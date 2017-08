KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv

For fire år siden drev Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide felles valgkamp med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp). Nå har KrF vedtatt at de nekter å gjøre det samme i år.

- Vi fører en valgkamp der vi har én oppgave - å løfte frem KrFs politikk. Vi ønsker en sentrum-Høyre-regjering. I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy (KrF) til VG.

Hareide: – Ikke naturlig



KrF-leder Hareide sier det ikke var avgjørelsen har vært klar i lengre tid.

– Nå går KrF til valg på en ny regjering. Vi ønsker en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre med Erna som statsminister. Da er det jo heller ikke naturlig at vi skal drive valgkamp sammen med Frp. Dette informerte jeg Erna om for lenge siden, sier Hareide til VG, og legger til:

– Det er ingen dramatikk i dette fra vår side. Samarbeidspartiene har fått til mye i denne perioden og har markert det en rekke ganger med fellesopptredener, sier han.

Etter det VG kjenner til har Solberg likevel siden begynnelsen av juli arbeidet intenst med å overtale alle de fire partilederne til å bli med på et felles valgkamputspill i forkant av NRKs partilederdebatt fra Arendal førstkommende mandag.

Ville være sammen



Med bilder av de fire partilederne samlet og smilende, ønsker Solberg å vise frem hvordan det borgerlige samarbeidet nå er godt igjen etter mye bråk og krangling de fire siste årene.

Utspillet skulle handle om Høyre/Frp-regjeringens nyopprettede veiselskap, Nye Veier AS.

Men nå har sentralstyret i KrF, etter det VG erfarer, vedtatt at partiets leder Knut Arild Hareide ikke skal opptre på noen felles utspill i valgkampen hvor alle de fire partilederne på borgerlig side er med.

Årsaken er KrFs anstrengte forhold til Frp, etter det VG kjenner til.

Venstres nestleder Ola Elvestuen kommenterer KrFs valg slik:

– Vi har ingen prinsipielle motforestillinger mot å stille opp sammen med noen partier, så lenge det er politikken som er i fokus, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre. KrF må få ta sine avgjørelser om slike ting, på lik linje med at vi i Venstre tar våre avgjørelser. Politikk handler om å samarbeide for å skaffe flertall for våre løsninger og vår politikk, sier Elvestuen til VG.

Nei til Frp



I forkant av årets stortingsvalg har KrF gjort det klart at partiet ikke vil gå i regjering med Frp, at de foretrekker en regjering bestående av Høyre og sentrumspartiene og at de mest sannsynlig går i opposisjon dersom dette ikke er mulig.

Men til VG i mai sa en rekke sentrale KrF-ere åpent at de var klare til å gå i regjering med Ap-leder Jonas Gahr Støre dersom det borgerlige flertallet kollapser.