Hareide: Jeg kunne gjort en bedre jobb i valgkampen

BERGEN (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide ser tilbake på en valgkamp han mener kunne gått bedre. Etter fredagens partilederdebatt fikk han ikke sove.

Det var noe som manglet i TV-debatten på fredag. I kommunevalget for to år siden høstet KrF-leder Knut Arild Hareide flere femmere og seksere i TV-debattene, fredag høstet han flere toere og treere. KrF har slitt i motbakke gjennom stort sett hele valgkampen.

Da VG fulgte partilederen på valgkamp rundt om i Bergen på lørdag, var det lengre mellom KrF-lederens karakteristiske og muntre vitser enn vanlig.

– Jeg tenker at jeg kunne gjort en bedre jobb i denne valgkampen. Det er jeg ikke i tvil om. Det jeg føler, er at vi har så god politikk at jeg skulle fått den bedre frem, sier Hareide til VG.

– Jeg tror KrF-erne tenker at «Knut Arild har gjort en grei jobb» i det som har vært en krevende jobb i valgkampen. Også tror jeg de vet at den som er mest kritisk til egen innsats, er meg selv, sier han.

– Kanskje vært for snille

Fortellingen om et Venstre i krise som sliter med å holde seg over sperregrensen, har preget valgkampen i år. Men også KrF har på enkelte målinger duppet under den skjebnesvangre fireprosentgrensen.

– Verdier ble en del av denne valgkampen, men vi har ikke greid å utnytte det. Det er en debatt som er på vår hjemmebane, der vi har troverdighet, sier Hareide.

De har ikke har lyktes med å få familie, skolepolitikk og verdipolitikk på agendaen, slik de ville.

INNSPURTEN: KrF-leder Knut Arild Hareide var lørdag på «speed dating» med velgere på Torgalmenningen i Bergen. Foto: Oda Leraan Skjetne , VG

– Jeg ble kåret til valgkampvinner for to år siden. Og vi er ikke så langt unna de meningsmålingene nå. Men jeg er enig i at vi ikke har vært gode nok til å få våre saker på agendaen, der har vi kanskje vært litt for snille, at vi burde spisset budskapet vårt mer, sier Hareide.

– Vårt budskap om at vi ikke må få nok med oss selv som folk, er kanskje ikke det som har trigget debattene mest. Vi må ta valgresultatet, men vi kunne fått mer utav valgkampen, sier KrF-lederen.

Natt til lørdag ble det bare tre og en halv times søvn. Grunnen var selvransakelse. Da Knut Arild Hareide (KrF) kom hjem etter fredagens partilederdebatt, fikk han ikke sove.

– Jeg kom på hotellrommet klokken ett også lå jeg og tenkte.

– Hva tenker du på?

– Jeg var litt irritert. For debatten handlet om hvilken retning vi skulle ha for Norge. Og vi kan diskutere om Høyre vil senke skattenivået med noen promille eller Ap vil øke det noen promille, men jeg synes problemstillingen er om vi går mot et sorteringssamfunn. Jeg ville utfordre Ap på det. De er jo et parti som sier at alle skal med.

Men poenget fikk han aldri frem i debatten. Derav selvransakelsen og lette poser under øynene dagen derpå.

– Den type spørsmål handler også om hvilken retning Norge går i. Kanskje KrFs utfordring er at den type saker som vi har et sterkt engasjement for, ikke har preget de debattene som går på verdispørsmål, fattigdomsspørsmål. Klima var med i går, men der er det parti som kanskje har klart å ta enda mer eierskap enn oss.

SISTE REST: Knut Arild Hareide (KrF) drev lørdag valgkamp i Bergen for å trekke velgere til KrF. Han sier de ikke har vært gode nok på å få frem sine saker i valgkampen. Foto: Oda Leraan Skjetne , VG

– Er du redd for sperregrensen?

– Du vil aldri være helt trygg for den før du ser at du er over sperregrensen. Men det var ikke sperregrensen som gjorde at jeg har sovet lite i natt. Det var at jeg føler at jeg har et større potensial å ta ut, sier Hareide.

Avholdsmannen sier spøkefullt han savnet et glass vin før han skulle legge seg. Sist gang han tok et glass, var på Sydpolen med Dronning Sonja i 2005. Dronningen hadde tatt med en flaske helt ned dit, og han følte han ikke kunne si nei.

– Jeg kan si at det er noe felles med sist valgkamp. Selv etter debatten for to år siden der VG kåret meg til vinner, fikk jeg ikke sove. Jeg vet at mine kolleger har et triks med å ta noen glass vin, og det er et triks som ikke jeg har kopiert. Men i går savnet jeg vinen, sier Hareide.

– Uansett om du mener at dere burde gjort en bedre valgkamp, og om dere havner under sperregrensen, så vil ikke du gå av som partileder?

– Nei, jeg går ikke med noen tanker om å trekke meg. Jeg må tåle evalueringer etter valgkampen, men jeg synes at KrFs politikk er så viktig at om vi ikke oppnår det vi ønsker, så skal jeg i alle fall si at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hareide.

Flørten med Ap har denne uken utviklet seg til en isfront. Torsdag gikk Hareide ut og presiserte at de ikke vil være støtteparti for Frp lenger – men at de heller ikke vil felle Erna Solbergs regjering rett etter valget.

Det åpner for at Frp kan fortsette. Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk lørdag til frontalangrep på KrF.

Hareide: Veldig tydelige



– Støre sier at du forvirrer og at han har vært usikker på hva du egentlig mener.

– Nei, det bryr jeg meg ikke om. Jeg tenker at jeg veldig tydelig står for det KrF står for.

– Du tenker ikke at det var feil å komme med den avklaringen på torsdag?

– Nei. Det har egentlig vært en underliggende forståelse av vårt vedtak og jeg tror at når et parti peker på Erna Solberg som statsminister, ville aldri velgerne forstått om vi ville fjerne henne rett etter valget. Og våre velgere forstår at vi ikke lenger vil være støtteparti og kan sitte som garantist for Frp i fire nye år. Det tror jeg ikke er noe vanskelig for våre velgere å forstå, sier KrF-lederen.

