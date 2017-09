KrF-Hareide: Åpner likevel for å felle Erna Solberg

BERGEN (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide sier han går til valg med Erna Solberg som statsminister, men på få måneder kan KrF gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

– Vi verner Erna, men ikke for fire år, sier Hareide til VG.

De to siste døgnene har det hersket fullt kaos om hva Kristelig Folkeparti vil gjøre etter valget på mandag.

Kaoset oppsto etter at Hareide gikk ut i VG og Vårt Land med uttalelser om at han ikke ville felle Erna Solbergs regjering «etter valget».

Men garantien har en kort datostempling: Vern av Solberg gjelder kun hvis det raskt etter valget blir fremmet et mistillitsforslag mot Solbergs regjering, forklarer Hareide til VG etter NRKs partilederdebatt i Bergen.

Mistillit



Støre varslet nemlig torsdag at han vil fremme et slik forslag mot Solbergs Høyre/Frp-regjering etter valget dersom de borgerlige mister flertallet.

Til VG forteller Støre at han kan komme til å fremme et mistillitsforslag også hvis det blir et borgerlig flertall.

– Det får tiden vise. Nå bruker vi tiden til å tenke på alternativer dersom det blir et nytt flertall, sier Støre.

Hareide sier Erna-garantien bare gjelder for et slikt mistillitsforslag fra Støre.

– Når det kommer et mistillitsforslag fra Jonas Gahr Støre på Høyre/Frp-regjeringen, så kommer jeg ikke til å støtte det, sier Hareide.

– Hvor lenge verner du henne?

– Det er umulig å si. Det kommer an på politikken. Den avgjør.

FELLINGSTILLATELSE: KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å felle Erna Solbergs regjering kort tid etter valget. Foto: Krister Sørbø , VG

Ingen garanti



– Verner du henne også i andre saker?

– Jeg kan ikke begynne å gi føringer for andre ting nå. Vi kommer til å stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Det er slik det norske parlamentariske systemet fungerer.

– Gir du en blankofullmakt til at Høyre/Frp-regjeringen kan bli sittende?

– Jeg gir ingen garanti for fire år.

– I en gitt situasjon kan du komme til å stemme for et mistillitsforslag mot Høyre/Frp-regjeringen eller ned et kabinettsspørsmål fra Solberg?

– Det er slik mindretallsregjeringer fungerer, sier Hareide.

Dersom KrF stemmer for et mistillitsforslag mot Solberg-regjeringen, åpner det for at Jonas Gahr Støre likevel kan bli statsminister.

Solberg: Skal snakke sammen

Statsminister Erna Solberg (H) håper at KrF og Knut Arild Hareide vil gå med på å forhandle fram noen saker og områder de kan bli enige om de neste fire årene.

– Forstår du hva Hareide mener, Solberg?

– De vil ha en frihet, det forstår jeg. Men samarbeidet har hatt en pluss også for KrF og Venstre. De har fått store gjennomslag mot at de har støttet noe av vår politikk, sier statsministeren til VG etter NRK-debatten.

– Men nå kan det være slutt på det?

– Mitt ønske er jo at alle fire skal sitte i regjering, Men det viktigste er at vi skal snakke sammen etter valget.

Erna Solberg avviser at hennes regjering vil leve farligere, selv om velgerne setter sammen et nytt borgerlig firepartiflertall på Stortinget:

– Nei, egentlig ikke. Vi har hele tiden levd under den situasjonen at vi ikke kunne være sikre på å få igjennom budsjettene og annet, sier hun.