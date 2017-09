Kilder til VG: Derfor kan Venstre nå regjere med Frp

På to døgn har Venstre tatt lange skritt mot regjeringsamarbeid med Høyre og Frp. Sentrale kilder i Venstre mener at partiet neppe vil overleve et nytt nei til Erna Solberg i høst.

Nå er Venstres fremste strateger i gang med å definere hvor og hva Venstre skal være som parti ved inngangen til neste stortingsvalg i 2021:

– Det vil være bestemmende for hva vi gjør nå i høst, sier en sentral kilde.

Handler om å overleve



Internt i partiet er oppfatningen at avgjørelsene som Venstre-ledelsen må ta de neste ukene – å gå inn i regjering eller fortsette utenfor – fundamentalt handler om hvorvidt Venstre overlever som stortingsparti i fremtiden.

Flere Venstre-kilder sier at dette kan ende med at KrF og Venstre denne gang velger helt ulikt i spørsmålet om å gå i regjering eller bli stående utenfor.

Fire år med samarbeidsavtale med Høyre-Frp har tappet partiet for velgere. En intens valgkamp berget partiet opp på 4,4 prosent, men 20.000 færre velgere enn i 2013.

Vendepunktet i velgeroppslutningen ser ut til å falle sammen med Venstre-leder Trine Skei Grandes borgerlige garanti i VG 19.august:

– Et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, sa Grande.

Bestevenn-strategien



Internt i Venstre tolkes velgernes svar slik:

«Bestevenn»-strategien med 100 prosent støtte til Erna Solberg, var det som berget partiet inn på Stortinget med syv mandater. Ingen i Venstres sentrale ledd orker en slik valgkamp til, med ryggen mot veggen. Nye fire år som støtteparti er derfor ikke svaret, mener de.



Også lokalt har vinden snudd: 17 av 19 Venstre-fylkesledere åpner i Aftenposten for at Venstre kan gå inn i en regjering med Frp.

VILLE INN: I januar var Abid Raja (til høyre) alene om å ville ha Venstre inn i regjering med Høyre og Frp. Nå tyder mye på at det er veien Venstre vil velge om kort tid. Nestleder Ola Elvbestuen står til venstre på dette bildet fra Venstres valgvake. Foto: Harald Henden , VG

Abid først ute



Den interne striden om videre veivalg har rast i partiet siden januar i år, da stortingrepresentant Abid Raja (V) lanserte forslaget om at partiet skulle gå inn i regjeringen umiddelbart. Forslaget ble lansert på et internt strategiseminar i Venstre 12. januar, men ble snappet opp og omtalt av NTB noen dager tidligere.

Mottagelsen var iskald, og aller mest avvisende var partilederen selv, Trine Skei Grande:

– Det er helt uaktuelt for meg å gå i regjering. Vi har ikke åpnet for dette. All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere – snarere tvert imot, sa hun til VG to dager før konferansen – med full støtte fra resten av partiledelsen.

Manglet strategi



Men hverken partiledelsen eller landsstyret klarte å samle seg om en omforent parti-strategi igjennom vinteren. Delegatene som skulle til landsmøtet i Ålesund ante ikke hva partiledelsen egentlig ønsket for fire nye år.

Det eneste som var åpenbart for alle, var at samarbeidsavtalen ikke hadde fungert. Venstre ble ansvarliggjort for saker som plastposeavgift og flyseteavgift, men fikk ingen oppside.

Velgerne strømmet ikke til Venstre. De rømte fra Venstre. VGs infact-måling i januar varslet 3,2 prosent i oppslutning.

PÅ FESTIVAL: Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg under åpningen av Melafestivalen. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Truet regjeringen



Før landsmøtet i slutten av mars viste gjennomsnittet av målingene på pollofpolls.no en oppslutning på 3,7 prosent.

Da lanserte Trine Skei Grande en krigserklæring mot regjeringen hun hadde en samarbeidsavtale med:

Grande gikk ut i VG og truet med å felle Høyre-Frp regjeringen etter valget, for å tvinge Erna Solberg til å vrake Frp og ta inn Venstre og KrF i regjeringen.

Utspillet førte til opprør i Grandes eget parti, og Venstre-lederen måtte ta et steg tilbake og beklage uttalelsene. Hun bekreftet også at budsjett-bråket høsten før hadde vært en stor påkjenning:

– Ja, jeg var sliten, oppgitt og lei etter at vi fikk en budsjettavtale på plass i høst. For det var en beintøff kamp, men det var jo verdt det, sa hun.

Men Venstre-folkene kunne reise hjem fra landsmøtet i Ålesund med retning og en fullmakt om å gå til valg på en tre-partiregjering med Høyre og KrF:

«Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti», het det i valguttalselsen.

Frp var ikke nevnt med ett eneste ord. Dermed kunne det ikke absolutt utelukkes regjeringsdeltagelse med flere enn de to nevnte partiene etter valget.

Tomhendt inn i valgkampen



Men marsjen langt under sperregrensen fortsatte ut over våren. Og velgerne klarte åpenbart ikke å få tak i hva Venstre egentlig ville gjøre på borgerlig side.

Strategene i partiet måtte stikke hodene sammen. Det var samling i bånn, bokstavlig talt. Venstre måtte kaste om og ta noen rå valg.

Da kom den såkalte bestevenn-strategien:

Trine Skei Grande avlyste ferien for å drive valgkamp, nå til sterkt forsvar for Erna Solberg. Velgerne skulle overbevises om at «Erna var stjerna». Partiet gikk til ytterligheter å støtte regjeringen, og sørget blant annet for at det havarert jordbruksoppgjøret endte i en myk landing.

PÅ TUR: Trine Skei Grande på valgkamptur i Stjørdal. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Taktisk støtte fra Erna



På kammerset ble strategene enige om å satse på tre saker: Skole, gründerskap og klima. Venstre snakket ikke lenger om abstrakte klimautslipp til atmosfæren og behovet for økt bilavgifter, men om det langt mer begripelige problemet med plast i havet.

Ut over i august begynte partiledelsen å se at anstrengelsene kanskje ville bære frukter. Men det var neglebiting hele veien inn.

Erna Solberg oppfordret aldri sine velgere til å stemme taktisk for å få Venstre over sperregrensen.

Men mange nok velgere tok poenget, og statsministeren var villig til å hjelpe: Hun stilte opp sammen med Trine Skei Grande i Trondheim i august.

Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) har reist land og strand rundt i valgkampen – med Venstre-nestleder Ola Elvestuen hakk i hel – for å promotere regjeringens miljøpolitikk.

Og lørdag før valget var Erna Solberg på Strømmen storsenter. At Venstre-kandidaten Abid Raja var på samme sted, var ikke tilfeldig, sier flere kilder. Lokalavisene fikk bilder av de to sammen.

Mandag kveld viste valgresultatet at Oslo og Akershus skulle levere Venstres beste fylkes-resultater. Både Trine Skei Grande og Ola Elvestuen (Oslo) og Abid Raja (Akershus) ble gjenvalgt til Stortinget med god margin: 8,4 prosent i Oslo og 6,5 prosent i Akershus.

TILFELDIG? NEPPE. Statsminister Erna Solberg (H) drev valgkamp side om side med Abid Raja (V) på Strømmen storsenter lørdag før valget. Foto: , Alf Bjarne Johnsen

Store i Høyre-land



I Høyre-bastionene Asker og Bærum fikk Venstre 10,1 og 10,9 posent.

Mens Abid Raja fikk blankt nei til sin regjeringsflørt i januar, sier nå en rekke sentrale folk i Venstre at regjeringsdeltagelse kan være Venstres eneste måte å overleve på i norsk politikk inn imot neste stortingsvalg.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug og Frp ansees heller ikke noen betydelig hindring lenger. Troen er stor på at om Venstre sitter i regjering, vil det være lettere å tøyle Listhaug fra innsiden enn å stå på utsiden og klage offentlig over hennes frie tale.

Grande: Forhandler først

VG har bedt Venstre-leder Trine Skei Grande forklare hvorfor hun nå åpner for regjeringssamarbeid, mens svaret var blankt nei i januar:

– Når vi går i forhandlinger, er det først og fremst med sikte på en treparti-regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, slik vi er bedt om av velgerne, sier hun i en kort kommentar til VG.

– Hva med å sitte i samme regjering som Frp?

– Vi er ikke der nå. Først må vi forhandle, svarer Skei Grande.

– Hva har endret seg siden Venstre avviste regjeringsdeltagelse i januar, når så mange åpner for det nå?

– Jeg kan bare si at vi skal ta oss god tid før vi starter samtalene. Hva det ender med, får forhandlingene vise, sier Grande.