KrF i harnisk over Torp-kommentar - klaget inn til Kringkastingsrådet

NRK-profil Ole Torps bemerkning om at det tales i tunger i KrF får flere i partiet til å reagere.

Det var under NRKs valgsending torsdag denne uken at programleder Ole Torp intervjuet stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF).

Temaet for intervjuet var KrFs posisjonering i forhold til et mulig regjeringssamarbeid. Syversen var på vei til å avslutte et resonnement, da Torp avbrøt ham – og kom med kommentaren som har vakt harme blant mange.

– Vil du med hånden på hjertet, du som lever i et parti der det ikke er lov til å lyve og bare tale i tunger, si at...

Syversen ser tydelig irritert på Torp, og sier:

– Nå må du slutte med slike tullete måter å ta dette på...

Kommentaren har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Mange mener også at Torp har en provoserende intervjustil i intervjuet og stadig avbryter Syversen.

KrF-politiker Mats Skaar er en av dem som har lagt ut klippet på Facebook, med denne kommentaren: «Og med dette er all min respekt for Ole Torp helt borte!! Makan til useriøs, respektløs og tullete programlederoppførsel har jeg aldri sett før!»

Kommentarene hagler under innlegget: «Der useriøs kan vel et angrep (ikke debatt) være. Det er rene kristendomsforfølgelse fra vår statskanal» og «Nei, Ole Torp!! Gå av nå», skrives det.

Ole Torp har selv kommentert innlegget, og skriver blant annet til en av kritikerne: «Folk liker det de liker å høre. Og omvendt. Ta deg en bolle.»

IRRITERT: Hans Olav Syversen (KrF) forteller til VG at han under intervjuet følte Torp var mer interessert i å komme med småspydigheter enn å lytte til hva Syversen sa. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Jeg ble irritert



Hans Olav Syversen forteller til VG at han har fått mange henvendelser i etterkant av programmet fra folk som synes det var en drøy seanse.

– Jeg ble jo litt opptrekt da jeg stod der, spesielt da Torp kom med kommentaren om løgn og tungetaling. Jeg ble irritert, både på Torps intervjustil og spørsmålsstillingen. Jeg synes hele intervjuet bar preg av at han ikke var interessert i å høre på svarene mine, men heller avbryte og komme med morsomheter og småspydigheter, sier Syversen.

Hareide til VG: Jeg kunne gjort en bedre jobb i valgkampen

Syversen forteller at han senere samme kveld som debatten hadde vært, fikk en tekstmelding fra Torp.

– Der spurte han om jeg hadde behov for en samtale med ham dagen etterpå, noe jeg tolket som at redaksjonen selv ikke følte intervjuet var av deres beste stunder.

Syversen forteller at han svarte Torp at han ikke hadde noe behov for en prat.

– Jeg skrev også at jeg svarer tilbake når de er noe jeg reagerer på, noe jeg også gjør.

Syversen sier han har lagt saken bak seg, og han sier han ikke har noen problemer med å stille opp til intervju med Torp igjen.

– Direkte uhøflig



Gruppeleder for KrF i fylkestinget i Østfold, Olav Moe, fulgte Torps direktesendte intervju med Syversen fra sofaen. Han forteller til VG at han har meldt saken inn til Kringkastingsrådet.

REAGERER: Gruppeleder for KrF i fylkestinget i Østfold, Olav Moe. Foto: MARION HASLIEN

– Kommentarens hans om løgn og tungetale var dråpen i begeret. Torp har rett og slett en uhøflig fremgangsmåte, og jeg er imponert over hvor mye intervjuobjektene tolererer fra ham.

– Som programleder er han i en maktposisjon over intervjuobjektene, og hvilket budskap politikerne slipper til med. Når du i tillegg til å være direkte uhøflig gang på gang avbryter resonnementene deres, er det veldig skadelig.

– I dette intervjuet tråkket Torp godt over grensen man kan forvente av en journalist i folkeopplysningens navn, sier Moe til VG.

15 klager

Moe mener Kringkastingsrådet er riktig adressat for slike saker.

– Vi kan legge meningene våre ut på Facebook og brumme høyt rundt oss. Men NRK har en så viktig funksjon i folkeopplysningen, spesielt i et stortingsvalg, at her må de virkelig gå i seg selv.

Sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, bekrefter overfor VG at det har kommet inn flere klager på Torps intervju med Syversen.

– Vi har fått inn rundt 15 klager. Det er ikke uvanlig at det kommer inn 10-20 klager på spørsmålsstilling og språkbruk i nyhets- og debattprogrammet. Vi får ofte klager på banning, og i stort sett alle møter i Kringkastingsrådet har vi klager fra kristne miljøer, sier Skarrud.

REDAKTØR: Kyrre Nakkim er ansvarlig for NRK Nyheters programmer. Foto: , NRK

VG har vært i kontakt med Ole Torp, som henviser til programredaktør i NRK Nyheter, Kyrre Nakkim.

– Ole kjører mange sendinger, og da kan det komme en og annen formulering som kunne vært annerledes, det skjer. Hans stil er at han er en skarp bergenser. Noen ganger slår det bra ut, noen ganger fungerer det ikke helt. Denne episoden havner kanskje i den siste kategorien, sier Nakkim.

Redaktøren henviser til at Ole Torp selv har vært i kontakt med Syversen etter intervjuet.

– Etter det jeg forstår er saken ute av verden. Det er viktig for oss at folk føler at de blir tatt godt imot, og at de kan komme tilbake til oss. Nå er det valgkamp, og mange følger ekstra nøye med og har kanskje forventninger som er annerledes enn vanlig. Med tanke på hvor mange valgsendinger vi nå har laget, så synes jeg det har gått forbausende bra, sier Nakkim.

