Jonas Gahr Støre: «Det Norge jeg er glad i»

Om du er ufør eller direktør, arbeidstager eller pensjonist, så får du – om det verste skulle skje – gratis kreftbehandling i verdensklasse. Dette er noe av det viktigste og fineste med Norge.

Av: Jonas Gahr Støre

Det er ikke selvsagt at vi har det slik. Vårt norske system krever at vi alle yter vår lille skjerv for å beholde det. I form av nok skatt, rettferdig fordelt. Ellers vil det forvitre.

Nye, dyre behandlingsmetoder og medisiner kommer stadig til, og vi ser jevnlig hjerteskjærende eksempler på syke som ikke får tilgang til disse. Årsaken er alltid den samme: Felleskassen har begrenset budsjett, også i vårt land. Og utgifter henger sammen med inntekter. Derfor bør du stemme Arbeiderpartiet denne gangen.

Vi er uenige med dem som driver valgkamp på å svekke inntektene til felleskassen. For disse pengene trengs.

Den enorme oppgaven

Som statsministerkandidat for Arbeiderpartiet har jeg et prosjekt for Norge: Vi skal bygge på det beste i vårt samfunn: små forskjeller, store muligheter, høy tillit mellom mennesker. Dette er vår felles grunnmur. På den skal vi bygge fremtiden sammen. Et helsevesen i verdensklasse, gratis for alle. Flere ansatte i eldreomsorgen – slik at de som jobber der, har god tid til våre eldste. Vi vil ha 3000 nye lærere – slik at alle barn lærer å lese, skrive og regne. Og store investeringer for å få ned klimautslippene og jobbveksten opp – i hele landet. Norge må om ti år ha 300.000 flere jobber enn i dag. Langt flere må skapes – både i nye og tradisjonelle næringer.

Det er en enorm oppgave. Arbeiderpartiets lederskap er da nødvendig – det er vi som har en plan for å lykkes.

Folks hverdag

«Men det går jo bra i Norge», sies det. Det er delvis riktig. Men vi må forstå hva som går bra, og hvorfor. Pilene pekte brått nedover på grunn av oljeprisfallet. Pilene peker svakt oppover på grunn av en gunstig kronekurs, lave renter og ansvarlige parter i arbeidslivet.

I både nedgangs- og oppgangstider står folk på. Dyktige fagfolk og kreative mennesker i sene kveldstimer. Folk som går på jobb hver dag og gjør en stor arbeidsinnsats i både privat og offentlig sektor. Men det holder ikke i årene fremover med en regjering som stoler på at markedet ordner opp selv og ikke er villige til å satse.

Pengebruken må ned

«Det er for komplisert», sa Gro til VG tidligere denne uken. Hva snakket hun om? Jo, å nå fram med budskapet om at de fire årene vi har foran oss blir annerledes enn de fire vi nettopp har lagt bak oss. Den kompliserte forklaringen heter «oljepengebruk». Når man betaler det meste av skattekuttene med oljepenger, slik Frp og Høyre har gjort i denne perioden, merker ikke folk flest følgene på kroppen. Men nå innrømmer selv Frp og Høyre at pengebruken må ned fra neste år. Når de likevel vil fortsette å gi store skattekutt, mest til de som har mest fra før, må det da betales med velferdskutt. Som kutt i eldreomsorg og skole med sultefôring av kommunene, slik vi husker fra 2001–2005.

Den største forskjellen

Det er forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre. Den største forskjellen ligger i saker som velferd fremfor skattekutt, rettferdig fordeling og trygghet i arbeidslivet. Slik den alltid har gjort. I nyere tid har Arbeiderpartiet aldri vært tydeligere på kampen for anstendig arbeidsliv, på aktivt statlig eierskap og nei til salg av Norge. På satsing i hele landet.

Fiskeressursene skal være folkets eiendom. Vi gjenreiser industripolitikken, utvikler offshorenæringen, styrker jordbruket og skognæringen. By og land hand i hand.

For meg er valget på mandag et valg om hva slags Norge vi vil ha. Skal vi skape mer, og dele mer rettferdig, trenger vi en ny regjering. Den sikreste garantien for å bytte ut Frp og Høyre i regjering er å stemme Arbeiderpartiet.

Ytre høyre

Høyre har på sin side forlatt siste rest av verdikonservatismen, symbolisert ved angrepet på søndagen som annerledesdag. Partiet går løs på arbeidsmiljøloven og gjør for lite for å bekjempe sosial dumping. Og man har for første gang i historien dannet regjering med ytre høyre i stedet for sentrum. I oktober 2014, med sitt selvlagde statsbudsjett, kom resultatet: Store skattegaver til mangemillionærer og milliardærer kombinert med forslag om kutt for svake grupper. Høyrepolitikk i rendyrket form. Reaksjonen var momentan. Velgerne flokket seg om Arbeiderpartiet. Målingene våre lå over 40 prosent i flere måneder. På grunn av en politikk som fortsatt gjelder, selv om sjokkeffekten har lagt seg.

Og ja, jeg er heldig

Jeg vil avslutte, i denne siste helgen før alt skal avgjøres, med å si litt om meg selv. Om noe jeg vet mange snakker om, og som har vært kjent helt siden jeg ble en offentlig person:

Jeg er heldig. Jeg har arvet formue. Det er noe jeg hverken fremhever eller prøver å legge skjul på. Og jeg kommer aldri til å klage på at det blir stilt spørsmål ved meg som person.

I denne valgkampen har vi sett at mange i tilsvarende, gunstige situasjon, bruker kreftene på å argumentere for hvorfor de bør betale mindre skatt, og støtter partier som hjelper dem med det. Slik blir aldri jeg. Det var ikke derfor jeg gikk inn i politikken. Jeg betaler min skatt med glede, og er blant dem som vil få høyere skatt med Arbeiderpartiet og meg selv ved roret. Det vil ikke de med vanlige inntekter få.

Med vårt opplegg vil de med inntekt opp til 600.000 få noe mindre eller om lag lik skatt som de har i dag. Prinsippet kalles skatt etter evne, og er del av det Norge jeg er glad i.

Et land der vi stiller opp for hverandre. Der alle skal med.

Godt valg.