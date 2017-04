Jonas fortsatt klar statsminister-favoritt

Til tross for at Ap faller på målingene, er fortsatt Jonas Gahr Støre velgernes foretrukne statsministerkandidat, mindre enn fem måneder før valget.

Torsdag starter Arbeiderpartiet sitt landsmøte i Oslo, og det er første gang de går inn i et stortingsvalg med Jonas Gahr Støre (Ap) som statsministerkandidat.

I høstens valg ber Erna Solberg (H) det norske folk om gjenvalg, men Støre er fortsatt den mest populære av de to, ifølge statsministermålingen InFact har utført for VG.

47,2 prosent vil ha Støre, mens 36,5 prosent vil ha Solberg.

– Jeg er fornøyd med det, og jeg er fornøyd med at de fleste meningsmålingene viser klart flertall for et regjeringsskifte. Det tyder på at velgerne ønsker en annen politikk, sier Støre til VG.

Foto: Foto: Annemor Larsen og Fredrik Solstad

Også på statsministermålingen i februar lå Støre foran, med 45,5 prosent mot Solbergs 38,8 prosent. Endringen fra februar er imidlertid ikke utenfor feilmarginen.

– Folk reagerer på økte forskjeller og økt ulikhet mellom by og land. At Høyre og Frp mister flertall for regjeringen sin, er en mulighet for oss, og sammen med Ap er jeg klar for å ta ansvaret for å skaffe landet en annen regjering, sier Ap-lederen.

Om målingen: * Utført av InFact på oppdrag fra VG. * Statsministermålingen hadde 1013 intervjuer og en feilmargin på tre prosent. * Utført 10. april, siste fredag før påske.

Nedadgående trend for Ap



Ap går imidlertid 3,9 prosentpoeng tilbake på VGs aprilmåling, til 31,7 prosent. Pollofpolls, som sammenfatter norske meningsmålinger, viser at Ap har hatt en negativ trend siden november i fjor.

– Ap har hatt en nedadgående trend, er du fornøyd med det nivået Ap ligger på nå?

– Et Ap på rundt 32 prosent fem måneder før et valg, er et bra utgangspunkt, sier Støre.

– Jeg ser at en del av de velgerne som har gått bort fra Ap har satt seg på gjerdet, og jeg tror det er mulighet for å få dem ned igjen på vår side. Det er flertallet som avgjør, og flertallet trekker i retning av et skifte til høsten, sier Støre.

FEM MÅNEDER: Det er fem måneder til valget mellom Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Er du bekymret for hvordan maktbalansen mellom dere og Sp nå endres av at de blir større?



– Nei, jeg er ikke bekymret for at det ser ut til å bli flertall for et regjeringsskifte, svarer Støre.

Solberg uten flertall



VGs partibarometer for april viste flertall for den rødgrønne blokken i politikken. Et Sp i fremgang ga hele 92 mandater. Den blå blokken fikk 72.

– Er dere i Høyre bekymret over det klare flertallet for rød blokk nå?

– Det er små bevegelser, og forskjell på de ulike målingene, svarer Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

Erna Solberg var i helgen på utenlandsferie, men nestlederen sier han er trygg på at de lykkes med mobiliseringen før valget.

MÅ OPP. Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner på Høyres Landsmøte. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Det er fem måneder igjen til valget og vi ser nå at regjeringens politikk virker. Det lysner i norsk økonomi og ledigheten er på vei ned. Vi bygger mer vei og bane og helsekøene går ned. Denne målingen viser et mye dårligere resultat for oss enn de fleste andre målinger, sier Sanner til VG.

KrF og Venstres velgere vil heller ha Erna

Støre sier han tror mange velgere reagerer på «at det er mye rot og uklarhet på Erna Solbergs side av politikken».

– To av partiene som står bak hennes regjering sier de ønsker en annen regjering etter valget, sier Støre, og viser til KrF og Venstre.

Men til tross for Støres frieri til KrF, vil et stort flertall av KrF-velgerne heller ha Erna Solberg som statsminister. 59,3 av KrF-velgerne peker på Solberg, mens bare 13 prosent vil ha Støre. Hele 27,8 prosent vet ikke.

50 prosent av Venstre-velgerne peker på Solberg, og 44,4 prosent sier Støre. I Senterpartiet vil 62,6 prosent ha Støre, 15,4 prosent vil ha Solberg og 22 prosent vet ikke.

– Støre har brukt mye av sin tid som leder til å kritisere regjeringen. Jeg tror velgerne vil se at Ap mangler et troverdig alternativ til regjeringens politikk. Erna har styrt trygt gjennom en krevende tid, sier Sanner.

Støre sier et flertall ser ut til å ville bytte regjering.

– Jeg har stor respekt for Erna Solberg som en dyktig politiker, men hun fører en politikk som er gal for Norge. Jeg tror vi har en mulighet til å ikke havne der mange land har gjort, med store spenninger, men da må vi satse mer på fellesskapet og mindre på en politikk som øker forskjellene, sier Ap-lederen til VG.

