Isfront mellom KrF og Ap: Støre til angrep på Hareide

BERGEN (VG) Jonas Gahr Støre stiller et krystallklart ultimatum til KrF-leder Knut Arild Hareide: Stemmer ikke KrF for å felle Høyre/Frp-regjeringen, er det uaktuelt å ta KrF inn i en Ap-ledet regjering.

– Jeg har i valgkampen blitt usikker på hva det egentlig er Knut Arild Hareide sier. Med hele sitt kroppsspråk, hele sitt engasjement, hele sitt verdisyn, advarer han mot denne regjeringen med Frp, sier Støre til VG, og legger til:

– Så ender han opp siste dagen med å si «det kan vi leve med». Jeg er ikke en KrF-velger, så jeg slipper å ta stilling til dette. Men at de er i tvil, det kan jeg forstå, sier Ap-lederen.

– Opplever du at han forsøker å lure sine egne velgere?

– Nei. Jeg opplever at han er i en situasjon hvor han skal sikre seg et resultat på riktig side av sperregrensen, slår Støre fast.



– Er det taktisk?

– Nei, det er ikke kritikkverdig av en partileder å tenke sånn. Men at velgerne blir forvirret på politikk, det tror jeg han må regne med, sier Støre.

Åpner for å felle Erna

De to siste døgnene har det hersket fullt kaos om hva Kristelig Folkeparti vil gjøre etter valget på mandag.

Dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke har rent flertall etter valget, har han varslet at han vil stille et mistillitsforslag mot Erna Solberg for å tvinge vippepartiene, som Miljøpartiet De Grønne, til å stemme for mistillitsforslaget og dermed felle Solberg.

Torsdag gikk Hareide ut i VG og Vårt Land med uttalelser om at han ikke ville felle Erna Solbergs regjering «etter valget».

Fredag kveld sa Hareide til VG at garantien har en kort datostempling: Vern av Solberg gjelder kun hvis det raskt etter valget blir fremmet et mistillitsforslag mot Solbergs regjering.

Hareide åpner dermed for å felle Solberg-regjeringen på et senere tidspunkt, og dermed gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister.

En slik situasjon kan åpne for at KrF kan gå inn i en Støre-regjering.

Støre: KrF-samarbeid ikke lenger aktuelt

Glem det, svarer Støre.

Ikke aktuelt



Hvis Hareide stemmer imot Støres mistillitsforslag i høst er det helt utelukket for Støre å ta inn KrF i varmen igjen senere i stortingsperioden.

– Da er det ikke aktuelt. Det sier seg selv. Da har de stemt mot et slikt alternativ. I starten av perioden. Hva de mener utover i perioden, det får de ta ansvar for selv, sier Støre.

Støre er oppgitt over Hareides samarbeidsstrategi om å verne Solberg, og dermed gi en Frp/Høyre-regjering mulighet til å fortsette.

– Hva vil du si til de KrF-velgerne som har tenkt å stemme KrF i håp om å få deg som statsminister?

– Jeg har opplevd at mange KrF-velgere har vært opptatt av saker som Ap har som sine viktigste: Flere lærere, mindre forskjeller, internasjonal solidaritet. Hareide sier nå: «Det sporet kommer vi ikke til å forfølge, vi kommer til å gå for en regjering med Frp, med hånden på rattet». Jeg forstår at velgerne synes det setter dem i en vanskelig situasjon. De har jo da et valg. De kan stemme på oss, som andre fremsynte velgere.