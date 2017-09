Foran Stortinget holdt forfatter Karl Ove Knausgård en knallhard appell hvor han kalte regjeringens oljeplaner en skam for Norge.

– I USA åpner Trump opp kullgruvene igjen, i Norge vil de ledende politikerne våre altså åpne opp nye oljefelt. Det er en skam for politikerne, og det er en skam for Norge. Norge er et av verdens rikeste land, og det eneste motivet for å bygge ut nye oljefelt, er mer penger, sa Knausgård.

Han holdt appell foran Stortinget etter å ha deltatt i en klimamarsj fra Oslo S og opp Karl Johan sammen med flere hundre mennesker, blant dem partiledere og profilerte politikere, Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og Eva Joly fra det franske EU-partiet De Grønne, skriver Aftenposten.

Ifølge Greenpeace deltok over 2500 i klimamarsj i Oslo og flere steder i landet for å kreve at stortingsvalget blir et vendepunkt for klimapolitikken i Norge.

REFSER: Forfatter Karl Ove Knausgård holdt et innlegg under en markering på Eidsvolls plass foran Stortinget. Foto: Frode Hansen , VG

Grådighet og feighet

Knausgård gjorde det klart at han ikke hadde noen ting til overs for «pengemotivet».

– Det er grådighet. Det er feighet. Og det er også dumhet, for med alle de ressursene vi har i dette landet, kunne vi ha tatt ledelsen i arbeidet for en renere verden, vi kunne ha pøst inn penger fra den enorme formuen vi har i forskning på miljøvennlig energi, vi kunne ha blitt et foregangsland. Hvis ikke vi, med all vår rikdom og velstand, kan ta det steget, hvem skal kunne gjøre det da? spurte Knausgård.

VENDEPUNKT: Lørdag ble Klimamarsj for et vendepunkt arrangert. Her går Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Audun Lysbakken (SV), BJørnar Moxnes (Rødt), Ola Elvestuen (V) sammen med Eva Joly fra det franske EU-partiet De Grønne og Karl Ove Knausgård. Foto:

Han sa at fienden er følelsen av maktesløshet, at vi befinner oss i et system som er uforanderlig og som fortsetter i samme retning uansett hva vi gjør.

– Men det er en tankefeil, for systemet er oss. Samfunnet er du og jeg. Makten er vår. At politikerne ser ned, behøver ikke bety at vi også skal gjøre det. Stemmer mange nok på partiene som går mot utbyggingen av nye olje- og gassfelter i nordområdene, vil den bli stoppet. Stemmer mange nok på partiene som forstår at klimaendringene og miljøødeleggelsene er det største problemet i vår tid, vil politikken måtte dreie. Jeg vet at det høres naivt ut, men jeg vet også at det er sant. For verden er enkel og forutsigbar: gjør vi det ene, skjer det andre, sa Knausgård.

– Helt på sin plass

Til Aftenposten sier forfatteren at han det er helt på sin plass å kalle regjeringens oljepolitikk for en «skam».

– Jeg mener klimaspørsmålet er den viktigste politiske saken i vår tid, og jeg synes det er nesten uhyrlig at den er så fraværende i debatten som den er.

Jan Egeland fra Flyktninghjelpen holdt også appell.

RETTFERDIGHET: Jan Egeland talte om klima og rettferdighet. Foto: , Greenpeace

– 25 millioner mennesker fordrives hvert år på grunn av naturkatastrofer. De som bidro mest til endringene kommer til å rammes minst og senest. Det blir snakk om rettferdighet” sa han ifølge en pressemelding fra Greenpeace.

Biskop Helga Haugland Byfuglien sa at klimaendringene er en av vår tids største moralske utfordringer.

– Det utfordrer oss til aktiv nestekjærlighet og kamp for rettferdighet.

Kravene

Kravene i klimamarsjen var:

La oljen i Arktis ligge – Skal Paris-målene nås må mesteparten av olje og gassen bli liggende i bakken.

100 000 nye klimajobber – Regjeringen må satse på arbeidsplasser for fremtiden som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge.

Vis klimarettferdighet. Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.