I denne saken vil Sp-Trygve overkjøre lokaldemokratiet

I valgkampen har Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vært en fanebærer for å lytte til lokaldemokratiet. På tog taler han kommunestyret i Hamar midt imot.

– Han har valgt å prioritere andre hensyn enn hva lokalbefolkningen mener, sier Hamar-ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista).

Torsdag skrev VG om togstridene som splitter byer på Østlandet. Og i sommer har Sp-lederen valgt side i togstriden i sitt hjemfylke Hedmark.

I Hamar har det vært lenge vært rabalder om plassering av det nye dobbeltsporet som skal gå fra Oslo og opp til Lillehammer. Skal det gå gjennom Hamar sentrum, og da ligge mellom Mjøsa og byen? Eller skal det legges på østsiden av byen, utenfor sentrum?

Kommunestyret vedtok i fjor utenfor sentrum. De vil ha togskinnene bort fra strandsonen. Men Trygve Slagsvold Vedum har gått for det motsatte.



– Til syvende og sist er dette et stort statlig prosjekt, det er ikke et Hamar-prosjekt. Det handler om å få til et godt jernbanetilbud i hele Norge, sier Sp-lederen til VG.

– Stor betydning i hele regionen

Dette er et omtrentlig kart som illustrerer forskjellen på å velge alternativ gjennom sentrum (grønn linje) eller alternativet utenom sentrum (gul linje)

– Hvorfor er det greit å gå imot kommunestyret her, men ikke i kommunesammenslåing?

– Dette er et stort nasjonalt samferdselsprosjekt som har stor betydning i Hamar, i hele regionen og i hele landet. Toglinjen fra nord til sør i Norge er en av de viktigste jernbanetraseene i hele landet vårt. Også er det til syvende og sist en veldig stor statlig utbygging, sier Vedum.

Dette er togstriden: I torsdagens VG forklarer nyhetsredaktør i Hamar Arbeiderblad, John Arne Holmlund, saken slik: Byen Hamar er delt i to på grunn av striden om trasévalg og plassering av stasjon. Øst-tilhengerne (blant annet flertallet i kommunestyret) ønsker stasjon ved Vikingskipet 1 km fra bysentrum, og at dobbeltsporet fjernes fra byen og strandsonen. Vest-tilhengerne støtter Bane NOR, Statens vegvesen, fylkesmannen, Trygve Slagsvold Vedum og fylkeskommunen samt landbruksdepartementet og samferdselsdepartementet i at vest er best fordi en jernbanestasjon må ligge i bysentrum.

– Så det er greit å gå imot kommunestyrets vedtak og overstyre lokalt når det gjelder jernbane?

– Sånn er det i alle planprosesser og veiprosesser. Der er det ofte sånn lokalt at man vil ha mer avbøtende tiltak og dyrere tunnelløsninger lokalt, også er det ofte staten som bestemmer hvilke tiltak man skal ha i ulike kommuner. De lokale har ikke budsjettansvaret, sier Vedum, og legger til:

– Det regionale folkevalgte nivået ønsker vest (altså vil de ha jernbanen i sentrum journ.anm.). Så det ene folkevalgte nivået mener øst og det andre vest, sier Sp-lederen.

– Tidenes viktigste sak for Hamar



Det har gått en kule varmt i debatten om dobbeltsporet det siste året. Og sommeren er intet unntak. Erna Solberg var i sommer på Hamar og sa at begge alternativene måtte utredes bedre, men at regjeringen er positive til toglinje utenfor sentrum.

Øystein Krogsrud i aktivistgruppen «Nå eller aldri» ble så glad at han i Ringsaker blad stilte opp og helte ei flaske champagne over hele seg. Gruppen kjemper for å få togsporet ut av strandsonen.

– Jeg vil si det sånn at når tidenes viktigste sak for Hamar skal avgjøres, hvis det ikke da går ei kule varmt, da tyder det på en uønsket likegyldighet blant befolkningen, sier Krogsrud til VG.

ENGASJERT: Øystein Krogsrud har engasjert seg i gruppen «Nå eller aldri» for å få togtraseen ut av sentrum. Foto: Privat

– Jeg bruker ofte eksempelet med å tenke seg Oslo før og etter prosjektet Fjordbyen. Før var det containere som hadde fortrinnsrett i strandsonen, nå er det folk. På Hamar er det slik at jernbanen i dag har fortrinnsrett i strandsonen, og vi mener det bør være folk, sier han.

Vedum: Klokt å ha en jernbanestasjon i sentrum



Vedum argumenterer imidlertid for at togstasjonen skal ligge i sentrum. Traseen vil i så fall legges i tunnel og kulvert, altså delvis under bakken.

– Hedmark Sp mente at det er klokt å ha en jernbanestasjon i sentrum av byen, fordi det skaper mulighet for urbanisering og positiv utvikling å ha jernbane i sentrum. Hvis ikke lager du et alternativt sentrum som vil generere mer trafikk. Flere må kjøre eller ta buss for å komme seg dit, sier Vedum.

I tillegg argumenterer han med at å legge den rundt sentrum kan bli mer kostbart og mener matjord kan bli ødelagt. Hamar-ordføreren sier å ha kontakt med Mjøsa er det viktigste for Hamar by.

– Med hensynet til befolkningen på Hamar, at det er en by ved Mjøsa, og at det blir en barriere mot vannet, så mener vi at utenfor sentrum er det beste, sier ordfører Busterud.

Når det kommer nye utredninger, må de behandle saken på nytt. Vedum sier det betyr at kommunestyrets vedtak er «nullstilt». Det avviser ordføreren.

– Jeg skjønner det han sier om jordvernhensynet, men vi mener at det er fullt mulig å bygge en trasé på østsiden uten å ta dyrket mark. Jeg synes at det er litt rart at han som snakker så mye om lokaldemokrati, sier det han gjør, sier ordføreren.

