Grandes krav til 13.500 lærervikarer: Ta utdanning eller bli fjernet

Venstre-leder Trine Skei Grande erkjenner feil i sin valgkampstrategi og spiller sitt siste store kort i valgkampen: Et skoleløft.

Grandes skoleplan skal blant annet gi 20.000 kroner til lærere som vil videreutdanne seg, krav til 13.500 lærervikarer om at de må ta utdanning eller finne seg noe annet å gjøre – og et ekstra fremmedspråk allerede fra 5. klasse.

Heftig krav til lærere



Hun stiller en rekke skolekrav i innspurten av valgkampen (se egen liste nederst).

Det mest spesielle løftet til elevene er at 13.500 personer som fungerer som lærere uten å ha lærerutdanning, og som ikke tilfredsstiller ansettelseskravene, skal tvinges til utdanning eller fjernes.

Venstre-kravene Økt lønn for lærere som tar etterutdanning Venstre mener at utdanning skal lønne seg, også for lærere: Videreutdanning og etterutdanning skal gi konkrete utslag i lønn, anslått til 20.000 kroner. Kvalifiserte lærere for alle elever i alle fag I dag underviser over 10.000 personer i grunnskolen og 3500 i videregående skole uten å oppfylle undervisningskravene i opplæringsloven. De må kvalifiseres eller byttes ut i løpet av fire år.

Et nytt fremmedspråk I dag blir to fremmedspråk først obligatorisk på videregående, mens eleven kan velge mellom et ekstra fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk på ungdomstrinnet. Venstre vil innføre et ekstra fremmedspråk allerede fra femte trinn i grunnskolen. En time mer «elevtid» per uke Venstre vil frigjøre en time i uken fra byråkrati og psykososiale oppgaver til læring og tilstedeværelse for elevene for hver eneste lærer. IKT-løft Venstre vil innføre en ekstra uketime i grunnskolen på alle klassetrinn øremerket IT/IKT og programmering. Pris: 250 millioner kroner. Venstre vil også sikre bevilgninger til IT-utstyr som smartboards og nettbrett på alle skoler. Tidlig innsats

Den spesialpedagogiske oppfølgingen må endres, slik at tiltak iverksettes tidlig. Elever med spesialundervisning skal ha rett til opplæring av fagperson. Overgang mellom trinn Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere ved at elevene forberedes bedre gjennom undervisning og møte med nye lærer og skoler. Venstre vil innføre forsøksordning med «X Class» etter 10. trinn, der man kan forbedre karakterer fra ungdomsskolen. Større frihet i valg

Venstre ønsker å gi lærer og skoler større frihet og mindre omfattende detaljregulering når det gjelder pedagogiske metoder og undervisningsformer. Venstre vil også gi skolene mulighet til å opprette egne valgfag etter hva lærerne har kompetanse i og hva elevene ønsker. Mykere start for nyutdannede lærere

Venstre vil gi nye lærere en mentor som gir råd og tilbakemeldinger, kombinert med redusert undervisningstid den første perioden

– Dette er folk som allerede er motivert til å jobbe med barn og unge, og det er viktig at vi beholder dem i skolen ved å gi dem videreutdanning og kvalifisere dem til læreryrket. Men de må kvalifiseres eller byttes ut: For Venstre er det viktigere med kvalifiserte lærere enn flere ufaglærte i skolen. Venstre vil gjennomføre loven og gi alle barn en rett til ha kvalifiserte lærere i løpet av fire år, sier Grande.

– Hvem er de 13.500?

– Det er stort sett vikarer som ikke har godkjent lærerutdanning.

Gulrot til to milliarder



Hun gir en gulrot.

– Vi mener lærerne som videreutdanner seg bør få en lønnsøkning på 20.000 kroner.

– Hva er prisen for det?

– Vi anslår det til rundt to milliarder. Det er så viktig at elevene har kvalifiserte lærere at det er en god investering.

– Alle disse punktene vil samlet koste mange milliarder?

– Samlet vil dette selvfølgelig koste, men vi snakker om å investere i fremtiden – våre barn – og da vil det være lønnsomt. Ved siden av nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er denne skolesatsingen vår hovedprioritet i forhandlingene om en ny regjering.

– Er ikke dette valgflesk for å tekkes lærere og unge velgere?

– Vi mener dette fordi det er rett. Vi må snu en kultur hvor skolen blir prioritert og at de som jobber og går der, opplever at de er det.

Erkjenner valgkampfeil



– Det er lenge siden Venstre var lærernes parti?

– Det kan være, men vi har alltid vært et skoleparti.

– Kommer dette nå, i erkjennelsen av at dere har fokusert for mye på klima?

– Jeg erkjenner at det bare har vært klima som har synes i store perioder; det har bidratt til å gi oss en for smal profil. Når det bare er klima det snakkes om når Venstre diskuteres, blir det feil.

– Ett av tiltakene dere fremmer, er at elever skal ha et nytt fremmedspråk ut over engelsk, allerede fra 5. klasse?

– Globaliseringen og internasjonalt samarbeid gjør at språk blir viktigere. Norske elever trenger språkkompetanse for å hevde seg internasjonalt. Forskning viser at jo yngre elevene er, jo lettere har de for å lære språk.

De vil også at elever med spesielle behov, skal få mer hjelp.

– Barneombudet slår fast at barns rettigheter til god spesialundervisning brytes daglig i Norge. Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, psykiske problemer og andre utfordringer tidlig i utdanningsløpet, sier hun.

Isaksen positiv



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er positiv til Venstres skoleløft.

– Jeg vil ikke gå god for tallene; noen er nok høyere og kanskje andre lavere. Men: Her er det mange gode forslag. At Grande er så kraftfull når det gjelder å kvalifisere lærere, er bra og noe vi også er opptatt av. Vi har samarbeidet godt med Venstre om skole og utdanning i fire år og det ser ut som om det kan fortsette.