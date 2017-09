KrF mot historisk dårlig valg: – Dårlig stemning

BALLROOM OSLO (VG) KrF legger seg over sperregrensen på VGs ferske valgdagsmåling, men på partiets valgvake i Oslo er stemningen dyster.

Fakta om Kristelig Folkeparti: * Kristendemokratisk sentrumsparti * Stiftet 1933 (Hordaland), 1945 (nasjonalt) * Partileder: Knut Arild Hareide * Partiet har i dag ti stortingsrepresentanter * Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,6 prosent * Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,6 prosent * Oppslutning siste kommunevalg (2015): 5,4 prosent * Beste stortingsvalg: 13,7 prosent (1997) * Dårligste stortingsvalg siden 1945: 5,5 prosent (2009)

Kristelig Folkeparti får 4,8 prosents oppslutning på målingen som er utført av InFact for VG.

Men selv om VG-målingen lover godt, ligger partiet under sperregrensen på både NRK og valgdirektoratets prognoser ved 21.15-tiden.

Det er sjokkstemning hos KrF. Jubelen brøt ut da målingene kom på skjermen og viste borgerlig flertall – men falt som en stein da de viste et KrF som kjempet mot sperregrensen.

– Dårlig stemning

Kjell Ingolf Ropstad, KrF-nestleder, sier resultatet ikke er bra nok.

– Hvordan er stemningen her nå?

– Den er dårlig, sier Ropstad til VG.

VG-spesial: Få alt om valget her!

– Hvordan reagerer du på målingene?

– Det er selvsagt med skuffelse. KrF har et mye større potensiale enn rundt sperregrensa. Jeg hadde håpet på et bedre resultat, og håper vi vil løfte oss utover kvelden, sier Ropstad.

– Betryggende

KrF har hele kvelden båret preg av å være et parti i krise, med diskusjoner rundt bordene om hva fallet skyldes og hvorfor partiet har gjort en så dårlig valgkamp.

Partileder Knut Arild Hareide var imidlertid optimistisk da han fikk VG-målingen presentert.

– Jeg er glad for den betryggende avstanden vi ser til sperregrensa. Med den valgkampen som har vært, vil vi være ganske fornøyd med det resultatet, men vi hadde større og bedre forventninger før valgkampen begynte, sier Hareide.

Hareide: – Jeg kunne gjort en bedre jobb i valgkampen

Partiet er nå samlet til valgvake på selskapslokalet Ballroom i Oslo. Og det har i kveld vært veldig lave forventninger til valgresultatet. KrF-erne har vært mer nervøse for valgresultatet i år enn på lenge. Og ikke uten grunn.

I alle stortingsvalg etter 1945 har KrF fått minst 5,5 prosent i oppslutning. Aldri har de vært lavere enn det, og aldri har de kommet under den skjebnesvangre sperregrensen.

I spagat om samarbeid

Men Knut Arild Hareide har vært åpen på at KrF kunne gjort en bedre valgkamp i år. Partiet har blitt regnet som en av valgkampens tapere.

– Jeg tenker at jeg kunne gjort en bedre jobb i denne valgkampen. Det er jeg ikke i tvil om. Det jeg føler, er at vi har så god politikk at jeg skulle fått den bedre frem, sa Hareide til VG søndag.

Les hele intervjuet med Hareide her!

Spørsmålet om KrF skal gå til Høyre eller Arbeiderpartiet har preget dem i valgkampen. KrF har vært klare på at de vil ha Erna Solberg som statsminister, og presiserte sist torsdag også at de ikke vil felle Erna Solberg hvis det blir borgelig flertall på valgdagen.

Dermed åpner de også for at Frp kan fortsette i regjering. Det selv om de ikke vil være støtteparti for regjeringen, slik som de er i dag.

Forvirret? Les hva KrF sier om Frp-samarbeid her