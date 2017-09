Her er Støres hemmelige hedgefond

Jonas Gahr Støre erklærer nå at han «stenger døra» før valget for alle spørsmål om hans mangeårige pengeplassering i et eksklusivt selskap. Det samme selskapet har fond registrert i skatteparadiset Cayman Islands.

Ifølge VGs opplysninger heter fondet Arbeiderpartiets leder i mange år var investert i «Egerton Capital Equity Fund plc», som er registrert i Irland.

I et dokument til det amerikanske kredittilsynet omtaler fondet seg selv som et hedgefond.

Dette fondet har hatt eller har aksjer i selskaper som lavprisflyselskapet Ryanair og Safran, et selskap som produserer komponenter til atomvåpen.

Det irske fondet som Støre har plassert formuen i, er ett av flere fond som forvaltes av Egerton Capital. Dette er ikke et vanlig fondsselskap for småsparere. Det ble startet i 1994 av super-hedgefondsforvalteren John Armitage. Under Armitages ledelse har Egerton Capital vokst til å forvalte over 122 milliarder kroner, ifølge det amerikanske finanstidsskriftet Forbes.

Støres formue I 2016 var Støres ligningsførte formue på 64,4 millioner kroner. Støre eier 76 prosent av familieselskapet Femstø AS. Resten av selskapet eies av Støres sønner Vetle (24) og Magnus Slagsvold Støre (27). Femstø AS har eierposter i to selskaper:

3,3 prosent i Fyrstikkalléen 17 AS

3,27 prosent i Ensjøåsen Invest Komplementar AS I tillegg har Femstø AS investert i fond hos forvalterne Egerton Capital, Danske Bank og DNB. Støre vil ikke opplyse om hvilket fond han har investert i hos Egerton. Hos Danske Bank har Femstø AS investert i Danske Invest Horisont Rente Plus NOK I, Danske Invest Horisont Aksje og Danske Invest Horisont Rente Plus W. I DNB har Femstø AS «inngått avtale med DNB Asset Management om investering i rente og aksjefond», opplyste Støre til DN.

Solgte seg ut



Selskapet har ifølge egne nettsider fem hovedfond. Disse er registrert i Irland, staten Delaware i USA og i Cayman Islands.

Støre opplyste i forrige uke til Dagens Næringsliv at han har hatt deler av familiearven i Egerton. Ifølge Støre ble disse andelene solgt i forrige uke.

Men der stopper Støres vilje til å fortelle om sin egen formuesforvaltning.

Overfor VG har Støre gjentatte ganger, både muntlig og skriftlig, nektet å svare på hvilket fond han har hatt andeler i via familieselskapet Femstø, som han eier sammen med sine tre sønner Magnus, Gullik og Vetle.

Har stengt døren



I en e-post til VG onsdag ettermiddag skriver Støres sekretariatsleder Hans-Kristian Amundsen:

«Vi har måttet stenge døra bakover i tid for å få tid til å drive valgkamp».

I samme e-post skriver Støre selv dette om fondet han i forrige uke solgte seg ut av:

«Jeg har gått lengre enn Stortingets regelverk og oppgitt eierskap jeg har i aksjefond i dag. Det er rimelig all den tid jeg er statsministerkandidat. Derimot er det urimelig å be om informasjon om eierskap bakover i tid», skriver Støre.

Vil ikke svare



Her er listen over hva Støre har bestemt seg for å holde hemmelig inntil velgerne går til urnene på mandag:

• Navnet på fondet i Egerton.

• Hvor lenge han har hatt penger i fondet.

• Hvor mye penger som var investert i fondet.

• Hva gevinsten ble av investeringen.

• Hvem som bisto ham med å selge andelene.

• Om han selv eller Ap har engasjert advokat.

Da VG møtte Støre onsdag formiddag, var han lite meddelsom:

– Hvorfor hemmeligholder du navnet på fondet?

– Jeg har ikke noe å legge til utover det jeg sa i går. Jeg har sagt at jeg har hatt et fond i Egerton, et bredt aksjefond, og jeg har oppgitt det i tråd med Stortingets retningslinjer.

– Men hvorfor ikke?

– Fordi jeg driver valgkamp, og bruker kreftene mine på det.

– Når var det dere investerte i dette fondet?

– Det er et fond jeg har arvet. Jeg har hatt det i mange år.

– Når arvet du det?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Vil ikke ha flere spørsmål

– Du vil ikke si når du arvet det?

– Nei.

– Var det før 2009?

DUELLERER: Jonas Gahr Støre og hans rådgivere Camilla Ryste (bak) og Astrid Huitfeldt (til høyre) går fra en duell mot statsminister Erna Solberg (H) hos Dagbladet på Eidsvolls plass i Oslo onsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg har ikke noe å legge til utover det jeg sa i går. Så nå har jeg ikke noe mer å legge til. Nå bør dere ikke stille flere spørsmål om dette! Ha en god dag.

– Har du eller Arbeiderpartiet engasjert advokater i denne saken?

– Det har jeg ikke noen kommentar til.

Bekjennelsesplikt



– Du vil ikke svare på det?

– Nei.

– Hvem andre har hjulpet deg i håndteringen av dette aksjefondet?

– Det har jeg håndtert selv, og gjennom et vanlig meglerkontor i Oslo.

– Hvilket meglerkontor?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Du vil hemmeligholde også hvilket meglerkontor du har brukt?

– Jeg har ingen bekjennelsesplikt overfor deg! Det er håndtert på vanlig måte. Jeg har ikke noe å legge til.