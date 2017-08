Italia ber Norge slutte å sende asylsøkere tilbake dit: – Urettferdig

Italienske myndigheter sier til VG at det er totalt urettferdig at asylsøkere sendes fra andre europeiske land og tilbake til Italia.

Norge har i år sendt 57 asylsøkere tilbake til Italia etter den såkalte Dublin-avtalen. Den sier at asylsøkere skal registreres og få asylsøknaden sin behandlet i det landet de først kom til.

Naturlig nok, når smuglerrutene går over Middelhavet, blir det landet ofte Italia eller Hellas.

– Reglene er totalt urettferdige og vi kjemper for å få endret dem. At det første landet asylsøkere kommer til er ansvarlige for dem, når vi har disse båtene over Middelhavet, er totalt urettferdig og er et utdatert system, sier Sandro Gozi, som er statssekretær for Italias statsminister, med ansvaret for europeiske saker.

– Dublin-avtalen er fullstendig utilstrekkelig og utdatert, sier han til VG.

Ber Norge slutte med Italia-returene



Når en asylsøker kommer til Italia, blir registrert der og så reiser til Norge, vil Norge sende asylsøkeren tilbake igjen. Totalt i år har Norge sendt 277 asylsøkere til det landet de først kom til. Italia er det landet Norge har sendt flest til, etterfulgt av Sverige og Tyskland.

Italienske myndigheter er klare på at de mener Norge bør slutte å sende såkalte «Dublin-asylsøkere» tilbake til Italia.



– Suverenitetsklausulen i Dublin-avtalen betyr at selv om du kan sende asylsøkere tilbake til Italia, kan du også velge å selv behandle søknaden. Norge er ikke forpliktet til å sende asylsøkerne tilbake til Italia, men kan gjøre det om de ønsker, sier Gozi.

– Vi ønsker at alle land nå bruker suverenitetsklausulen, for det vil være en måte å gjøre Dublin-avtalen mer rettferdig og effektiv på, understreker Gozi.



97.376 personer har ifølge UNHCR kommet til Italia over Middelhavet i år:

Listhaug: Det er uaktuelt



Italienske myndigheter vinner ikke gehør for dette hos den norske regjeringen. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det ikke er aktuelt å slutte med disse returene til Italia.

– Nei. Det er uaktuelt. EU og Italia må heller sikre grensene og stoppe fergetrafikken av økonomiske migranter over Middelhavet og opprette asylmottak i Nord-Afrika, sier Listhaug VG.

Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås sier til VG at de heller ikke ser grunnlag for å stoppe Dublin-returer til Italia.

Italias strategi for å stoppe strømmen



Gozi opplyser at deres strategi for å stoppe strømmen er tredelt. Å kjempe mot menneskesmuglerne, å øke samarbeidet med Libya og å relokalisere asylsøkere innad i Europa. På det tredje punktet har Italia møtt stor motstand fra blant annet Polen og Ungarn, som har sagt nei til å ta imot asylsøkere fra Italia.

Gozi sier mottakssenter i Libya er en god idé, men at sikkerhetssituasjonen ikke er god nok nå.

– Vi må identifisere et område i Libya som er stabilt nok og utvikle et mottak som møter internasjonale standarder, respekterer internasjonale lover for asyl og migrasjon. Vi tror at dette er noe som kan utvikles, men det vil ta tid, sier Gozi til VG.

Italienske myndigheter har også jobbet med å styrke den libyske kystvakten for å stoppe flere menneskesmuglere.

SIER NEI: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det er på tide at landene som er medlem av EU stiller opp for Italia, før Norge skal bidra mer.

Listhaug hevder at dersom migranter ser at de kan reise videre dit de vil, hvis de først kommer seg til Italia, kan det føre til at flere reiser over Middelhavet.



– Hvordan mener du at Italia nå skal kunne stoppe trafikken utover det de allerede gjør? Skal de stoppe båtene med makt?

– Det må komme en løsning hvor man returnerer migrantene til Nord-Afrika, i trygge mottakssentre. Det er eneste måte å få bukt med denne asylstrømmen over Middelhavet. Det overveldende flertallet er økonomiske migranter, ikke flyktninger. De har dermed ikke krav på beskyttelse, svarer Listhaug.

Italia avviser visum-trussel



Dagens Næringsliv skrev i slutten av juli at «den italienske regjeringen vurderer å tillate et stort antall flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa», noe Listhaug mente ville være uakseptabelt. Gozi avviser at dette er noe Italia vurderer.

– Dette er noe som har blitt nevnt, men det har aldri vært vår regjerings politikk. Det er enkelte i Italia som mener at vi bør gi ut visum som gjør at du kan bevege deg fritt innad i Schengen. Men vi har aldri tatt en slik beslutning og det har aldri vært vår regjerings politikk, sier Gozi.

– Er det noe dere vurderer?

– Nei, for oss er strategien å øke vår innsats i Libya, å få mer innsats fra EU og andre europeiske land på relokalisering, sier Gozi.

