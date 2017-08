Arbeiderparti-veteran Gro Harlem Brundtland er skuffet over tirsdagens krisemåling, men ber partiet holde motet oppe.

Tirsdagens måling som Norstat gjorde for NRK er den dårligste målingen til nå for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Partiet er nede på 24,4 prosent, samtidig som Høyre nå er større enn Arbeiderpartiet.

46,8 prosent av de spurte sier at sittende statsminister Erna Solberg (H) er best skikket til å være statsminister i Norge. Tilsvarende tall for Støre er 36,8 prosent.

Tidligere statsminister og Ap-veteran Gro Harlem Brundtland er skuffet over tallene.

– Lite hyggelige tall i meningsmålinger er i alle fall noe som ikke bør føre til at man mister troen og pågangsmotet i en så viktig valgkamp, sier hun.

Hun håper likevel det kan snu før valgdagen.

– Jeg håper alle som ønsker en tryggere kurs for landet, bygget på Arbeiderpartiets verdier, erfaringer og tradisjoner nå engasjerer seg. Det gjelder å stå på og hjelpe til med å få alle med, på å spre budskapet og få de mange til å gå til stemmelokalene den 11 september.

– Ikke nådd fram med budskapet

FORTSETTER NEDOVER: Arbeiderpartiet og aspirerende statsminister, Jonas Gahr Støre, fortsetter feil vei, nedover, på meningsmålingene. Foto: Gisle Oddstad , VG

Støre sier at han opplever å ha partiet i ryggen.

– Vi har et godt program og en stor ambisjon for Norge. Den målingen som teller er valgdagen 11. september. Vi er et lag som skal vinne valget og jeg skal lede det laget, sier Støre i en kommentar til NRK.

Tidligere miljøvernminister for Arbeiderpartiet, Thorbjørn Berntsen, mener enkelte ting kunne vært gjort annerledes i årets valgkamp.

– Vi har nok ikke vært tydelige nok. Vi kunne ha sagt tydelig hvor det skal settes inn ekstraordinære tiltak. I stedet har det kanskje blitt litt for generelt, Berntsen til VG.

Arbeiderparti-veteranen er enig med partiet i hvilke saker de har gått til valg på, men konstaterer at budskapet kanskje ikke har nådd helt fram til velgerne.

– Hovedsakene vi planla å markere oss skikkelig med, var innen helse og omsorg, skolepolitikken og skatteproblematikken. Jeg er enig i skattegrepet: Vi trenger mer penger inn for å gjøre store ting. Det har vi ikke klart å formidle ordentlig. Det er synd, sier Berntsen, som også legger til at han har troen på at det blir regjeringsskifte til tross for de dårlige målingene.

IKKE HELT FORNØYD: Thorbjørn Berntsen mener Arbeiderpartiet ikke har vært tydelige nok i valgkampen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Kan snu seg



Tidligere utenriksminister og forsvarsminister for Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Godal, ser at det er ting AP-ledelsen kunne gjort bedre frem til nå.



– Det har vært både óg denne valgkampen. De har ikke fått gjennom alle punktene på rett måte, blant annet har de ikke lyktes i å få frem at vi har store utfordringer med å få flere i arbeid, og redusere ungdomsarbeidsledigheten, sier han.



Likevel venter Godal, som selv driver valgkamp i Oslo, med å være altfor ikke bekymret for valgresultatet.



– Dette kan snu seg, det er bare å stå på i sluttfasen av valgkampen. Det er klart dette ikke er gode meningsmålinger, men gode valgkamper har snudd trender før, og det kan det gjøre igjen, sier Godal til VG.

Valgforsker: – Veldig spesielt

Valgforsker Bernt Aardal forteller at dette er spesielle tall å se nå.

– Det er bekymringsfullt for de at lojaliteten fra tidligere velgere ser ut til å bare gå nedover. Det betyr at de liksom ikke har grepet, de klarer ikke å mobilisere. Når de i tillegg begynner å miste velgere til andre partier, så er det vanskelig for dem, sier han.

Han har dessuten ikke noe godt svar på hvorfor det går så dårlig med Arbeiderpartiet.

– De mister velgere til nesten alle andre partier! Til Senterpartiet, mer til SV, og litt til Rødt og Fremskrittspartiet. Når frafallet ikke har noen politisk retning, ser det ut som det går mer på en generell mobilisering, slik at de mister velgere til flere kanter, sier han.