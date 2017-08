Giske om fedrekvoten: Erna er et gufs fra 60-tallet

Ap-nestleder Trond Giske sier at statsminister Erna Solberg (H) tar norsk likestillingsdebatt tilbake til 60-tallet.

– Å høre Erna snakke om småbarnsforeldre, er som et gufs fra 60-tallet, før kvinnekampen tok av på 70-tallet: Hun kjemper for ordninger som reverserer likestillingen. Det er nesten ikke til å tro, sier Giske, etter at statsministeren i duellen mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på VGTV mandag, skyldte på norske menn, da hun ble spurt om fallet i menns bruk av pappaperm.

– Skuffet over norske menn



– Jeg er ikke den første norske kvinnen som er skuffet over norske menn, sa Solberg da hun ble konfrontert med at antallet menn som tar ut pappaperm har falt kraftig etter at hennes regjering kuttet antallet permisjonsuker forbeholdt far fra 14 til ti uker.

– Ingen grunn til å være skuffet over norske menn



Hun forsvarte det slik:

– Det vi har gjort, er å tilbakeføre fire uker til familien, så de kan ta egne valg, sa Solberg.

Giske sier resultatet av kuttet burde få henne til å snu.

– Det er ingen grunn til å være skuffet over norske menn. Det riktige er at norske menn er skuffet over Erna. Dagens moderne menn vil gjerne være mer hjemme med barna, men i møte med virkeligheten på arbeidsplassen, så blir ofte presset på dem så stort, at det er rammen for fedrekvoten som avgjør. Derfor er det politikernes ansvar å sette rammene, som gjør det lettere når en arbeidstaker skal avklare lengden på pappapermen: Er den 14 uker, er det mye lettere å argumentere overfor arbeidsgiveren, sier Giske.

NAV-tall viser fall



Her er noen NAV-tall for omleggingen fra 14 til 10 uker:

** I 2013 var det 13 prosent fedre som tok 14 uker pappaperm. Nå har det stupt til 0,4 prosent.

** I 2015 tok nesten hver tredje mann (31,7 prosent) ut mer enn ti uker i fedrepermisjon. I 2017 har det falt til hver tiende pappa (10,7 prosent).

– Venstre lover å være borgerlig

– Karrierebrems



– Det er forventninger hos arbeidsgiverne om at du har lojaliteten til jobben; det blir ofte oppfattet som en karrierebrems at menn tar hensyn til barn og familie. Derfor må vi sette grenser som gjør at menn skal slippe dette presset fra arbeidsgiver.

– Du sier at Solberg bør lytte til endel av sine egne partifeller, som har tatt til orde for å øke fra 10 til 14 uker igjen, slik blant annet næringsminister Monica Mæland og stortingsrepresentant Tina Bru har tatt til orde for?

– Vel, det er altså slik at Høyre var imot ordningen da den ble innført på 90-tallet og at deres landsmøte i 2013 vedtok å fjerne fedrekvoten, men de ble nedstemt i Stortinget. Men det er bra at også politikere i Høyre forstår at Erna er på ville veier.

–Skiller vi lag med Frp



Han sier det ikke bare er fedrekvoten som viser Solbergs gammelmodighet.

– Økt kontantstøtte til 7500 kroner måneden, dyrere barnehager og negativ holdning til at det skal være 50 prosent barnehagelærere i barnehagen, er andre saker som setter likestillingskampen tilbake. Norge er ikke blitt ett av verdens mest likestilte samfunn av seg selv: Politiske vedtak er viktige. Det er fortsatt langt igjen til vi er et likestilt samfunn, men vi må ta steg videre. Erna Solberg tar likestillingen tilbake.

– Det er ikke akkurat noen Frp-flørt å gå mot kontantstøtten?

– Nei, i den saken skiller vi lag med KrF. Vi har et annet syn på KrF i den saken. Vi mener den blant annet bidrar til at mange innvandrerkvinner blir hjemme, i stedet for å komme seg raskere ut og bli integrert.

Giske har selv et barn på 16 måneder med Haddy N'jie.

– Hvor lang pappaperm har du tatt?

– Det blir til sammen samlet rundt 15 uker.

– Billig retorikk



Erna Solberg viser til partikollega Tina Bru å svare. Bru har ledet Høyres utvalg for ny familiepolitikk.

– Dårlige målinger fører åpenbart til billig retorikk fra Giske og Ap. Gode målinger for Høyre viser at de fleste norske menn ikke er skuffet over Erna, sier Bru og sier at Høyre er for fedrekvote.

– Men likestillingen i Norge står ikke og faller på hvor mange uker fedre tar ut i permisjon. Det er riktig at det har vært en nedgang i andelen fedre som tok ut ti uker eller mer siden 2015 (37 %), men tallene som kom fra NAV nå viser at andelen har økt fra 33 prosent i 2016 til 35,5 prosent i første halvår i år. Tendensen er altså god, sier hun.

Bru legger til:

– Det er fortsatt en utfordring for mange familier at fedrekvote-ukene forsvinner dersom far ikke bruker muligheten, det rammer først og fremst barnet. 24 prosent av fedre i Norge tar ikke ut fedrekvote i det hele tatt. Det er en virkelighet Arbeiderpartiet tydeligvis ikke vil forholde seg til, sier Bru.

– Oppspinn



– Mange av de andre påstandene Giske kommer med er rent oppspinn: Maksprisen i barnehagen er beholdt på samme nivå og har fått en sosial profil. Familier med inntekt under 500.500 kroner skal også få rett til redusert foreldrebetaling. Samtidig har vi innført gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år fra familier med lav inntekt. Vi har heller ingen «negativ holdning» til flere pedagoger i barnehagen, tvert om går vi til valg på å øke pedagogtettheten med et mål om å nå 50 prosent.