KrF-Dagrun tapte stortingskamp: Advarer Hareide mot smalt KrF

Tidligere KrF-nestleder Dagrun Eriksen lyktes ikke med sin bobil-valgkamp i Nordland, og skal nå melde seg for NAV. Samtidig kommer hun med en klar oppfordring til partiledelsen.

Dagen etter valget har vært preget av krisemøter for Kristelig Folkeparti etter at de gjorde sitt dårligste valg siden etterkrigstiden.

Etter å ha kjempet mot sperregrensen store deler av valgnatten, havnet KrF til slutt på kriselave 4,2 prosent. Det er et historisk nederlag ettersom de i alle valg siden 1945 har endt opp med minst 5,5 prosent.

Tirsdag sa Hareide til VG at hans rolle nå skal evalueres av partiet. Eriksen vil ikke spekulere i hvorfor KrF gjorde et historisk dårlig valg.

– Nå skal jeg overlate til de som er valgt i partiets organer og foreta evalueringen, sier hun og fortsetter:



– En ting håper jeg de tar på alvor: KrF kan ikke fortsette som et sørvestlandsk parti; da er vi snart borte. Jeg prøvde å bredde partiet nordover, men partiet valgte å ikke gi meg nestledertyngde i den jobben, nå har vi både en ledelse og en stortingsgruppe som har sitt tyngdepunkt på sørvestlandet. Det bekymrer meg. Så blir det en spennende vippeposisjon for partiet fremover.

KrF: Må jobbe intenst

Hareide sier til VG at det er leit at KrF ikke har mandater fra Nord-Norge.

– Jeg ønsker å takke Dagrun for den store jobben hun har gjort for partiet og for kjempeinnsatsen hun la ned i valgkampen i Nordland. Hun hadde en reell mulighet for å vippe inn på utjevningsmandat. Det skjedde dessverre ikke, sier Hareide.

– Jeg syns det er leit at vi ikke har mandater fra nord. Vi har alltid vært et landsdekkende parti og må jobbe intenst i fireårsperioden for å dekke hele landet.

Bobil-valgkamp

Før valget møtte VG partiets tidligere nestleder Dagrun Eriksen i hennes nyinnkjøpte bobil i Herøy i Nordland, som hun drev valgkamp fra.

Etter å ha gått av som KrF-nestleder og tapt nominasjonen i Vest-Agder fikk hun plutselig en telefon fra fylkeslaget i Nordland – og sa ja til å stå på førsteplass på deres liste foran stortingsvalget.

Selv kalte Eriksen bobil-valgampen for et helt vilt prosjekt.

– Den 12. september er jeg enten stortingsrepresentant eller arbeidsledig, sa hun den gang.

NAV: Tidligere nestleder Dagrun Eriksen (KrF) sier at turen går til NAV etter valget. Foto: Terje Bringedal , VG

Det ble det siste alternativet for førstekandidaten for KrF i Nordland.

– Nå skal jeg først sove litt, så må jeg stake ut ny kurs fremover. Det eneste jeg vet er at det ikke blir i politikken, sier Eriksen til VG dagen derpå.

– Hvordan føles det å ikke komme inn?

– Jeg visste vi trengte et lite løft nasjonalt for å klare det, skuffelsen handler først og fremst om alle de spennende politiske sakene jeg gledet meg til å jobbe med. Samtidig er det jo et farvel med 20 år i norsk rikspolitikk og det er jo vemodig. Men det har vært utrolig flott å jobbe sammen med gjengen her oppe.

Vil se mer av Nordland

Selv om valgkampen ikke gikk veien, kommer hun ikke til å kvitte seg med bobilen med det første.

– Nei, den beholder vi litt til. Skal ta med storfamilien til våren for å oppleve dette fantastiske fylket.

Fra talerstolen på KrFs valgvake tok partileder Knut Arild Hareide selvkritikk for det dårlige valgresultatet.

– Jeg tar min del av ansvaret for at vi ikke kom gjennom med vårt budskap, sa han.