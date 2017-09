Gro om Aps problem: – Mange har ikke merket forskjell

STAVANGER (VG) Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (78) mener de elendige målingene til Arbeiderpartiet skyldes at forskjellen på Ap og Høyre har blitt mindre.

Flere meningsmålinger tyder på at Arbeiderpartiets hovedproblem, er at mange av partiets velgere fra 2013 er usikre på om de skal stemme på partiet på mandag.

– Hvorfor er det så mange av velgere som sitter på gjerdet, Gro?

– Jeg tror at den skillelinjen mellom et Høyre/Frp-basert regime, og et Arbeiderparti-basert samarbeid på venstresiden, det skillet har til dels blitt mindre tydelig for mange. Skillelinjene har blitt tilsmurt, sier Brundtland til VG.

Ap raser



Hun deltok mandag ettermiddag på et valgkampmøte med Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (57) på jernbanestasjonen i Stavanger.

I dette intervjuet med VG forklarer Brundtland, som selv aldri ledet Ap til et valg med lavere oppslutning enn 34 prosent, hva hun tror er årsaken til at så mange velgere er usikre på om de vil stemme på Arbeiderpartiet.

Siden juli har Arbeiderpartiet rast på meningsmålingene, og vaker nå langt nede på 20-tallet i oppslutning. Det kan dermed gå mot et historisk dårlig valg for Støre og partiet han leder.

Oljepengenes feil

Brundtland mener statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering har visket ut skillelinjene mellom Ap og høyresiden.

– Årsaken er at det er så mange oljemilliarder som har rullet inn i budsjettene. Du har hatt skattelette samtidig med at det har vært en økning i budsjettene. Det har vært en økning i budsjettene på rekke viktige områder, sier Brundtland.

FORKLARER: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre i samtale under et valgkampmøte på Stavanger togstasjon mandag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Er ikke det også Støres ansvar at skillelinjene ikke er tydelige for velgerne?

– Nei, det er oljemilliardene som har gjort det. Arbeiderpartiet har vært tydelige på hva som er deres alternativ. Budsjettene har vært annerledes. Men det jeg sier er at i folks daglige virkelighet, så er det noen som har merket at det er vanskelig. Men mange har ikke merket forskjell, og sitter da kanskje på gjerdet.

– Hvordan skal folk se forskjellen da?

– Fordi det er slutt på å pøse ut nye oljemilliarder hvert år. Nå er man nødt til å velge mellom skattekutt og velferd. Det er det ingen som snakker om! Folk får ikke tak i at det er en trussel mot verdiene våre og velferden. Det er ikke så mange som har kjent det på kroppen enda. Det er for komplisert, sier den tidligere Ap-statsministeren.

– Uriktige påstander

Men hennes gamle erkefiende fra 80-tallets statsministerdueller, Kåre Willoch, mener Gro bare snakker tull:

– Dette er jo helt uriktige påstander, sier Willoch til VG.

– At det skulle være typisk for Høyre å drive reduksjoner i velferden er galt. Slik har det aldri vært. Etter det dramatiske fallet i oljeprisen og den voldsomme nedgangen i oljenæringen, så var det naturlig å bruke mer penger enn før for å komme tilbake til gode tider, sier han.

EKS-STATSMINISTER: Tidligere Høyre-leder Kåre Willoch, her under Høyres landsmøte i mars i år. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Jeg tror nok det er riktigere og viktigere å si at Arbeiderpartiet har gitt en beskrivelse av Norges økonomiske situasjon som ikke stemmer. De gir et bilde som ikke stemmer overens med folks bilde av situasjonen.

– Bare tull

Selv om partiet hennes sliter på målingene, vil ikke Brundtland kritisere ledelsen i Arbeiderpartiet:

– Jeg har ikke tenkt å snakke noe mer om målingene. Du får ikke en lyd! Det har vært altfor mange kommentarer om det. Nå gjelder det å snakke om politikken, og om hva man skal stemme, sier hun, og legger til:

– Å kommentere nye målinger, dag etter dag, det er bare tull det, vet du. Disse stakkarene som er ledere, de må stadig svare. Jeg kan heldigvis velge hva jeg vil svare på, sier Brundtland.