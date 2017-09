Her garanterer Sp at de vil kreve 17 milliarder mer til militæret

SUL I VERDALEN (VG) Med to eks-generaler på laget, varsler Sp-toppene Marit Arnstad og Ola Borten Moe at Heimevernet skal vokse allerede neste år om Sp kommer i regjering.

– Sikkerhetspolitikk har kommet så sterkt inn valgkampen fordi folk føler usikkerhet, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde til VG.

Både han og tidligere HV-sjef Bernt Brovold har meldt seg inn i Sp, og leverer nå en knallhard kravliste til sitt eget parti.

– Hvis Sp skal i regjering, må vi forlange at NATOs toprosent-mål blir stablet på beina så fort som mulig, og så må vi forlange 50.000 heimevernsoldater. Hvis vi ikke gjør det, kommer vi til å gå på en alvorlig smell ved neste valg. Vi har gått høyt ut på banen, og vi må levere. Det må brukes i regjeringsforhandlingene og bli et papir vi sitter med i Sul, sier Brovold.

Sul-erklæringen



Brovold har invitert Sp-toppene, Sunde og VG til hytta hans som ligger i Sul i Verdal:

Passende nok var det her Olav Haraldsson overnattet før slaget på Stiklestad i 1030. Sul var også stedet norske soldater drev tilbake svenskene da kongen Carl X Gustav forsøkte å erobre Trondheim på 1600-tallet.

I det som kan kalles generalenes Sul-deklarasjon, står det at Sp må reversere vedtakene fra langtidsplanen for forsvaret mellom Ap, Høyre og Frp, og kreve at Andøya flystasjon og helikopterbase på Bardufoss opprettholdes, og at Sjøheimevernet gjenopprettes.

Borten Moe er klar for å innfri. Han mener forsvarsforliket ikke kan ligge fast om det blir regjering med Ap og Sp.

– Når vi går til valg med den klare ambisjonen om å komme i regjering, så er ikke det for å akseptere de rammene andre har lagt for oss tidligere. Da skal dette diskuteres på nytt. Så har det kommet mye interessant ny informasjon til bordet, som jeg ser flere av partene selv sier er interessant, sier Sp-nestlederen, og viser til at Espen Barth Eide (Ap) har lovet å se på nedleggelsen av Andøya på ny.

Undervurdert bråk



I stua til den tidligere HV-sjefen er det ingen som begriper hvorfor Ap inngikk forsvarsforlik med regjeringspartiene Høyre og Frp tidligere i år.

– Regjeringen og Ap har grovt undervurdert hva forsvar og sikkerhet betyr for folk. Jeg tipper de trodde de skulle slippe unna uten alt for mye bråk. Men slik gikk det ikke. Mange føler at viktige ting står på spill, så da går det ikke, selv for de tre største partiene, å avfeie bekymringene og late som om de ikke eksisterer, sier Borten Moe.

I forliket om langtidsplanen ble fremtiden til landmakten, hær og heimvern, utsatt. Regjeringen har lovet en plan for landmakten etter valget. Likevel er det vedtatt av Heimevernet skal reduseres med 7000 til 38.000 soldater, og at Sjøheimevernet skal legges ned.

SUL-DEKLARASJON: Senterpartiets Ola Borten Moe og Marit Arnstad får knallharde krav til eventuelle regjeringsforhandlinger fra tidligere HV-sjef Bernt Iver Ferdinand Brovold og tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Foto: Ole Martin Wold , VG

Sunde sier at Hæren bare fikk halvparten av hva de var lovet i den forrige langtidsplanen fordi pengene ble omdisponert. Forsvarssjefen måtte holde seg innen for gitte økonomiske rammer i sitt fagmilitære råd til regjering, og ikke hva han mente var påkrevd.

– Det er forståelig. Jeg ble utsatt for det selv som forsvarssjef. I den forrige

General-krav til Sp: Innen 2024 skal to prosent av BNP brukes på forsvarsbudsjettet Øke antall HV-soldater til 50.000 Gå imot forslag om å legge HV under en felles sjef for landmakten Gjenopprette egen utdanning for Heimvernet på Værnes Opprette Sjøheimevernet Opprettholde Andøya som flybase Opprettholde helikopterbase på Bardufoss. Øke trenings- øvingsnivået og vedlikeholdskapasiteten Revitalisere totalforsvarskonseptet

langtidsplanen fikk jeg en ramme som måtte holde meg innenfor. Da måtte jeg si at dessverre blir heimevernet bare 30.000 soldater og vi må legge ned 2. batajon. Da de konsekvensene kom på bordet, bevilget regjeringen en årlig styrking av forsvarsbudsjett så begge deler ble opprettholdt, sier Sunde.

Arnstad frykter at Hæren og Heimevernet kan bli slått sammen av Høyre og Frp-regjeringen om den fortsetter etter mandagens valg.

– Jeg er redd de ikke vil prioritere Heimevernet og at de ikke vil gi de økonomiske rammene som trengs for Hæren, sier Arnstad.

Penger allerede til høsten



Om Sp får regjeringsmakt. varsler Arnstad at investeringene til Forsvaret må øke allerede i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2018:

– Hvis det er sånn at Høyre og Frp ikke har prioritert HV og landstyrkene i statsbudsjettet, noe det er fare for, blir vi nødt til å gjøre noe med investeringer i hæren og oppbygging av HV allerede i et eventuelt tilleggsbudsjettet til høsten. Det er nesten like viktig at vi kommer i gang investeringene i budsjettet som hva vi skriver inn i regjeringsplattformen, sier Arnstad.

– Ap er med på langtidsplanen. Hvordan skal Sp klare å innfri valgløftene?

– Dette er høyt prioritert hos oss. Men vi lager ikke lister over hva som skal inn i forhandlingene med. Vi tar hele partiprogrammet med oss. Så får vi se hvordan det går . Vi er ikke kjent for å være de som gir seg. sier Arnstad.

– Hvordan blir forsvarsforhandlingene med Rødt, MDG og SV? Det kan være dere må forhandle budsjett med dem på Stortinget?

– En mindretallsregjering vil måtte regjere på vekslende flertall. Det vil variere fra sak til sak. I denne saken kan vi få støtte fra Venstre. Sånne ting får vi se på etter valget. Men det er ikke aktuelt å forhandle med Rødt og MDG, sier Arnstad.

NORDTRØNDERSK SAMLING: Sp fosser frem på meningsmålingene i Nord-Trøndelag. Skulle VGs måling slå til, kommer Marit Arnstad (i midten) inn sammen med 2.kandidat og Steinkjærordfører Bjørn Arild Gram. Foto: Ole Martin Wold , VG

Sp fosser frem



På VGs Infact-måling for Nord-Trøndelag ligger Sp an til å gjøre et brakvalg og få to plasser på Stortinget. Arnstad, som er Sps listetopp i fylket, tror det blant annet skyldes forsvarsdebatten:

– Det betyr mye i Nord-Trøndelag. Når du står på stand utover i fylket, blir du ofte møtt med spørsmål om skole, eldre og helse, men det nye nå er at du blir møtt med forsvarsspørsmål. De oppe i Lierne er opptatt av HV-området i Lierne, og når du er på Kolvereid, så er de opptatt av Sjøheimevernet. Dette et tema som er høyere på dagsorden enn før, sier Arnstad til VG.

Sp i Nord-Trøndelag må tilbake 24 år for å gjøre et bedre resultat enn hva VGs måling viser. I EU-valget 1993 fikk partiet 31,3 prosent og to kandidater på Stortinget.

Arbeiderpartiet er partiet som går mest tilbake på VG-målingen for Nord-Trøndelag, og får en oppslutning på 34,8 prosent. Det er en tilbakegang på 7,1 prosent. Likevel beholder partiet sine to mandater.

Hvis dette hadde blitt valgresultatet, ville det bare vært rødgrønne politikere inne på direktevalgt mandat på Nord-Trøndelag-benken i Stortinget.