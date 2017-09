Hareide: – KrF skal evaluere min rolle

En tynget Knut Arild Hareide åpner for at også hans rolle i valgkampen skal evalueres, men nestlederne varsler full støtte.

Hareide møter pressen tirsdag ettermiddag på Stortinget etter valgnederlaget. Partiet karret seg rett over sperregrensen, men står fortsatt for det de lovet før valget – nemlig at de ikke ønsker å være i regjering sammen med Frp.

– Vi ønsker å få til en regjering som består av sentrum og partiet Høyre og med Erna Solberg som statsminister. Det vil vi ta med oss inn i samtalene vi vil ha, så det kan være krevende å få til. Hvis vi ikke lykkes med det, gjør vi akkurat det vi har sagt til velgerne – gjøre det vi kan for å få gjennomslag for våre saker, da går vi i opposisjon, sier han.

Forpliktet til Erna

Partiet har altså ikke endret standpunkt etter valgnederlaget mandag. Til pressen sier Hareide at selv om de ønsker å samarbeide med Erna Solberg nå, er det ikke en garanti for de neste fire årene.

Han understreker at støtten til Erna Solberg er gjeldende selv om det ikke blir den regjeringen KrF ønsker.

– Når vi peker på Erna Solberg som statsminister forplikter det oss etter valget, sier han.

– KrF skal evaluere min rolle

KrF gjorde sitt dårligste valg noensinne, med kun 4,2 prosent av stemmene. Det betyr ikke at Hareide ikke ønsker å fortsette som partileder.

– Det er en grunn til å ha en god og grundig evaluering, og da skal selvsagt også lederens innsats og rolle i denne valgkampen være en del av den evalueringen, sier Hareide til pressen.

Han understreker at han er med på en vurdering av sin egen innsats i valgkampen.

– Det er en evaluering i tråd med det vi pleier å ha i partiet. Og jeg har sagt at alt skal få komme opp på bordet. Vi skal også diskutere min innsats, men jeg er klar for å fortsette. Jeg tror det blir et spennende politisk år og jeg skal gjøre det jeg kan for at KrF skal få politisk gjennomslag, sier han.

KrF hevder likevel at Hareide ikke er hardt presset i sin rolle som partileder.

– Vi har hatt sentralstyremøte, de fleste tok opp Knut Arild sin rolle og det var full backing for Knut Arild som leder, skriver KrF-nestleder Olaug Bollestad i en sms til VG.