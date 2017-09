Hadia Tajik: Vil bli ansatt flere politifolk i distriktene med Ap i regjering

Halvparten av de nye stillingene i politiet er ute i politidistriktene. Ap mener regjeringen har prioritert feil.

Det har blitt 1882 nye stillinger i politiet siden Høyre og Frp kom i regjering, skrev VG søndag, men under halvparten er politistillinger ute i de ulike politidistriktene. Resten er stillinger i særorganene og Politidirektoratet, eller sivilt ansatte og jurister i politidistriktene.

Ap mener regjeringen har prioritert feil - og sier det vil bli ansatt flere nye politifolk med Ap i regjering.



Fakta: Om de nye stillingene * Totalt er det kommet 1882 stillinger i politiet siden 31.12.2013, ifølge tall fra politidirektoratet (POD) * Særorganene: 920 nye stillinger totalt. De fleste (744) er sivile stillinger. * Politidistriktene: 962 stillinger totalt. De fleste der (824) er politistillinger. * 824 av de 1882 nye ansatte i politiet er politistillinger (politifolk) i politidistrikene.

– Vi vil styrke politidistriktene, slik at det kan bli flere politifolk i hele landet. Denne regjeringen har prioritert flere politibyråkrater og styrking av særorganene fremfor mer politi i distriktene. Det har vært en dårlig prioritering, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til VG

– Vil det bli ansatt flere nye politifolk med Ap i regjering?

– Ja, vi kommer til å sørge for at politidistriktene har nok midler til å ansette flere. Vi vil sørge for å fortsatt ha et høyt opptak på politiskolen og skal være tydelige på at veksten fremover vil være i politidistriktene, ikke så mye i det sentraliserte leddet, svarer Tajik.

– Det handler om å sikre penger i politidistriktene, så de har midler til å ansatte folk, sier hun.

Det er noe Ap i så fall må følge opp i regjering. Tallet Tajik må matche er 824 politistillinger, som er det Frp og Høyre har å vise til.

Tajik: Vil bli mulig å ansette flere



– Det er blitt ansatt 824 politifolk i distriktene under de blåblå. Da vil det tallet altså bli høyere med dere?

– Det vil bli gjort mulig å ansette flere. Vi kan gjøre penger tilgjengelig for distriktene, men det er der selve ansettelsen skjer, sier Tajik, og påpeker at opptaket på politithøgskolen må holdes høyt.

– 22. juli -kommisjonen pekte på at «den viktigste beredskapen utgjøres av det ordinære politi». Da er ikke løsningen å la politidirektoratet og særorganene vokse seg store, på bekostning av det ordinære politiet, sier Tajik.

Justisministeren: Høres spesielt ut



Justisministeren sa søndag at de 824 politistillingene blir 1000 i løpet av året. Han mener det ikke er mulig å ansette politifolk fortere enn det de nå gjør.

– Dette høres litt spesielt ut, for hvor skal hun dra opp de politifolkene fra? Poenget er at vi nå ansetter alle som går ut av politihøgskolen. Alle som kommer ut av politihøgskolen, går rett inn i jobb. Det gikk litt for lang tid med 2016-kullet, men vi tilsetter alle vi har utdannet, sier Amundsen til VG.

Justisministeren sier at politidistriktene blir prioritert nå. Og er ikke nådig i kritikken av Ap:

– Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansatte flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet. Det er denne regjeringen som har satset på politiet, det har ikke jeg registrert at de rødgrønne har vært særlig opptatt av i regjering, sier justisministeren.

