Høyre går frem på ny VG-måling, men Jonas leder fortsatt

Erna Solberg (H) har fremdeles ikke flertall på VGs målinger, men henter inn forspranget til Jonas Gahr Støre (Ap).

I 2013 gjorde de borgerlige et brakvalg og Erna Solberg rykket opp som Norges nye statsminister. Men siden den gang har høyresiden tapt hele 16 mandater på Stortinget, ifølge VGs ferske måling. Det betyr flertall for Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister.

Men det er en tvist.

For mens rødgrønn side fortsatt har flertall med 86 mandater, har blå blokk på denne målingen 80 mandater.

I 2017 har blå blokk aldri kommet så høyt som 80 mandater på VGs målinger. Erna Solberg henter inn forspranget på Jonas Gahr Støre.



Støre: – Den som vinner, vinner en arbeidsseier

Erna Solberg sier de skal slåss for borgerlig flertall de seks siste dagene før valget. Og antyder at det kan bli langt utover valgnatten før vi får et endelig svar.

– De siste målingene, med unntak av InFact sine, med unntak av én, har vist borgerlig flertall. Dette er så tett at vi kommer sikkert ikke til å være sikker før vi har kommet veldig langt ut, sier Erna Solberg til VG.

Det rødgrønne flertallet gir heller ingen jubelreaksjon hos Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg nøyer meg med at målingene nå trekker i ulike retninger, vi får en kanal med et flertall og en annen kanal med et annet. Og summen av det er at det blir jevnt. Og utover det har jeg egentlig ikke noen kommentar, sier Støre til VG.

– Ser det ut til å bli et historisk jevnt valg?

– Det er ser ut til å bli et veldig jevnt valg. Jeg har ikke vært i tvil om de siste to til tre ukene om at den som vinner dette valget, vinner en arbeidsseier. Og det skal gjenspeile innsatsen vår på slutten, sier Ap-lederen.

Venstre og MDG under sperregrensen igjen



Én ting er i alle fall sikkert, dette ligger an til å bli et valg som kan avgjøres på desimalene.

• Venstre og MDG er på VGs måling rett under sperregrensen og får begge 3,9 prosent.

– Denne målingen viser at flere må stemme Venstre dersom Erna Solberg skal fortsette som statsminister og vi skal sikre et fortsatt borgerlig flertall, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

• Jonas Gahr Støres og de rødgrønnes flertall på denne målingen er derfor avhengig av Rødt, som får to mandater på Stortinget.

• Høyre går frem to prosentpoeng, men Høyre ligger fremdeles et godt stykke unna seiersåret i 2013, da Erna Solberg ble statsminister. Da fikk Høyre hele 26,8 prosent, på VGs måling ligger de på 23,4.

• De fire partiene som vil ha Erna som statsminister taper til sammen 16 mandater siden sist valg. Høyre taper fire mandater, Frp fem, KrF ett og Venstre seks. Venstre er akkurat under sperregrensen på VGs måling, og nesten hele deres stortingsgruppe ryker derfor ut.

• Mens blå blokk taper 16 mandater, taper ikke den rødgrønne siden noen. Sp bykser frem med ni flere mandater, SV får tre flere og Ap står stille.

• Men likevel: Blå blokk har aldri før i 2017 kommet så høyt som 80 mandater på VGs målinger. Bare tre ganger i år har de vært over 77: To ganger i august og en gang i februar.

