Han er Buskerud-benkens unge alibi

KONGSBERG (VG) Blant dem som ligger an til å bli valgt inn fra Buskerud, er Masud Gharahkhani (Ap) den yngste, den eneste med innvandrerbakgrunn og den eneste som ikke allerede sitter på tinget.

VG treffer ham på Kongsberg sykehus, der han lover de ansatte å kjempe for at sykehuset skal få en MR-maskin. Den tidligere ordførerkandidaten i Drammen jobbet selv på sykehuset frem til 2008. Foran gamle kolleger viser radiografen at han ikke har glemt gamle kunster, når han demonstrerer hvordan røntgenmaskinen fungerer for VG.

– Det har vært store diskusjoner om Kongsberg sykehus som lokalsykehus. Dette er ikke et sykehus som skal avvikles, det er et sykehus som skal utvikles og satses på, sier Masud Gharahkhani (35) til VG.

Nå er han klar til å gi garvede veteraner som Per Olaf Lundteigen og partikollega Martin Kolberg selskap på Buskerudbenken.

Blant stortingskandidatene som ligger an til å bli valgt i Buskerud er Gharahkhani den yngste, den eneste med innvandringsbakgrunn og den eneste som ikke allerede sitter på tinget. Resten av kandidatene som ligger an til å bli valgt er fra 50 til 68 år.

– Ikke negativt med erfaring

Høyres stortingskandidat, Trond Helleland mener ikke den høye snittalderen på kandidatene speiler et gammeldags fylke som ikke tør å satse på unge politikere.

– Jeg tror det er veldig tilfeldig at gjennomsnittsalderen er såpass høy. Vi har mange gode, unge folk som står ved døren og banker på, men jeg tror heller ikke det er negativt med kandidater med lang politisk erfaring, sier Helleland.

Det skal bygges et nytt sykehus i Buskerud og Helleland mener at det er viktig med representanter med politisk tyngde og erfaring når arbeidet settes i gang.

Svak utvikling for Ap

VGs Buskerudmåling viser at Arbeiderpartiet ligger an til å bli like stort som ved forrige valg, med en oppslutning på 31,8 prosent.

Den store vinneren sammenlignet med forrige valg er Senterpartiet, som nesten dobler oppslutningen fra 6,1 prosent til 11,5 prosent. Frp og Høyre er på sin side svekket med henholdsvis 5,6 og 3,3 prosent, men Helleland er ikke bekymret.

– Det er et godt utgangspunkt og i en lokal måling i Drammen på fredag gjorde vi det enda bedre. Jeg er trygg på at vi kommer til å beholde tre mandater for Buskerud, sier Helleland.

Nasjonalt har Ap slitt på målingene den siste tiden, og enkelte målinger gir også borgerlig flertall.

– Hvordan skal dere snu trenden?

– Vi må bli enda tydeligere på hva dette valget handler om. Når jeg er på Kongsberg sykehus og hører om de utfordringene de har her, så ser jeg at vi trenger en ny regjering som prioriterer tre ekstra milliarder til sykehusene fremfor å gi skattekutt til de rikeste, sier Gharahkhani.

Helleland er ikke enig med Gharahkhani, og mener Høyre har jobbet hardt for å styrke alle sykehusene i fylket, samt jobbet for å bygge et nytt sykehus.

– Dette er nok et forsøk fra Arbeiderpartiet på å bruke skatt som et argument og det blir lite troverdig. Problemet til Ap er at de gang på gang bruker skatt som et argument for sykehusene, uten at det har hatt noe å si for fremdriften av sykehuset i Drammen, sier Helleland.

Krevende verdisamarbeid

– Strategien med å åpne regjeringsdøren for KrF har vært omdiskutert. Frykter du at dere kan lekke velgere til andre partier?

– Jeg tror i hvert fall vi bør være tydelige på at en stemme til Venstre og i stor grad KrF, er en stemme til Høyre og Frp. For oss er det viktigste at Ap blir størst mulig, sier Gharahkhani.

– Det blir utfordrende å samarbeide med KrF i verdispørsmål, dersom dette blir regjeringskonstellasjonen?

– Det vil alltid være diskusjoner. Kontantstøtten er et godt eksempel. Jeg kommer fra en by der en veldig stor andel av kvinnene med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet. Veldig mange velger å bruke kontantstøtten. Det er svært dårlig integreringspolitikk å belønne dem med 7500 kroner i måneden for å være hjemme, sier drammenseren.

Siren Maria Clark (37) lufter hunden Keiko (3) utenfor sykehuset på Kongsberg. Clark forteller at hun er mest opptatt av helse, homofiles rettigheter og forsvaret i årets valgkamp.

– Jeg vet ikke hvilket parti jeg skal stemme på ennå. Jeg skal prøve å få svar på hvor de ulike partiene står når det gjelder disse tre tingene, sier Clark til VG.

Clark er opptatt av at alle skal ha tilgang på gode helsetilbud, uansett hvor man bor i landet.

– Gode helsetjenester er viktig, det skal være tilgjengelig for alle overalt, sier Clark.