Hareide: – Jeg tar min del av ansvaret

BALLROOM OSLO (VG) KrF ligger an til å karre seg over sperregrensen, men på partiets valgvake i Oslo er stemningen dyster.

Fakta om Kristelig Folkeparti: * Kristendemokratisk sentrumsparti * Stiftet 1933 (Hordaland), 1945 (nasjonalt) * Partileder: Knut Arild Hareide * Partiet har i dag ti stortingsrepresentanter * Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,6 prosent * Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,6 prosent * Oppslutning siste kommunevalg (2015): 5,4 prosent * Beste stortingsvalg: 13,7 prosent (1997) * Dårligste stortingsvalg siden 1945: 5,5 prosent (2009)

I det 80,8 prosent av stemmene er talt opp ligger Kristelig Folkeparti an til å få 4,2 prosents oppslutning. Det betyr at partiet høyst sannsynlig har gjort sitt dårligste stortingsvalg noensinne.

Det er sjokkstemning hos KrF. Jubelen brøt ut da målingene kom på skjermen og viste borgerlig flertall – men falt som en stein da de viste et KrF som kjempet mot sperregrensen.

– Dette kommer til å bli en spennende kveld, mer spennende enn vi hadde ønsket. Ja, jeg vil si ubehagelig spennende, sa partileder Knut Arild Hareide fra talerstolen i 22-tiden.

Hareide gikk allerede søndag ut i VG og sa at han kunne gjort en bedre jobb i valgkampen og at han hadde sovet lite etter partilederdebatten.

Internt i partiet var det søndag reaksjoner på om det var lurt å gå ut med et så selvkritisk budskapet ett døgn for valget. Og om Hareide burde vært skjermet i en sårbar situasjon.

Da Hareide gikk opp på scenen foran sine kolleger på valgkvelden, la han heller ikke skjul på at han hadde en del av ansvaret for at KrF har gjort en dårlig valgkamp.

– Jeg tar min del av ansvaret for at vi kom gjennom med vårt budskap, sier Hareide.

– Vi skal så tidlig på valgkvelden være veldig forsiktig med hva valgresultatet blir. Men på vegne av KrF vli jeg si: Det har kostet å være ærlig. Vi har vært i bølgedaler før. Vi skal reise oss igjen, sier Hareide.

– Dårlig stemning

På KrFs valgvake i selskapslokalet Ballroom i Oslo medgir nestleder Kjell Ingolf Ropstad overfor VG at resultatet ikke er bra nok.

– Hvordan er stemningen her nå?

– Den er dårlig, sier Ropstad til VG.

– Hvordan reagerer du på målingene?

– Det er selvsagt med skuffelse. KrF har et mye større potensiale enn rundt sperregrensa. Jeg hadde håpet på et bedre resultat, og håper vi vil løfte oss utover kvelden, sier Ropstad i 21.30-tiden.

Krise

KrF har hele kvelden båret preg av å være et parti i krise, med diskusjoner rundt bordene om hva fallet skyldes og hvorfor partiet har gjort en så dårlig valgkamp.

Partiet gikk inn i valgkampen med mål om å se bedre resultater enn sist stortingsvalg. I stedet ser det ut til at partiet vil få sitt dårligste resultat siden 1945.

Aldri før har KrF kommet under 5,5 prosent. Forklaringen innad i partiet er at KrF ikke har fått frem sakene sine godt nok. Men hvorfor de ikke har greid det, har det blitt vanskeligere å sette fingeren på. Da vi gikk inn i 2017, hadde ikke KrF-ledelsen regne med at valgnatten skulle bli slik, med en kamp mot sperregrensen.

I spagat om samarbeid

Spørsmålet om KrF skal gå til Høyre eller Arbeiderpartiet har preget dem i valgkampen. KrF har vært klare på at de vil ha Erna Solberg som statsminister, og presiserte sist torsdag også at de ikke vil felle Erna Solberg hvis det blir borgelig flertall på valgdagen.

Dermed åpner de også for at Frp kan fortsette i regjering. Det selv om de ikke vil være støtteparti for regjeringen, slik som de er i dag.

