KrFs kronprins ønsker seg Senterpartiet

ARENDAL (VG) Senterpartiets braksuksess gjør seg gjeldende også på KrFs hjemmebane. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad skulle ønske Vedum byttet side.

VGs lokale partibarometer i Aust-Agder viser nemlig den samme tendensen som lokale målinger gjennomført i andre deler av landet: en kjempeoppsving for Senterpartiet, fra 4,5 til 13 prosent.

Det gir en skyllebøtte for regjeringspartiene lik den som vasket over Arendalsuka denne uken. Høyre går tilbake hele syv prosentpoeng i sørlandsfylket.

For KrF ser det noe bedre ut, og når solen titter frem møter Kjell Ingolf Ropstad VG på kaia i Arendal. Hans eget parti holder nemlig stand på rundt 11 prosent i hjemfylket hans Aust-Agder, men det er langt fra sikkert at den nyvalgte nestlederen vil beholde stortingsplassen sin til høsten.

Flørter med Sp igjen

Han er nemlig inne på såkalt utjevningsmandat - de 19 mandataene som fordeles mellom parteiene som kommer over sperregrensen på fire prosent.

– Det gir mye motivasjon til å holde ut. Det er tre og en halv uke igjen til valget og jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å lykkes med å ta et direktemandat, så jeg ikke blir avhengig av bingoen i utjevning, sier Ropstad til VG.

– I KrF har det vært tradisjon at en av nestlederne er utenfor stortinget eller i hvert fall regjeringsapparatet, så vi skal løse det, men det hadde vært kjedelig.

– Kan du forklare hva slags regjeringskonstellasjon du ønsker deg?

– Vi har et veldig godt samarbeid med Høyre, når man ser bort fra ytre Høyre, så tror jeg Erna blir en enda bedre statsminister, sier Ropstad, som gjenntar KrFs plan om en såkalt blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.

– Og så synes jeg egentlig at at Senterpartiet kunne blitt med i en slik regjering. Da ville vi fått et sterkt sentrum som kunne samarbeidet med Høyre, sier han.

Sp avviser KrF

Det er ikke første gang KrF etterlyser Senterpartiets tilbakekomst - tidligere i år foreslo Knut Arild Hareide at Trygve Slagsvold Vedum kunne bli statsminister.

Men at det skal bli noe sentrumsovergang nå, er uaktuelt, sier Sp.

– Dette har vært den store debatten i det politiske landskapet i lang tid, men vi går til valg på en regjering basert på Sp og Ap. Vi har fridd til KrF, og hvis de ønsker å samarbeide er det åpning for det. Men det er uaktuelt å sitte i regjering med Høyre, sier Sps førstekandidat i Aust-Agder, Gro-Anita Mykjåland.

– Dere har vært sammen i regjering før. Hva tenker du om flørten?

– KrF har valgt å være med på regjeringspartienes økende sentralisering av Norge. Det er vi sterk motstander av. Vi vil stoppe denne reformiveren. Det er ikke aktuelt å skifte side nå, slik jeg ser det, sier Mykjåland.

FRAMGANG: Sp-Trygve har tidligere avvist å bli statsminister, slik KrFs partileder Knut Arild Hareide foreslo. Foto: Terje Bringedal , VG

Sp-vind over hele landet

Den siste uken har VG gjennomført fylkesmålinger flere steder i landet, og foreløpig har det sett lyst ut for Sp:

Fremgangen er stor i Finnmark, Telemark, Vestfold og Vest-Agder.

I Aust-Agder er trendene de samme. Sp fram 8,5 prosentpoeng, til 13 prosent. Høyre går kraftig tilbake med 7 prosentpoeng, fra 18,9 til 25,9 prosent.

Også Frp får svar fra velgerne etter regjeringsdeltakelsen. Partiet går tilbake 3,9 prosentpoeng, fra 17,9 til 14. Men de beholder likevel sitt mandat fra fylket.