Høyre: Sp-generalene er gammeldagse romantikere

Eks-generalene Harald Sunde og Bernt Brovold fremstår som gammeldagse romantikere når de tror at Sp skal fylle opp pengesekken for Heimevernet og Hæren, sier Høyre-toppen Trond Helleland.

– Jeg tror ikke et øyeblikk på at Sp skal klare å overbevise Ap og venstresiden om 17 milliarder kroner mer til Forsvaret. Dette er bare bløff og valgflesk, sier Helleland, som er Høyres leder på Stortinget, til VG.

I VG torsdag fikk Sp drahjelp fra tidligere forsvarssjef Harald Sunde og tidligere HV-sjef Bernt Brovold, som begge er medlemmer av partiet.

Kuttet HV som forsvarssjef



Sunde og Brovold mener at HV-styrken må økes til 50 000 mann, Andøya flytasjon må opprettholdes og Sjøheimevernet må gjenopprettes, etter at regjeringspartiene og Ap gjorde opp et forsvarsforlik tidligere i år.

– Da Sunde var forsvarssjef, ville han kutte HV ned til 30.000 soldater, men nå forlanger han 50.000. Dette henger ikke sammen, sier Helleland, som ledet forhandlingene om forsvarsforliket med Ap i fjor høst. Sp sto utenfor dette forliket.

Misunnelig?



I VG-intervjuet bekreftet Sunde at han som forsvarssjef i 2012 foreslo et HV-kutt fordi han var bundet av økonomiske rammer, men likte desto bedre at politikerne fant penger til å hindre dette kuttet.

– Du er ikke misunnelig for at de meldte seg inn Sp, og ikke i Høyre, Helleland?

– Jeg hadde jo helst sett at de kom til Høyre, for da hadde de sluppet å måtte forholde seg til partier som SV, MDG og Rødt i forsvarssaken. Det interessante er jo at Sp satt i regjeringen som påla Harald Sunde de trange rammene i 2012 da han var forsvarssjef, sier Trond Helleland.

I «Sul-deklarasjonen» fra de to pensjonerte generalene krever de også at Sp fyller opp to-prosent-målet til forsvar så snart som mulig, selv om kostnaden er 17 milliarder kroner. Marit Arnstad (Sp) har bekreftet at dette målet er Sps politikk.



Romantisk og gammeldags



– Hvorfor tror du de går så høyt på banen?

– Begge har bakgrunn fra Hæren og HV, så det er ikke så rart at de er opptatt av det. Alle etatssjefer vil jo ha mer penger. Men jeg tror at de henger igjen i en romantisk og gammeldags forestilling om at det gamle landforsvaret skal berge oss. Men de sier ingenting om hva som skal kuttes og hvor pengene skal komme fra. Vi lager nå en finansiert og troverdig plan for landforsvaret som vil bli presentert senere i høst, sier Trond Helleland.

Han utfordrer Sps påtenkte regjeringspartner Ap til å svare på om de vil bryte forsvarsforliket og være med på Sps plan.

Skylder på Høyre



Espen Barth Eide (Ap), tidligere forsvars- og utenriksminister som laget Forsvarets langtidsplan i 2012, avviser at langtidsplanen og forsvarsforliket er i spill:

– Det er Høyres og Frp's ansvar at vi ikke har noe forsvarsforlik om landforsvaret, fordi regjeringen av uforståelige grunner utsatte hele landmakten, og enda ikke har lagt fram noen endelig plan for Hæren og HV, sier Barth Eide til VG.

Åpner for endringer



– Men vil dere bryte opp langtidsplanen slik Sp krever?

–Vi står bak langtidsplanen, men både Ap og SV har sagt at det kan bli justeringer nær landmaktstudien legges fram senere i år. Det er nye vi kan være enige med Sp om og jeg ser fram til gode samtaler.

– Hva er dere enige med Sp om, når de vil reforhandle langtidsplanen?

– Ap har også programfestet to-prosentmålet, men det er tross alt noen år fram. Vi har sagt at det kan komme endringer når landmaktutredningen er lagt fram. Vi har også varslet at vi vil ha et robust HV, og at vi må ta en ny og grundig vurdering av nedleggelsen på Andøya på bakgrunn av nye opplysninger, sier Espen Barth Eide.

– Er generalene gammeldagse romantikere?

– Jeg har jobbet tett med begge, og de var glimrende offiserer og samarbeidspartnere. Men med deres bakgrunn er det jo forståelig at de er mest opptatt av landforsvaret, sier Barth Eide, som er stortingskandidat for Oslo Ap i stortingsvalget.

