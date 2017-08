Hevder norske myndigheter ikke støttet Listhaug-besøk

STOCKHOLM (VG) Ifølge den svenske avisen Aftonbladet kom et signal fra norske myndigheter om at man ikke støttet Sylvi Listhaugs Sverige-tur.

Ifølge en kilde til den svenske avisen Aftonbladet har den norske regjeringen vært skeptisk til Sylvi Listhaugs besøk til Sverige og forstaden Rinkeby i dag.

– Personer med god kjennskap til det diplomatiske arbeidet forsto at dette her er helt feil å gjøre. Initiativet for å kontakte oss og si at «Dette er ikke noe hele regjeringen står bak» - det signalet kom rett før det som nå har inntruffet, sier kilden til Aftonbladet.

– Jeg vet ikke om man har forsøkt å forhindre reisen hennes, men det er en valgkamp der, og folk er kanskje mer ivrige etter å sette egne agendaer. Men det er også litt uvitenhet om hvordan utenriksforhold er, som nå viser seg hos innvandringsministeren, sier Aftonbladets kilde.

Når Listhaug møter pressen i Rinkeby, avviser hun at det har vært splid innad i regjeringen om besøket hennes.

Avviser kontakt fra SMK

Kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide, avviser overfor VG at det har vært kontakt mellom Statsministerens kontor i Norge og Statsministerens kontor i Stockholm.

– Det er rutinemessig sånn at internasjonale møter og besøk ikke håndteres av Statsministeren kontor, men av det enkelte departementet. Statsministerens kontor har ikke hatt noe kontakt med Statsministerens kontor i Sverige, sier hun til VG.

Kilder sier til Aftonbladet at det svenske standpunktet er at det er «dypt upassende» å bruke de diplomatiske kontakter som Listhaug har gjort.

– Hennes egen regjering virker også å synes at ministeren handlet feil. Så vi kjenner oss trygge på at med det signalet vi har fått, at dette ikke er et offisielt norsk standpunkt, men at det ser ut til å være forskjellige meninger i den norske regjeringen.

Statssekretær Erik Wirkensjö i det svenske Utenriksdepartementet sier til VG at de ikke kjenner til en slik kontakt som beskrives i Aftonbladets sak.

UØNSKET I SVERIGE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er i Stockholm tirsdag. Her i det hun kommer til Medborger kontoret i Rinkeby. Svensk livvakt tv. Ambassadør Syse bak. Foto: Helge Mikalsen , VG

Utenriksdepartementet: – Uforstående

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode. O. Andersen, sier de stiller seg «helt uforstående» til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller unnskylde statsråd Listhaugs besøk.

– Tvert imot har UD gjennom ambassaden i Stockholm bistått Justisdepartementet i planleggingen og gjennomføringen av besøket, inkludert møtet med den svenske innvandringsministeren, sier Andersen til VG.

– Listhaugs besøk ble overhodet ikke berørt i samtalene mellom utenriksminister Margot Wahlstrøm og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det nordisk-baltiske møtet som fant sted i Oslo på fredag, sier han.

Deltar ikke i Listhaugs valgkamp



Presseoppbudet i Rinkeby er enormt under Listhaugs besøk. TV-bildene viser at statsråden tidvis sliter med å manøvere som hun ønsker mellom alle journalistene.

Listhaug sier hun er i Stockholm i dag for å «studere svenske tilstander» i forstaden.

– Jeg er her for å se på området her, som jeg har hørt mye om. Jeg er her for å lære, sier hun til pressen når hun vandrer gjennom Rinkeby.

– Hva tenker du om at det at du er i Sverige fører til så mye motstand hos svenske myndigheter?

– Det må vi bare ta til etterretning. Det er viktig at vi lærer hverandre. Det er viktig for meg å være her, og jeg vil gjerne ta imot svenske statsråder senere, sier hun til VG.

– Har du Solbergs fulle støtte til å ta denne turen hit?

– Vi planlegger reiser til ulike land, og det har vi gjort også her, sier hun.

– Innslag i valgkampen



Listhaug skulle opprinnelig møte sin svenske kollega Helene Fritzon, men besøket ble avlyst i siste minutt. Først var årsaken at noe annet dukket opp, men til VG fortalte Fritzon at det var politisk.

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Helene Fritzon i en e-post til VG.

Til VG har også statsminister Erna Solberg kommentert Listhaug-turen:

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere deler av politikken man står for. Så må Sylvi passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier, sier Solberg til VG på spørsmål om hvorvidt Listhaugs reise til Sverige er et valgkampstunt.

Listhaug: Hun vil vel heller ha Jonas



Listhaug sa tidligere i dag til VG at hun ikke gidder å kommentere Fritzons retorikk.

Tidligere Frp-er ut mot Listhaug: Umoralsk, uanstendig og veldig farlig

– Fritzon sier hun ikke vil bidra til din valgkamp. Hva tenker du om det?

– Det må hun bestemme selv. Jeg er her for å lære, og det er viktig. Det får være hennes bedømming å avlyse møte. Jeg hadde sett frem til møtet fordi jeg tror det hadde vært interessant å høre hennes bedømming av situasjonen, og også hva de gjør for å møte utfordringene.

– Er det politisk korrekt av den svenske minister å ikke møte deg?

– Det må noen andre bedømme. Men hun er en sosialdemokrat, så hun vil vel heller at Jonas Gahr Støre skal overta makten i Norge. Det ønsker ikke jeg.