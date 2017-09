Kilder til VG: Støre holdt private investeringer for seg selv

Ikke med ett ord informerte Jonas Gahr Støre de andre i Aps partiledelse eller sine egne rådgivere, om at han i 2011 og 2012 hadde investert deler av familieformuen til å bygge 188 nye leiligheter.

Ingen andre i Ap kjente dermed til sin partileders rolle i det kontroversielle eiendomsprosjektet på Ensjø i Oslo – sammen med milliardærene Stein Erik Hagen og Erik Bøhler og kosmetikkdronningen Tove Midelfart.

Før valget: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-reportasje

De mest sentrale politikerne i Ap ble heller ikke informert om at Støre, gjennom familieselskapet Femstø, eide andeler i et eksklusivt hedgefond drevet av det britiske selskapet Egerton, som også har fond registrert i skatteparadiset Cayman Islands.

Dette bekrefter en rekke informerte kilder i Ap overfor VG.

Følger regelverk



Støre har hele tiden hevdet at han har informert i tråd med Stortingets regelverk.

I «Registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser», skriver Støre kun dette om boligprosjektet under posten «Eiendom i næring»:

«Femstø AS (familieselskap som eier verdipapirer) har indirekte eierskap i Ensjøåsen Invest/Ensjøåsen Invest Kompelementar og Fyrstikkaleen 17 Invest AS».

Etter valgfiaskoen: Giske utpekes som syndebukk

Om sine eierandeler i det britiske hedgefondet er den samlede informasjonen å finne i denne setningen:

«Aksjer mv. : Femstø AS (Dette er et familieselskap – eiendom verdipapirer), Aksje i Sauda Folkets Hus AS».

Privatsak



Støres ligningsformue var i 2015 på 64 millioner kroner.

VG kjenner også til at Støre hele tiden har hevdet overfor sine nærmeste medarbeidere at hans penger er en «privatsak».

Derfor har han, ikke bare i sin tid som partileder, men også mens han var utenriksminister og deretter helseminister, overfor sine egne rådgivere flere ganger understreket at dette er noe han håndterer på egen hånd, og at det kun er han som har ansvaret for dette.

Da Støres investering i boligkomplekset på Ensjø ble avslørt av Dagbladet i mai, gikk alarmen både hos LO og blant Støres rådgivere.





Ble advart



VG kan i dag avsløre at minst tre av Støres rådgivere advarte om at hans investeringer kunne bli et problem senere i valgkampen, dersom man ikke fikk oversikt over og gjennomgått Støres ulike pengeplasseringer.

De tre rådgiverne som advarte var etter det VG erfarer Støres egen biograf og håndplukkede fagligpolitiske rådgiver på Stortinget, Jonas Bals, kommunikasjonssjef Camilla Ryste og strategisk rådgiver Thomas Hornburg.

Kilder til VG: Maktkampen i Ap er i gang

Men også i LO var reaksjonene klare og tydelige.

Det har skapt irritasjon helt på toppnivå i LO og i LO-forbund at slike ting ikke er sjekket ut lenge før en valgkamp, sier en sentral kilde til VG.

Tatt opp på møter



Bals har solid bakgrunn fra fagbevegelsen, hvor han har jobbet i både Oslo Bygningsarbeiderforening og Fellesforbundet.

SKREV STØRES BOK: Jonas Bals og Jonas Gahr Støre holdt i 2015 pressekonferanse i forbindelse med utgivelse av boken «I bevegelse». Foto: Patrick Da Silva Sæther , VG

Han var den som først skal ha tatt opp pengeplasseringene etter Dagbladets artikkel i mai.

Dette skjedde i en telefonkonferanse der partiledelsen og rådgiverne deltok. Her skal Bals ha uttalt seg svært tydelig om at saken var meget uheldig for partiet, ikke minst blant de typiske arbeidervelgerne.

Bals skal også ha sagt at man nå måtte gå gjennom Støres økonomi for å forsikre seg om at det ikke var flere saker som kunne skape problemer for Ap i valgkampen.

Positivt med formue



Tvert imot: Aps mektige sekretariatsleder på Stortinget, Støres nære rådgiver Hans Kristian Amundsen, tok ordet og satte Bals på plass.

Amundsen sa ikke bare at saken var uproblematisk for Støre, men at den til og med kunne være positiv, ifølge VGs opplysninger.

Grunnen var at Amundsen skal ha ment at mange av de «lilla» velgerne – altså de som står og vipper mellom Høyre og Ap – trolig kunne ha sans for at Støre var involvert i privat næringsvirksomhet.

Internt ble det hele tiden fastslått at det var Amundsen som håndterte alt som skulle sies utad om Støres økonomi.

Og Bals vant da heller ikke gehør for sitt syn.

– Jeg snakker ikke om interne møter, men det du skriver at jeg skal ha sagt kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Amundsen til VG.

PENGEANSVARLIG: Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, gratulerer Støre etter at han på Aps landsmøte på Folkets Hus I Oslo i 2014 ble valgt til partiets nye leder etter eks-statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Kyrre Lien , VG

De øvrige rådgiverne ønsker ikke å la seg intervjue av VG.

Forsikret partiet



I det sentrale partimiljøet understrekes det overfor VG at Støre selv gang på gang har forsikret om at alt var i orden og tålte offentlighetens lys. Samtidig sies det rett ut at «det er hans penger og hans ansvar» og at «man stoler på sjefen sin».

Da Dagbladet først omtalte saken den 16. mai i år, uttalte Støre:

– Det pågår bygging av nye boliger i store deler av Oslo. Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer. Jeg ser ikke noe kritikkverdig i det, skrev Støre i en epost til avisen.

10 dager senere avslørte Dagbladet at på byggeplassen til prosjektet «krydde» av tariffløse bedrifter, uorganiserte arbeidere og «løsarbeiderkontrakter».

Først da bestemte Støre seg for å selge seg ut av prosjektet.

Hverken Støre eller nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik har ønsket å la seg intervjue om saken.

Støre spyttet inn 1,5 millioner kroner i eiendomsprosjektet i 2011 og 2012.

Fikk meglerhjelp av venn



Aps leder brukte sin beste venn, finanstoppen og Gros eldste sønn, Knut Brundtland, til å forhandle prisen med de andre investorene.

Profitten var meget god: Jonas Gahr Støre fikk 4,5 millioner kroner da han solgte andelene i sommer.

VG har vært i kontakt med både Stein Erik Hagen og Erik Bøhler om saken, men ingen av dem vil uttale seg.

Til Dagens Næringsliv i går uttalte imidlertid Stein Erik Hagen seg om saken.

– Jeg sa til de andre i aksjonærfellesskapet: Vi skal selvfølgelig hjelpe Jonas med dette. Men prisen har jeg ikke hatt noe med, den er det det Erik Bøhler og Knut Brundtland som har forhandlet om. Det tok jo noen uker. Det gjorde jo det, sier Hagen.

Lojal og snill



I juni, etter at Støre var kjøpt ut, uttalte Hagen til DN at rike mennesker var blitt en pariakaste i Norge. Dette fikk mange i Ap til å angripe Hagen. Men ikke Støre.

– Så mens du ville hjelpe Støre, ble du kjølhalet av Ap-folk for DN-utspillet? spurte DN.

– Men ikke av ham, Jonas var dannet nok til ikke å gjøre det. Han skjønte vel hva som kunne komme tilbake. Jonas har vært lojal og snill mot meg, da er jeg snill mot ham, sier Hagen.