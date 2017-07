Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte: Norske verdier er under angrep

TRONDHEIM (VG) Norske verdier er under press, mener kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Sp-nestleder Ola Borten Moe.

I høst står de for hvert sitt regjeringsalternativ, men er enige om dette:

– Om vi ikke er trygge på hvem vi selv er, så blir vi usikre i møte med det som er fremmed, sier Ola Borten Moe.

– Ja, og vi må våge å være norske. De norske verdiene er under press fordi ikke alltid stiler opp for dem. Vi må ikke bli så nøytrale at vi glemmer hvor vi selv kommer fra, og at det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på. sier Lina Hofstad Helleland.

Fra hvert sitt politiske ståsted har Moe (41) og Helleland (39) ikke tenkt å la Sylvi Listhaug (Frp) være den eneste norske politikeren som snakker om kristne verdier i denne valgkampen.

De siste dagene har Helleland reist langs den norske pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for å markere at det er 20 år siden gjenåpningen av leden, for å blåse liv i debatten om norske verdier.

Pilegrimsleden i retning Nidarosdomen går rett gjennom Skjefstad gård sør i Trondheim, gården hvor Ola Borten Moe vokste opp og har bodd bestandig.

Der inviterte Sp-nestlederen på kaffe, vafler og jordbær – gode norske verdier – da kulturministeren passerte forbi torsdag.

VELKOMST: På tunet til Skjefstad gård fikk pilegrim-Linda en god klem av Sp-Ola. Foto: Ole Martin Wold , VG

De to trønderske toppolitikerne er enige om at kristendomsfaget ikke må falle ut av skolen, altså et varmt forsvar for K-ordet i RLE-faget:

– Den kristne kulturarven skal fortsatt være en viktig del av skolen, Det må kunne holdes skolegudstjenester, og man må kunne gå rundt juletreet og synge julesanger uten å ha med godkjennelse hjemmefra, sier kulturministeren.

Alle må dusje



– At kristendommen skal ha en stor plass i skolen, og at kristendommen skal inngå i navnet på faget, er for meg helt naturlig fordi dette er Norge, sier Ola Borten Moe.

Begge avviser kjønnsdelt kroppsøving i skolen, og sier at alle må lære seg å svømme.

– Og ungene skal selvsagt dusje etterpå, legger Helleland til.

Redsel for det ukjente



– På hvilken måte er norske verdier under press?

– Jeg går ikke rundt og er redd for at vi skal miste demokratiet i morgen, sier Sp-nestlederen.

– Men vi må ha et levende ordskifte om disse verdiene. Felles arenaer forvitrer. Da Linda og jeg vokste opp, og vi er ikke urgamle, så alle barne-TV på NRK, og førstegangstjenesten var reell for all norsk ungdom. Nå er det mye lettere å leve parallelle liv på det samme geografiske området. Skolen, som en av de siste felles arenaene, står nå i en særstilling, legger han til.

– Verdiene er under press i den forstand at vi ikke alltid stiller opp for dem. Det å være pilegrim nå er å forstå de norske verdiene, demokrati, ytringsfriheten, rettferdigheten, men også nestekjærligheten. Den er blandet med en redsel for det ukjente fordi vi ikke er trygge på oss selv, sier Helleland.

Viktig og riktig



Ett døgn etter at Martin Kolberg (Ap) tok et oppgjør med Listhaugs måte å omtale flyktninger på et kristent stevne i Halden, spør VG om hvem som hadde rett, Listhaug eller Kolberg:

– Det Kolberg sa var viktig og riktig. Det er for lite skryt og for mye problem i hennes omtal, men det er vel linjen som Frp vil kjøre i denne valgkampen. Men politikken som er Listhaugs plattform for denne kritikken, har jo hun og Frp stilt seg utenfor, fordi de ikke var med i asylforliket sammen med blant andre Sp og Høyre, sier Ola Borten Moe.

– Hun står på regjeringens politikk som integreringsminister, og jeg har ikke noe behov for å karakterisere en statsrådskollega. Vi skal selvsagt stille krav, og jeg tenker at virkeligheten ligger et sted imellom Kolberg og Listhaug, sier Linda Hofstad Helleland.

Syv år er nok



– Er det riktig å kreve 10 år i Norge for å bli norsk statsborger, slik Listhaug har foreslått?

– Det er regjeringens forslag, sier Hofstad Helleland.

– Er ikke syv år nok da, spør Borten Moe.

Men de er uenig med Listhaug i kravet om å forby barnehijab i skolen.

– Høyre er imot dette forbudet. Vi jobber nå med å stoppe bruken av ansiktsdekkende plagg i skolen. Det må være greit, sier kulturministeren.

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sier Sp-nestlederen.

Som om vi ikke var stolte



– Er Norge i ferd med å bli et for sekulært samfunn?

– En innvandrer-mamma på mine barns skole spurte meg om hvorfor vi var så lite flinke å vise fram våre egne tradisjoner og kulturelle grunnlag, som om vi ikke var stolte over det. Det var en riktig påpekning, sier Linda Hofstad Helleland.

– Jeg opplever ikke at det er våre nye landsmenn som er mest skeptisk til en tydelig verdiforankring. Det er vi selv, og spesielt Humanetisk Forbund som har drevet igjennom en sekularisering av det norske samfunnet som jeg stiller meg spørrende til, sier Sp-nestlederen.

Hans parti var åpent imot å avskaffe statskirken, som kultur. og kirkeminister Hofstad Helleland nå gjennomfører siste del av.

