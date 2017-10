Hareide vil møte Støre

Etter «ryddemøtet» med Høyre, Frp og Venstre sier KrF-lederen at det nå er slutt på slike forretningsmessige treff, og at han er klar til å møte Ap-lederen.

– Jeg kommer nok til å ha møter med Erna Solberg og Siv Jensen i fremtiden. Men jeg kommer også til å ha møter med Jonas Gahr Støre. Så jeg er ikke redd for å gå i møter med den ene eller den andre, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Vårt Land.

Han understreker at opposisjonslivet startet allerede i forrige uke.

Da endte tre samtalerunder med statsministeren med at Kristelig Folkeparti sa at de ville gå i opposisjon, uten noen form for avtale. Deretter møttes samarbeidspartiene for å gå igjennom vedtak, innstillinger og avtalepunkter fra forrige stortingsperiode.

– Samtalene var gode, både om hva som ligger bak oss og de forpliktelsene vi har. Men det er jo sånn at KrF er nødt til å gjøre våre hovedprioriteringer når vi kommer til budsjettet. Det vil vi være bevisste på. Alt vi skal stemme for, må vi ha rammer for i budsjettet vårt, sier Hareide til avisen.