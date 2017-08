Hagen og Berntsen i full skattekrig

GRORUDDALEN (VG) Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen (82) ber Stein Erik Hagen «holde kjeft», mens Hagen fyrer løs mot Berntsens «grovt feilaktige» påstander.

– Jeg blir altså så forbanna på «han derre» Stein Erik Hagen.

Vi sitter sammen med den gamle Ap-krigeren på en benk i solen i Groruddalen i Oslo, hvor han har vokst opp og bodd mesteparten av livet.

Når vi kommer inn på skattedebatten, blir han rett og slett svart i øynene og rød i toppen. Og sint på ett sekund. «Leppa fra Grorud» lever igjen opp til navnet sitt:

– Hagen har rømt landet med pengene sine, hvor datteren har tatt dem med til Sveits. Og så sier han at det har de spart 2,2 milliarder kroner på. Det som gjør meg så eitrende forbanna, er at det ikke er han som har skapt disse verdiene: Han har bare tjent penger på det velferdssamfunnet vi har greid å bygge opp etter krigen. Hva har han bidratt med: Han, Reitan og flere andre har bygget butikker, som vanlige folk som har bygd opp dette landet, har handlet i.

– Det er alt han har gjort, ja da, det har gitt jobb til folk som vasker gulvene hans og står i butikkene, men han er blitt søkkrik fordi han har bygd butikker. Hagen har fylt opp frakkeforet med så mye penger at han knapt kan gå. Så kommer han her og skal belære oss om skattepolitikk og krever å få fjernet en skatt som gjøre at rike skal bli enda rikere.

– Jeg har ett budskap til Hagen; vær så snill, hold kjeft!

«Han derre» Stein Erik: Grovt feilaktig

Men Berntsens ønske om at Hagen skal holde kjeft blir ikke oppfylt. Hagen reagerer kraftig på uttalelsene, og fyrer løs et svar fra flyet på vei til New York:

Thorbjørn Berntsen Begynte på Stortinget i 1969, som møtende vararepresentant flere ganger under Bratteli-regjeringen. Han ble fast møtende vararepresentant fra 1973 og fast stortingsrepresentant fra 1977. Berntsen var miljøvernminister i regjeringen til Gro Harlem Brundtland og senere Thorbjørn Jagland fra 1990 til 1997. Han ble kjent som rappkjefta og fikk tilnavnet «Leppa fra Grorud». Han skapte store bølger da han kalte den britiske miljøministeren, John Gummer, for drittsekk.

– Thorbjørn Berntsen skyter i kjent stil løs fra hoftekammen. Begrunnet og seriøs er han ikke – men underholdende og fargerikt er han. Noen av påstandene er så grovt feilaktige at en presisering er påkrevet, skriver Hagen i en e-post signert «han derre» Stein Erik.

– Rømt landet har jeg ikke, jeg bor fast i Norge og 100 prosent av min formue er investert i landet vårt. Det er riktig at jeg har litt vondt for å gå, men det skyldes en ryggoperasjon fra i fjor – og ikke at jeg går rundt i en frakk fylt av penger. Ukene før operasjonen satt jeg i rullestol.

Han viser til at datteren Caroline Hagen Kjos flyttet til Sveits fordi mannen hun er gift med hadde fast stilling og bopel i utlandet.

– I henhold til internasjonale skatteavtaler skal man i hovedsak skatte til det landet man bor i. Caroline betaler skatt til Sveits som vanlige sveitsere, og er en betydelig bidragsyter til det sveitsiske samfunnet, skriver han.

RYGGOPERASJON, IKKE PENGEFRAKK: Stein Erik Hagen bekrefter at han har litt vondt for å gå. Men avviser Thorbjørn Berntsens påstand om at dette skyldes en frakk full av penger. – Det skyldes en ryggoperasjon, sier Hagen. Frode Hansen , VG

– Først kommer kjøpekraften

Berntsen fremholder at det er etterspørselen etter varer og tjenester som er de egentlige jobbskaperne og gir den økonomiske verdiskapningen.

– Først kommer kjøpekraften, så kommer butikken, sier Berntsen.

At vi formidler at Hagen ikke vil ha mindre skatt, men en mer rettferdig skatt som også utenlandske eiere i Norge må betale, preller av. Også at det er lenge siden Hagen drev Rimi-butikkene sine og at han nå driver Orkla, en av de store norske industribedriftene i Norge.

– De solgte Pizza Grandiosa lenge før han kom til Orkla. Den er forresten ikke så verst, den Grandiosaen, sier Berntsen.

Fakta: Formuesskatt på arbeidende kapital Arbeidende kapital i formuesskatten er maskiner og annet som er nødvendig for å drive en bedrift.

Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien formuesskatt.



Gunstigere å flytte til andre land

Hagen fremholder på sin side at datteren ikke flyttet til Sveits utelukkende for å spare skatt. Han mener det da ville vært langt mer gunstig å flytte til for eksempel Sverige eller England.

– Tallet 2,2 milliarder kroner er hva hun måtte ha tatt ut i utbytte for å betale formuesskatten i disse årene om hun hadde bodd i Norge. I stedet er pengene fortsatt i selskapene og investert i ulike virksomheter og tusenvis av arbeidsplasser i Norge.

Hagen mener således at nedsatt skatt på arbeidende kapital ikke går til forbruk, men blir investert tilbake i Norge.

– Til slutt vil jeg minne Thorbjørn Berntsen om at selskaper som Orkla, Aker, Apple, Microsoft, Amazon og Facebook ble startet av innovative gründere og privat risikovillig kapital. Ikke av staten, skriver Hagen.

Berntsen begynte sin arbeidskarriere ved Akers mekaniske verksted, og det var også i Aker at han fikk sine første tillitsverv i verkstedklubben. Det skulle bli starten på en lang karriere som fagforeningsmann og politiker i Ap.

På gli

Hagen og Berntsen er imidlertid ikke helt uenig. Også langt inne i hans eget Arbeiderparti, ja sågar også i LO, har man jobbet med å finne ordninger som gjør at man kan fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

– Men vi har ikke greid å finne noen modeller som gjør at mange av de rikeste kan bli nullskattytere. Jeg kjenner selv folk som har startet opp selskap, som har måtte ta opp lån for å betale formuesskatten. Jeg skulle gjerne sett at man greide å finne en løsning som gjør at gründerselskaper kan skjermes for formuesskatt inntil de kommer seg på beina, sier Berntsen.

Han er heller ikke fremmed for tanken om en løsning med en nasjonal eiendomsskatt.

– Jeg tror det kan være en mulighet.