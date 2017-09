God valgdagsmåling for Høyre: – Det blir en thriller!

SAS-HOTELLET (VG) VGs valgdagsmåling viser en Høyre-oppslutning på 24,2 prosent, bare 2,4 prosentpoeng mindre enn Arbeiderpartiet.

– Dette er bare helt fantastisk, utbryter Høyre-nestleder Bent Høie.

– Valgdagsmålingen viser at folket fortsatt vil ha Erna Solberg som statsminister, og de ønsker den politikken som vi har startet på.

– Men Høyre går tilbake?

– Personlig hadde jeg håpet på høyere tall, men det er likevel nær en historisk topp for Høyre. Men det viktigste er at det ligger an til at borgerlig flertall og borgerlig regjering i fire nye år.

– Hva overrasker deg med tallene?

– Det sterkeste trekket er jo Aps store tilbakegang og at de ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, sier Høie.

ANKOMST: Omkring klokken 20.15 ankom statsminister Erna Solberg valgvaken på SAS-hotellet på Holbergs Plass i Oslo. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Overrasket over Venstre

Han gleder seg også over de positive tallene for samarbeidspartiet Venstre.

– Jeg er overrasket og glad for at Venstres dårlige tall blir gjort til skamme, og så registrerer jeg at verken MDG eller Rødt kom over sperregrensen.

På Poll of Polls gjennomsnitt av målinger i september, har Høyre hatt en oppslutning på 24,2 prosent, altså nøyaktig det samme som i VGs valgdagsmåling.

Ved forrige stortingsvalg fikk partiet 26,8 prosent av stemmene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spår like etter valgdagsmålingen at vi har en thriller i vente.

– Pulsen gikk opp, nå kaldsvetter jeg. Nå tror jeg dette kanskje kan gå, men det blir veldig spennende. Det blir en thriller!

KALDSVETTER: Her har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen akkurat sett de første tallene. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Høyre har i dag 48 stortingsrepresentanter. Dersom valget skulle ende som valgdagsmålingen, vil partiet ende med 43 mandater. Den borgerlige blokken trenger 85 mandater for å få flertall på Stortinget.

Heller ikke Fabian Stang ønsker å ta seieren på forskudd.

– Hovmod står for fall. Her skal vi være litt forsiktige før vi kommer lenger. Det er fortsatt sperregrense-problematikk ute og går. Men når det er sagt, er jeg imponert hvis regjeringen får fortsette. Det er ikke lett i et bortskjemt demokrati å bli gjenvalgt, sier han til VG.

Willoch: – Veldig oppløftende

Erna Solberg ligger etter valgdagsmålingen an til å bli den andre statsministeren fra Høyre – etter Kåre Willoch – som blir gjenvalgt.

– Dette er veldig oppløftende, selv om det ikke er et endelig resultat. Dette er jo enda et historisk godt valg, sier Willoch (88) til VG på Høyres valgvake.

– Er du overrasket over at det ligger an til borgerlig flertall nå nytt?

– Erna har drevet en veldig god valgkamp, men jeg vil ikke si det er overraskende. Men det er veldig jevnt og det blir spennende å følge opptellingen videre, sier Willoch.

FORNØYDE: Stein Erik Hagen og Fabian Stang på Høyres valgvake på SAS-hotellet på Holbergs Plass i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han tror at KrF nå vil slutte de borgerlige og sikre flertallet i fire nye år:

– Flertallsregjering hadde jo vært det beste, da er det lettere å holde orden og unngå at det blir usammenhengende og litt for mye spill, sier Willoch, som var statsminister fra 1981 til 1986.

Fornøyd med valgkampen

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sitter nå innelåst på en suite på SAS-hotellet og følger intenst med etter hvert som resultatene tikker inn.

Der har hun selskap av noen nære venner, samt deler av partiledelsen og en indre krets av den politiske staben på Statsministerens kontor.

– Det blir spennende å se hvor snart vi får et tydelig valgresultat. Det er jo alltid balansen mellom blokkene som er mest interessant, sa Solberg til VG tidligere i dag.

– Har du gjort alt som står i din makt for å vinne dette valget og kunne fortsette som statsminister?

– Jeg synes Høyres valgkamp-maskineri har gjort en fabelaktig jobb i denne valgkampen. Vi har gjort masse. Det har vært en fantastisk valgkamp, men nå er spørsmålet om vi har nådd godt nok igjennom med våre saker. Eller har de andres agenda fått overta?

Statsministeren var mandag i Bergen for å avgi sin stemme:

Solberg vil gjøre som hun pleier på valgvaken, nemlig å gjemme seg unna presse og deltagerne på Høyres valgvake fram til hun ser et valgutfall og er klar til å tale til sine egne fra scenen.

– Jeg er også spent på om de som har forsøkt å få taktiske stemmer fra Høyres velgere, har lyktes. Så nå får vi se, sa hun.