villig til å se på. Det er andre parti som har klart på dette før, se på SV. Det betyr at dette er fullt mulig, sier KrF-nestlederen.



Nekter å legge drømmen død

KrF gikk til valg på å få til en blågrønn regjering med Høyre og Venstre, uten Frp, men sentrale personer i KrF-ledelsen har sett håpet svinne for dette alternativet gjennom sommeren.

Med et Frp som har gjort et sterkt valg, skal det mye til for at Erna Solberg velger dem bort.

Nestleder Olaug Bollestad vil likevel ikke legge ballen død, dagen etter valget.

- Det ble sagt fra Erna i natt at hun ønsker å invitere til samtaler, og KrF er høflige, så vi skal ha samtaler. Men vi har et klart budskap, og det er et at hvis Frp blir valgt som partner i regjeringen, går vi i opposisjon, sier Bollestad til VG.

Hun er klart på at de ikke går inn i regjering med Frp, selv om Venstre gjør det.

– Dere har sagt at dere skulle se litt på styrkeforholdene etter valget, mellom Venstre og KrF på den ene siden og Frp på den andre siden. Nå er Frp større enn Venstre og KrF til sammen, er drømmen om regjering da død?



– Nei, Venstre får bestemme hva de skal gjøre for seg, vi har sagt hva vi skal gjøre. Hvis det blir en regjering med Frp, blir ikke KrF med, og vi blir heller ikke et støtteparti. Det er vårt utgangspunkt. Også må Venstre ta sitt valg, sier Bollestad til VG på Stortinget.

– Spørsmålet er om drømmen om blågrønn regjering er død for KrF?

– Nei, nå tenker vi at det blir valget til Erna, sier KrF-nestlederen.

Partiet venter nå på invitasjon fra Erna og hennes erklæring om hvem Høyre vil samarbeide med.

– Hvis de er kloke, legger de politikken opp mot sentrum, og da sitter de tryggere enn hvis de legger dem opp mot blåblått, sier Bollestad.

KrF mister sentral forhandler



Et av de mest kritiske tapene for KrF etter valget, er at Hans Olav Syversen nå ryker fra Stortinget. Han har vært forhandlingsleder for KrF i de tøffe møtene med Høyre, Frp og Venstre – og beskrives som en diplomat som bidro til å holde de borgerlige partiene samlet – og som en mann som hadde tillit hos alle de fire partiene.

«DIPLOMATEN» RØK: Hans Olav Syversen (i front) har vært mannen KrF har sendt som forhandlingsleder i budsjettkrigene med Høyre og Frp. Nå er han ute av Stortinget. Foto: Espen Rasmussen , VG

– Det har vært noen tøffe tak, samtidig har deg for meg personlig vært spennende med åtte budsjettforhandlinger. Jeg synes vi har fått til mye gjennom de budsjettavtalene, og samarbeidet med de andre har vært konstruktivt, sier Syversen til VG.

Spørsmålet er hvem KrF nå skal sende «i krigen» for å forhandle med Høyre og Frp.

– Jeg har vært veldig opptatt av at vi skulle få resultatet så litt diplomat kan det hende jeg har vært, sier Syversen.