Høyre-stup i oljefylket Rogaland

SANDNES (VG) På en ny VG-måling svekker Ap grepet om Rogaland i valgkamp-innspurten, stedet som ble rammet verst av krisen i 2015. Samtidig går Høyre på en kjempesmell.

Jonas Gahr Støre og Erna Solberg startet begge årets valgkamp på Vestlandet, i et håp om å vinne landsdelen. Høyres tilbakegang drukner kanskje i støyen rundt Ap-krisen, men i Rogaland ligger Erna Solbergs parti an til en kjempeskrell.

I en fersk måling utført av Infact for VG går Ap frem 4,5 prosentpoeng fra 2013-valget, mens Høyres oppslutning stuper med nesten 9 prosentpoeng.

Få alt om valget og sjekk våre siste meningsmålinger her!

Det betyr at Ap vil ta ett av Høyres mandater i fylket.

Ap-nestleder og førstekandidat i Rogaland, Hadia Tajik, tror rivalene blir straffet for å ha vært for passive i å motvirke arbeidsledighet etter oljeprisfallet i 2015.

– Det at vi går frem med 4,5 prosentpoeng tror jeg henger sammen med vårt positive budskap om at Rogaland vil jobbe, og at vi vil skape jobber i Rogaland, sier Tajik.

Ap-krise nasjonalt: Ny krisemåling for Jonas Gahr Støre

Høyres olje-tokt

På Vitenfabrikken i Sandnes er Høyres Tina Bru (31) likevel ved godt mot.

Bru mener at pilene peker riktig vei. Ap går ned 2,9 prosentpoeng fra en Infact-måling for Haugesunds Avis i slutten av juni, mens Høyre er opp 0,5.

Erna advarer: Norge vil stoppe opp med MDG

I tillegg fikk Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen denne uken fagforenings-kjeft etter å ha tenkt høyt om leterefusjonsordningen for oljenæringen. I en debatt på Arendalsuka sa hun at vi i tiden fremover burde vurdere hvor stor risiko staten skal ta i letefasen.

Slike utspill får Tina Bru til å se rødt.

Sjekk skattekartet: Slik vil Ap øke skattene i ditt fylke

– Det er viktig at man ikke vingler på oljenæringens rammevilkår, slik Ap gjør. De trenger stabile rammevilkår. Jeg forstår at partiet får kjeft fra fagbevegelsen for å lufte disse tankene. Her er vi på samme linje som dem, sier Bru til VG.

Miljøkamp i oljeland

Bak den nasjonale Ap-krisen og Høyres store nedgang kryper småpartier som Miljøpartiet De Grønne (MDG) frem på meningsmålingene. På stand i Stavanger vil førstekandidat Anna Kvam fase ut norsk olje- og gassnæring innen 15 år.

Les også: De grønne fosser frem

Planene møter motstand.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GRØNN VALGKAMP: Anna Serafima Svendsen Kvam (22) fra MDG på stand på Universitetet i Stavanger. Foto: Harald Henden , VG

Bare 16,1 prosent av de spurte i oljefylket er positive til utfasingsplanene. Men folk tror likevel på endring. Hele 37,8 prosent mener at fornybar energi innen samme periode vil være en viktigere næring enn «oljå».

– 16 prosents oppslutning ville vært fantastisk for MDG. Dette viser at det er mulig å tenke nytt rundt oljenæringens fremtid, også i Stavanger, sier Kvam.

Mangfoldig fylke

Oljefylket har høyest arbeidsledighet i landet med 4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige i juli, ifølge tall fra NAV. Men Rogaland er mer enn bare «oljå».

Eksportbedriften Øglænd System fra Sola lager opphengssystemer, blant annet til vindkraft. De ansatte flere folk i årene med lav kronekurs. Operasjonsdirektør Geir Seland sier at de har mange prosjekter på gang og ser lyst på fremtiden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UNGE TALENTER: Her forsøker Eirin Eidem (23) å slå installasjonsrekorden og sette opp et system på under to minutter. Teknisk rådgiver Frode Iversen tar tiden. Foto: Martha Holmes , VG

På Sola møter VG også den tidligere oljesjefen Kurth Sr Eidarson (54). Han reiste verden rundt for oljen, og vil vise at debatten ikke er svart og hvit. Det finnes oljefolk som ser farene fra klimaendringer, selv om de ikke alltid roper så høyt.

Sett denne? Sp-veteran beklager luestunt

– MDG vil fase ut oljenæringen i løpet av 15 år. Hva blir konsekvensene for Stavanger?

– Det kommer til å skje uansett, olje og gass er ikke en uendelig ressurs. Det er bedre å gjøre det kontrollert, enn å få døra midt i fleisen under et peak oil scenario, sier han.

ENGASJERT: ALS-syke Kurth Sr Eidarson hadde på det meste et budsjett på 20 millioner amerikanske dollar i oljebransjen. Nå vil han redde klimaet for sine barnebarn og har meldt seg inn i MDG. Foto: Harald Henden , VG

Høyre: – Farlig vingling



Høyres Tina Bru advarer derimot mot mer politisk høyttenking om olje fra Ap.

– Vinglingen viser manglende forståelse for hva næringen er og hvordan rammevilkårene fungerer. Det ser ut som at Marianne Marthinsen har kjøpt ideen om at leterefusjon er subsidier til næringen. Det er det ikke, sier Bru.

Nestleder Hadia Tajik slår hardt tilbake.

Kommentar: Norges tristeste statsminister

Tajik viser til at Marthinsen raskt avkreftet at dette var ny Ap-politikk.

– Den eneste som forsøker å skape inntrykk av noe annet er Tina Bru, og jeg vil innstendig oppfordre henne til å ikke skape usikkerhet om rammevilkårene til denne viktige næringen. Det siste vi trenger nå er mer usikkerhet skapt av et desperat Høyre som går kraftig tilbake i Rogaland, sier Tajik.