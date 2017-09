Høyre taper slaget på Vestlandet

HJØRUNGAVÅG (VG) På VGs fylkesmålinger går Høyre mot et katastrofevalg på Vestlandet. Velgerne flykter og partiet mister representanter i tre av fire fylker.

Infact har utført lokale målinger for VG i alle Vestlands-fylkene. Tallenes tale er klar: vestlendingene flykter fra Høyre. Målingene er gjort i løpet av de siste ti dagene.

Høyres mister mandater i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I VGs ferske måling i Møre og Romsdal går Høyre tilbake 5,6 prosentpoeng, men beholder to representanter.

Verst er det i oljekrise-fylket Rogaland. Her stuper partiet 8,9 prosentpoeng, sammenlignet med 2013-valget. I Hordaland går de tilbake 7,9 prosentpoeng, mens tallene for Sogn og Fjordane er 4,8.

Ap: – Forstår ikke Vestlandet

Aps førstekandidat Else-May Botten tror Høyre blir straffet for sin slappe innsats etter kriseårene på Vestlandet.

– Jeg tror vestlendingene har mistet litt troen på at Erna Solberg og Monica Mæland skjønner dem og leverer politikk for dem. Begge kommer fra politikken i Hordaland, men vi har likevel en næringsminister som ikke forstår Vestlandet, sier hun.

– Har regjeringen sviktet landsdelen?

– Ja. Regjeringen lovet en tiltakspakke etter oljeprisfallet i 2015, men vi fikk en veik utgave. De lovet seks milliarder, men det kom bare tre. Bare 147 millioner av dette havnet igjen i Møre og Romsdal, sier Botten.

VESTLANDET: Aase Dimmen (48) ble oppsagt to ganger fra samme verft på Sunnmøre. Denne sommeren har hun malt skolen i Hjørungavåg på tiltak fra NAV. Foto: Eirik Røsvik , VG

Vet ikke hva tallene skyldes

Førstekandidat Helge Orten fra Høyre i Møre og Romsdal vet ikke hva tallene skyldes, hvis dette blir valgresultatet.

– Hvorfor straffes dere av velgerne på Vestlandet?

– Det har jeg ikke noen god forklaring på. Men utgangspunktet vårt i Møre og Romsdal er at mørebenken ser omtrent lik ut som i dag, selv om det er noe usikkerhet knyttet til utjevningsmandatet, sier Orten.

Nestleder i Høyre, Bent Høie, sier han er overbevist om at partiet hans kommer til å gjøre det bra på Vestlandet.

– De vil ikke gi Arbeiderpartiet makten når de kommer til å styre med et flertall med Miljøpartiet De Grønne, sier han til VG.

Han legger til at optimismen er tilbake på Vestlandet.

– Våre tilbakemeldinger er at tiltakene regjeringen satte inn traff veldig godt, sier Høie.

Oppsagt to ganger

Først forsvant jobbene i oljen etter oljeprisfallet i 2015, så ble verft, offshore og underleverandører rammet. På Sunnmøre sliter flere store industribedrifter fremdeles med stor gjeld og lite lønnsomhet.

I Hjørungavåg møter VG Aase Dimmen (48). Hun ble oppsagt fra verftet i Ulsteinvik og malte en skole i sommer på tiltak fra NAV.

Dimmen ble oppsagt fra samme verft i en krise på tidlig 2000-tall, men denne gangen er også samboeren permittert. Da blir det trange kår.

ARBEIDSLEDIG: Aase Dimmen fra Hjørungavåg har søkt mange jobber uten å få ny jobb. Foto: Eirik Røsvik , VG

– Jeg tror ikke helt folk forstår hvordan det er å gå arbeidsledig. Det gjør noe med selvtilliten din. Jeg har søkt på mellom 50 og 60 jobber uten hell. Noen av arbeidsgiverne bryr seg ikke engang med å gi et avslag, sier hun til VG.

Krisekampen på Møre

Professor Torger Reve ved BI er ekspert på næringsklynger. For industrien på Sunnmøre er den maritime klyngen svært viktig. Her ligger det et nettverk av rederi, verft og underleverandører som drar nytte av hverandres kunnskap, kompetanse og produkter.

Reve tror den verste krisen er over, men fremdeles er det flere kneiker igjen.

– Både rederiene og verftene sliter fremdeles. Det begynte med nedturen i oljemarkedet, og så spesialisert som den maritime klyngen på Sunnmøre er ble den rammet samtidig. Vi har sett en del oppsigelser, båter i opplag og sjøfolk som mistet jobben, sier Reve.

MØRE: Aps førstekandidat Else-May Botten mener Høyre har sviktet Møre og Romsdal og Vestlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Høyres Helge Orten mener partiet har rett medisin for Vestlandet. Han viser til at Høyre gikk til valg i 2013 på en omstilling som skulle skaffe landet flere bein å stå på. Orten peker på satsningen på forsknings- og utviklingsmidler, kutt i formueskatten, skattefunn-ordningen, samferdsel og kunnskap.

Rivalen i Arbeiderpartiet svarer på spørsmål fra VG at hun ikke vil selge en krisehistorie, men at problemene ikke er over. Fremover kreves det mer endring og en mer aktiv næringspolitikk.

– Heldigvis så er det omstillingsevne i næringslivet. Mange peker nå mot havbruk og fiske, legger om og bygger nye båter. Det skjer på tross av regjeringen, ikke på grunn av dem, sier Botten.