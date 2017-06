Kaos på begge sider: Dette er alternativene før stortingsvalget

Hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre går til valg med et klart regjeringsalternativ. I år kan (nesten) alt skje.

– Det er lenge siden vi hadde et valg med mer uklare regjeringsalternativer. Det betyr at velgerne vil ha enda mer å si ved dette valget, sier Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide.

Han er dette valgets mest ettertraktede partileder, fordi han kan sikre flertallet både for en regjering hvor Jonas Gahr Støre er statsminister og for at Erna Solberg kan fortsette som statsminister.

Årets valg er ikke historisk unikt, men det er lenge siden sist norske velgere sto overfor en situasjon hvor ingen klare regjeringsalternativer stiller til valg.

Sjekk ut: Slik kan KrF gå inn i Ap-regjeringen

– Mindre klart



For bare fire år siden sto to klare alternativer mot hverandre, men siden den gang har mye skjedd:

# Ap, SV og Sp går ikke lenger til valg på å danne en rødgrønn regjering sammen.

# Kristelig Folkeparti vil ikke binde seg til borgerlig side, og kan komme til å gå inn i en Ap-ledet regjering dersom det borgerlige flertallet ryker.

# Venstre og KrF vil ikke lenger garantere at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering.

UAVKLART: Velgerne har ikke fått noe klart svar på hvordan Siv Jensen, Erna Solberg, Knut E. Hareide og Trine Skei Grande vil samarbeide etter valget. Her fra pressekonferanse på MESH i forrige uke. Foto: Lech Klaudia , VG

Kilder til VG: Slik kan Støre-regjeringen bli

– Situasjonen er annerledes og regjeringsalternativene er mindre klare nå, sier Støre til VG.

– Det er mindre klare regjeringsalternativer ved dette valget enn det var ved valgene i 2005 og 2013, sier Solberg.

Solberg erkjenner at hennes eget regjeringsgrunnlag er blitt svakere foran høstens valg.

– På borgerlig side har vi i år, som i 2013, et klarere alternativ. De fire partiene peker på at de ønsker seg en borgerlig regjering som sitt primære, og at det er mulig å finne samarbeidsløsninger. Det er ikke like klart som det var i 2013, fordi da garanterte man for en borgerlig regjering. At man ikke gjør det nå skyldes, tror jeg, at man ønsker å ha politisk krutt og forhandlingsmakt tilbake.

– Så KrF og Venstre er egentlig smarte da?

– Jeg kan skjønne det. Om det er smart overfor velgerne … Jeg tror jo at det har en velgergevinst å være tydelig, sier Erna Solberg.

VG SPESIAL: Sjekk hvordan partilederne vil bygge regjering

KAN SKJE: Knut Arild Hareide kan vurdere å gå i regjering med Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre hvis de borgerlige mister flertallet. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Kampen om KrF



På rødgrønn side er det kampen om Kristelig Folkeparti som har drevet Jonas Gahr Støre til ikke å binde seg.

– For vår del handler det om at Ap ved dette valget også holder døren åpen til sentrum. Det var vanskeligere både i 2005, da Ap gikk til valg mot en borgerlig regjering med sentrum, og i 2009 og 2013 da vi satt i regjering med Sp og SV, sier Støre.

Les også: KrF-Hareide ikke redd størrelsen til Super-Trygve

Likevel, og neppe særlig overraskende, mener begge de to statsministerkandidatene at det uoversiktlige og uklare stortingsvalget 2017 er den andre statsministerkandidatens skyld.

– På borgerlig side ser vi at Erna Solbergs plan om en regjering med fire partier har brutt sammen. De borgerlige partiene går nå til valg med alternativer som utelukker og stenger døren for hverandre, men likevel vil de at velgerne skal tro på at de vil ha et samarbeid i fire nye år. Det er ikke troverdig, slår Støre fast.

Solberg mener derimot kaoset foregår utelukkende på rødgrønn side.

– På rødgrønn side har de ikke noe klart alternativ på hvem som skal i regjering og hvem som skal samarbeide med hvem. Det var jo forskjellen med 2005, 2009 og 2013, at for første gang så gikk Arbeiderpartiet til valg på en klar blokk og tydelig samarbeid med andre, sier Solberg.

Frp går ikke frivillig



Det store og ubesvarte spørsmålet på borgerlig side er hva Venstre og KrF gjør dersom de fire partiene beholder dagens flertall. Siv Jensen har Frps svar klart: Hun har ikke tenkt å gå av frivillig.

Jensen slakter KrFs regjeringsplan: – Et luftslott

– Det er et faktum at den sittende regjering kommer til å sitte også etter valgdagen. Hvis det da er et ikke-sosialistisk flertall, så tenker jeg at det er naturlig at regjeringen fortsetter sitt arbeid og at vi fortsetter å samarbeide med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier Jensen.

Venstre-leder Trine Skei Grande slo før Venstres landsmøte fast at hun ville felle Erna Solbergs regjering for å få kastet Frp ut av regjeringen. Denne planen forkastet hun etter tre dager. Hva hennes nye plan er, er helt i det blå:

– Vi mener at vi må sette oss ned og prate sammen alle borgerlige partiene når valget er over.

– Du kan ikke garantere for at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering?

– Jeg sier jo at vi skal snakke sammen, de partiene.

Husker du: Venstre-Trine vil felle Frp/Høyre-regjering

– Men du garanterer ikke for at du vil støtte den regjeringen?

– Sannsynligheten for at jeg vil gå i regjering med Arbeiderpartiet er forholdsvis liten, sier Grande.

Sp: Vi vet hva vi vil



For Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum er valget tindrende klart:

– Enten får du Frp/Høyre i regjering, eller får du Ap/Sp i regjering, sier Vedum.

– Du utelukker ikke andre partier inn i en Sp/Ap-regjering. Er det ikke da uklart for velgerne hvilken regjering du får om du stemmer rødgrønt?

– Det er andre partier som er usikre, men vi har vært tydelige på hva vi vil. Vi vil ha en Ap/Sp-regjering og det er innenfor rekkevidde, sier Vedum.

VG-måling: Nå er hun Krise-Trine

Vedum synes heller ikke det er kaotisk på borgerlig side. Selv om Skei Grande ikke er tydelig på hva hun vil, mener Vedum det er innlysende hva Venstre vil velge:

– Venstre har vært en garantist for denne regjeringen og er dens største støttespiller. Velger du Venstre, er du garantert fire nye år med Høyre/Frp-regjeringen. KrF har vært støtteparti denne perioden. De må gjøre sine valg om hva de vil, sier Vedum.