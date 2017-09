Hareide freder Erna selv om hun velger Frp

Knut Arild Hareide lover at han ikke vil felle Erna Solberg som statsminister dersom det blir borgerlig flertall, og Solberg velger å fortsette med Frp i regjering.

– Vi vil ikke sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister, sier Hareide til VG.

Fire dager før valget kommer KrF-lederen for første gang med en avklaring på hva han vil gjøre etter valget dersom Høyre og Frp fortsetter i regjering:

– Velger Erna Frp, så vil konsekvensen av det bli at det ikke blir en ny samarbeidsavtale med KrF. Vi blir ikke noe støtteparti til en blåblå regjering. Det er første gang jeg sier dette, sier Hareide til VG.

Forvirret? Les alt om valget her



Samtidig gjør han det klart at han har ingen plan om å felle Erna Solberg som statsminister.

– Vi feller ikke Erna, og vi blir ikke et støtteparti for Frp.

– Uansett hva som skjer etter valget, så skal du altså ikke ende opp som støtteparti for regjeringen?

– Nei, vi går ikke inn for en samarbeidsavtale i en regjering hvor Frp er med, svarer Hareid og legger til:

– Vi vil ha en regjering med sentrum og Høyre, men lykkes vi ikke med det, kan vi ikke felle Erna når vi har pekt på henne som vår statsministerkandidat. Men vi må være tydelige: Vi kan ikke være parlamentarisk grunnlag, et støtteparti, for Frp, understreker han.

Ikke budsjettstøtte



Det betyr at dersom Høyre og Frp fortsetter i regjering, kan de ikke regne med KrF som et støtteparti, men de kan få hjelp av KrF til å sikre flertall for et budsjett.

–Vi kan inngå en budsjettavtale, slik som Ap gjorde med Bondevik 2- regjeringen. Hvis de inviterer oss inn, kan vi forhandle om budsjett fra sak til sak, sier Hareide til VG.